https://ukraina.ru/20240320/1054002505.html

Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров

Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров - 20.03.2024 Украина.ру

Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров

Соглашение по беспошлинному импорту украинских товаров не поддержали послы стран Евросоюза – Франции и Польши. Париж и Варшава настаивают на "лучшем для их фермеров соглашении с Украиной", передаёт RMF FM

2024-03-20T16:28

2024-03-20T16:28

2024-03-20T16:29

новости

украина

польша

франция

ес

импорт

сельское хозяйство

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/12/1045432981_0:56:1314:795_1920x0_80_0_0_482b529fb6f8a739df005bced8f181bf.jpg

Отмечается, что в ходе заседания по вопросу торговли с Украиной участники не пришли к единому мнению, так как "Франция поддержала Польшу и соседние страны". В частности, противники соглашения настаивают на том, что необходимо ввести 2021 год в качестве контрольного периода для расчета квот. В то время импорт из Украины был небольшим, что необходимо реализовать и сегодня, утверждают послы ЕС. Так, был дополнительно расширен список украинских товаров, охваченных квотами: мёд, овёс, крупа, кукуруза. Вместе с тем, послам не удалось способствовать значительному сокращению импорта из Украины, однако этот вопрос ещё будут обсуждать лидеры Евросоюза на саммите 21 марта. Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе пришли к предварительному соглашению о продлении приостановки пошлин на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

https://ukraina.ru/20240306/1053737737.html

украина

польша

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, франция, ес, импорт, сельское хозяйство, экономика