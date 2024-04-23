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Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год

Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год - 23.04.2024 Украина.ру

Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины еще на год

Режим беспошлинной торговли для Украины продлен до 5 июня 2025 года, соответствующее решение 23 апреля принял Европейский парламент в ответ на предложение Европейской комиссии, передает "Интерфакс-Украина"

2024-04-23T17:46

2024-04-23T17:46

2024-04-23T17:46

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Уточняется, что документом предусмотрены предложения Совета ЕС по защите европейского внутреннего рынка. Так, в рамках мер, направленных на защиту интересов европейских фермеров, ЕС может задействовать аварийные ограничения для особо чувствительных сельхозпродуктов: птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда. По данным источника, участники переговоров договорились продлить базовый период, используемый в качестве основы для применения этой автоматической защиты, но если импорт этих продуктов превысит средний объем импорта, зарегистрированный во второй половине 2021 года, а также в течение всего 2022 и 2023 годов, условия поставок будут пересмотрены. Кроме этого, Еврокомиссия обязалась усилить мониторинг импорта зерна, в частности, пшеницы. Далее документ должен быть утвержден Советом ЕС с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Напомним, с прошлого года в городах Европы с разной интенсивностью проходят протестные акции аграриев, который выступают против ввоза украинской продукции в страны ЕС. Такие меры поддержки Киева работают с лета 2022 года, до этого Евросоюз продлевал режим беспошлинной торговли с Украиной до 5 июня этого года.В середине марта послы стран Евросоюза выступили против беспошлинного импорта украинских товаров.

https://ukraina.ru/20240320/1053994726.html

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новости, украина, ес, европарламент, европа, киев, европейская комиссия, торговля, бизнес, сельское хозяйство, экономика, импорт, экспортные пошлины