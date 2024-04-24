Сенат США проголосовал за новый пакет помощи Украине, Киев ждет подписи Байдена
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Верховная Рада Украины поблагодарила Сенат США за голосование о помощи Киеву
"Историческое решение проголосовано! Сенат США проголосовал за предоставление помощи Украине, которую 20 апреля уже согласовала Палата представителей США", - говорится в сообщении ВР.
"За" проголосовали 79 конгрессменов. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Сенат за поддержку пакета помощи Украине. Он также отметил, что США "демонстрируют лидерство" в поддержке Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил "решительное лидерство" в голосовании лидера большинства Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнела.
"Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", - написал Зеленский в телеграм-канале.
Накануне, 23 апреля, Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.
Вчера, 22:19Законопроект о финансировании Украины прошел процедурное голосование в СенатеСенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. Законодатели также поддержали сокращение процедуры рассмотрения документов, сообщает "ТСН"