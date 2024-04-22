Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО - 22.04.2024 Украина.ру
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Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО
Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО - 22.04.2024 Украина.ру
Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО
Высокоточным ударом российской армии поражена телевышка в Харькове на которой были размещены установки связи украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил 22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости
2024-04-22T18:00
2024-04-22T18:01
новости
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По его словам, на данный момент средства противовоздушной обороны в городе работают на минимальном расстоянии, а каждая из систем не имеет связи с другой. В сети появилось фото и видео сломанной почти напополам телевышки. Сверху вышки клубится дым, других разрушений нет. В областной военной администрации Харькова сообщали, что в городе был удар по объекту телевизионной инфраструктуры, из-за чего начались перебои с сигналом цифрового телевидения. Пострадавших в результате атаки ВС РФ нет.
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новости, харьков, россия, сво, пво, спецоперация, вс рф
Новости, Харьков, Россия, СВО, ПВО, Спецоперация, ВС РФ

Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО

18:00 22.04.2024 (обновлено: 18:01 22.04.2024)
 
харьковская телевышка
 харьковская телевышка
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Высокоточным ударом российской армии поражена телевышка в Харькове на которой были размещены установки связи украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил 22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости
"В 16:36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО", – уточнил он.
По его словам, на данный момент средства противовоздушной обороны в городе работают на минимальном расстоянии, а каждая из систем не имеет связи с другой. В сети появилось фото и видео сломанной почти напополам телевышки. Сверху вышки клубится дым, других разрушений нет.
В областной военной администрации Харькова сообщали, что в городе был удар по объекту телевизионной инфраструктуры, из-за чего начались перебои с сигналом цифрового телевидения.
Пострадавших в результате атаки ВС РФ нет.
 
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Заголовок открываемого материала
18:03Зеленский думает о переговорах, Харьков лишили телевышки. Итоги 22 апреля на Украине
18:00Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО
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