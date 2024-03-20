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Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров
Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров - 20.03.2024 Украина.ру
Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров
Соглашение по беспошлинному импорту украинских товаров не поддержали послы стран Евросоюза – Франции и Польши. Париж и Варшава настаивают на "лучшем для их фермеров соглашении с Украиной", передаёт RMF FM
2024-03-20T16:28
2024-03-20T16:28
2024-03-20T16:29
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Отмечается, что в ходе заседания по вопросу торговли с Украиной участники не пришли к единому мнению, так как "Франция поддержала Польшу и соседние страны". В частности, противники соглашения настаивают на том, что необходимо ввести 2021 год в качестве контрольного периода для расчета квот. В то время импорт из Украины был небольшим, что необходимо реализовать и сегодня, утверждают послы ЕС. Так, был дополнительно расширен список украинских товаров, охваченных квотами: мёд, овёс, крупа, кукуруза. Вместе с тем, послам не удалось способствовать значительному сокращению импорта из Украины, однако этот вопрос ещё будут обсуждать лидеры Евросоюза на саммите 21 марта. Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе пришли к предварительному соглашению о продлении приостановки пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
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Новости, Украина, Польша, Франция, ЕС, импорт, Сельское хозяйство, экономика
Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров
16:28 20.03.2024 (обновлено: 16:29 20.03.2024)
Соглашение по беспошлинному импорту украинских товаров не поддержали послы стран Евросоюза – Франции и Польши. Париж и Варшава настаивают на "лучшем для их фермеров соглашении с Украиной", передаёт RMF FM
"Страны-члены ЕС на встрече послов не поддержали соглашение, которое было заключено в ночь на среду (...) о торговле с Украиной. Официальное одобрение послов было перенесено на следующую неделю", – говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе заседания по вопросу торговли с Украиной участники не пришли к единому мнению, так как "Франция поддержала Польшу и соседние страны". В частности, противники соглашения настаивают на том, что необходимо ввести 2021 год в качестве контрольного периода для расчета квот. В то время импорт из Украины был небольшим, что необходимо реализовать и сегодня, утверждают послы ЕС.
"Продление 2021 года означало бы значительное сокращение украинского сельскохозяйственного импорта. Речь идёт не о торпедировании соглашения с Украиной, мы хотим поддержать Киев, но здесь также входят политические вопросы и интересы фермеров из Франции и Польши", – сообщает RMF FM.
Так, был дополнительно расширен список украинских товаров, охваченных квотами: мёд, овёс, крупа, кукуруза. Вместе с тем, послам не удалось способствовать значительному сокращению импорта из Украины, однако этот вопрос ещё будут обсуждать лидеры Евросоюза на саммите 21 марта.
Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщало
, что в Евросоюзе пришли к предварительному соглашению о продлении приостановки пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.