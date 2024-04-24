https://ukraina.ru/20240424/1054671358.html

"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя

"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя - 24.04.2024 Украина.ру

"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя

Военное искусство состоит в том, чтобы обмануть врага. Сейчас это плохо получается, потому что у обеих сторон есть БПЛА и космическая разведка. Но под Авдеевкой у ВС РФ локально получилось ввести в заблуждение ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-04-24T04:00

2024-04-24T04:00

2024-04-24T04:00

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То, что украинские власти год назад каждый день рассказывали, где и какими силами они будут наступать – было совершенно неправильно. Поэтому у России был полный карт-бланш на то, чтобы подготовиться к наступлению ВСУ, рассказал историк.Военное искусство как раз состоит в том, чтобы обмануть врага. Украина могла бы рассказывать, что ударит в другом месте. ВСУ могли бы перемещать по фронту макеты техники, но они этого не сделали, добавил он.Тем не менее, даже сейчас есть возможности ввести противника в заблуждение, несмотря на то, что "большой брат смотрит на тебя". Более того, под Авдеевкой у ВС РФ локально получилось ввести ВСУ в заблуждение. Может быть, получится это сделать и глобально, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240422/1054651842.html

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новости, россия, авдеевка, украина, вс рф, всу, бпла, разведка, наступление, оборона