https://ukraina.ru/20240424/1054685838.html

Сенат США проголосовал за новый пакет помощи Украине, Киев ждет подписи Байдена

Сенат США проголосовал за новый пакет помощи Украине, Киев ждет подписи Байдена - 24.04.2024 Украина.ру

Сенат США проголосовал за новый пакет помощи Украине, Киев ждет подписи Байдена

Верховная Рада Украины поблагодарила Сенат США за голосование о помощи Киеву

2024-04-24T10:00

2024-04-24T10:00

2024-04-24T10:00

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"За" проголосовали 79 конгрессменов. Теперь закон должен подписать президент США Джо Байден.Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Сенат за поддержку пакета помощи Украине. Он также отметил, что США "демонстрируют лидерство" в поддержке Киева.Президент Украины Владимир Зеленский отметил "решительное лидерство" в голосовании лидера большинства Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнела."Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", - написал Зеленский в телеграм-канале.Накануне, 23 апреля, Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву.

https://ukraina.ru/20240423/1054681363.html

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новости, сша, украина, киев, джо байден, владимир зеленский, руслан стефанчук, верховная рада, сенат