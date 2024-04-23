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Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год
Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год - 23.04.2024 Украина.ру
Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год
Режим беспошлинной торговли для Украины продлен до 5 июня 2025 года, соответствующее решение 23 апреля принял Европейский парламент в ответ на предложение Европейской комиссии, передает "Интерфакс-Украина"
2024-04-23T17:46
2024-04-23T17:46
2024-04-23T17:46
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Уточняется, что документом предусмотрены предложения Совета ЕС по защите европейского внутреннего рынка. Так, в рамках мер, направленных на защиту интересов европейских фермеров, ЕС может задействовать аварийные ограничения для особо чувствительных сельхозпродуктов: птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда. По данным источника, участники переговоров договорились продлить базовый период, используемый в качестве основы для применения этой автоматической защиты, но если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зарегистрированный во второй половине 2021 года, а также в течение всего 2022 и 2023 годов, условия поставок будут пересмотрены. Кроме этого, Еврокомиссия обязалась усилить мониторинг импорта зерна, в частности, пшеницы. Далее документ должен быть утвержден Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Напомним, с прошлого года в городах Европы с разной интенсивностью проходят протестные акции аграриев, который выступают против ввоза украинской продукции в страны ЕС. Такие меры поддержки Киева работают с лета 2022 года, до этого Евросоюз продлевал режим беспошлинной торговли с Украиной до 5 июня этого года.В середине марта послы стран Евросоюза выступили против беспошлинного импорта украинских товаров.
https://ukraina.ru/20240320/1053994726.html
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новости, украина, ес, европарламент, европа, киев, европейская комиссия, торговля, бизнес, сельское хозяйство, экономика, импорт, экспортные пошлины
Новости, Украина, ЕС, Европарламент, Европа, Киев, Европейская комиссия, торговля, бизнес, Сельское хозяйство, экономика, импорт, экспортные пошлины
Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год
Режим беспошлинной торговли для Украины продлен до 5 июня 2025 года, соответствующее решение 23 апреля принял Европейский парламент в ответ на предложение Европейской комиссии, передает "Интерфакс-Украина"
Уточняется, что документом предусмотрены предложения Совета ЕС по защите европейского внутреннего рынка. Так, в рамках мер, направленных на защиту интересов европейских фермеров, ЕС может задействовать аварийные ограничения для особо чувствительных сельхозпродуктов: птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.
По данным источника, участники переговоров договорились продлить базовый период, используемый в качестве основы для применения этой автоматической защиты, но если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зарегистрированный во второй половине 2021 года, а также в течение всего 2022 и 2023 годов, условия поставок будут пересмотрены.
Кроме этого, Еврокомиссия обязалась усилить мониторинг импорта зерна, в частности, пшеницы.
Далее документ должен быть утвержден Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС.
Напомним, с прошлого года в городах Европы с разной интенсивностью проходят протестные акции аграриев, который выступают против ввоза украинской продукции в страны ЕС. Такие меры поддержки Киева работают с лета 2022 года, до этого Евросоюз продлевал режим беспошлинной торговли с Украиной до 5 июня этого года.
В середине марта послы стран Евросоюза выступили
против беспошлинного импорта украинских товаров.