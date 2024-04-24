"У России был полный карт-бланш": военный эксперт раскрыл, почему сложно обмануть врага на поле боя
Военное искусство состоит в том, чтобы обмануть врага. Сейчас это плохо получается, потому что у обеих сторон есть БПЛА и космическая разведка. Но под Авдеевкой у ВС РФ локально получилось ввести в заблуждение ВСУ. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и публицист Алексей Стаценко
То, что украинские власти год назад каждый день рассказывали, где и какими силами они будут наступать – было совершенно неправильно. Поэтому у России был полный карт-бланш на то, чтобы подготовиться к наступлению ВСУ, рассказал историк.
Военное искусство как раз состоит в том, чтобы обмануть врага. Украина могла бы рассказывать, что ударит в другом месте. ВСУ могли бы перемещать по фронту макеты техники, но они этого не сделали, добавил он.
"Понимаете, записанная военная история насчитывает 2000 лет. За это время стороны придумали столько всяческих ухищрений для обмана врага. Просто сейчас это не получается ни у нас, ни у них. Потому что у обеих сторон есть БПЛА и космическая разведка", - отметил Стаценко.
Тем не менее, даже сейчас есть возможности ввести противника в заблуждение, несмотря на то, что "большой брат смотрит на тебя". Более того, под Авдеевкой у ВС РФ локально получилось ввести ВСУ в заблуждение. Может быть, получится это сделать и глобально, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" читайте на сайте Украина.ру