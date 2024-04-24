"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя - 24.04.2024 Украина.ру
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"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя
"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя - 24.04.2024 Украина.ру
"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя
Военное искусство состоит в том, чтобы обмануть врага. Сейчас это плохо получается, потому что у обеих сторон есть БПЛА и космическая разведка. Но под Авдеевкой у ВС РФ локально получилось ввести в заблуждение ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-04-24T04:00
2024-04-24T04:00
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То, что украинские власти год назад каждый день рассказывали, где и какими силами они будут наступать – было совершенно неправильно. Поэтому у России был полный карт-бланш на то, чтобы подготовиться к наступлению ВСУ, рассказал историк.Военное искусство как раз состоит в том, чтобы обмануть врага. Украина могла бы рассказывать, что ударит в другом месте. ВСУ могли бы перемещать по фронту макеты техники, но они этого не сделали, добавил он.Тем не менее, даже сейчас есть возможности ввести противника в заблуждение, несмотря на то, что "большой брат смотрит на тебя". Более того, под Авдеевкой у ВС РФ локально получилось ввести ВСУ в заблуждение. Может быть, получится это сделать и глобально, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240422/1054651842.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, авдеевка, украина, вс рф, всу, бпла, разведка, наступление, оборона
Новости, Россия, Авдеевка, Украина, ВС РФ, ВСУ, БПЛА, разведка, наступление, оборона

"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя

04:00 24.04.2024
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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Военное искусство состоит в том, чтобы обмануть врага. Сейчас это плохо получается, потому что у обеих сторон есть БПЛА и космическая разведка. Но под Авдеевкой у ВС РФ локально получилось ввести в заблуждение ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
То, что украинские власти год назад каждый день рассказывали, где и какими силами они будут наступать – было совершенно неправильно. Поэтому у России был полный карт-бланш на то, чтобы подготовиться к наступлению ВСУ, рассказал историк.
Военное искусство как раз состоит в том, чтобы обмануть врага. Украина могла бы рассказывать, что ударит в другом месте. ВСУ могли бы перемещать по фронту макеты техники, но они этого не сделали, добавил он.
"Понимаете, записанная военная история насчитывает 2000 лет. За это время стороны придумали столько всяческих ухищрений для обмана врага. Просто сейчас это не получается ни у нас, ни у них. Потому что у обеих сторон есть БПЛА и космическая разведка", - отметил Стаценко.
Тем не менее, даже сейчас есть возможности ввести противника в заблуждение, несмотря на то, что "большой брат смотрит на тебя". Более того, под Авдеевкой у ВС РФ локально получилось ввести ВСУ в заблуждение. Может быть, получится это сделать и глобально, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Дробницкий интервью
22 апреля, 16:50
Дмитрий Дробницкий: США ждет гражданская война, даже если ВСУ летом бросят на Крым F-16 и ATACMSПопытка нанести летом максимальный урон Крыму будет. Если раньше на Украине была пиар-шизофреническая реакция на Крымском мосту, то сейчас акцент будет сделан на объектах в глубине Крыма.
 
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04:10"Тайна за семью печатями": военный эксперт рассказал, как Украина будет делить американские миллиарды
04:00"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя
03:50Полтава гораздо важнее: военный эксперт о том, почему не стоит лезть в "медвежий угол" в Чернигове
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