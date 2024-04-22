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Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО

Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО - 22.04.2024 Украина.ру

Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВО

Высокоточным ударом российской армии поражена телевышка в Харькове на которой были размещены установки связи украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил 22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости

2024-04-22T18:00

2024-04-22T18:00

2024-04-22T18:01

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По его словам, на данный момент средства противовоздушной обороны в городе работают на минимальном расстоянии, а каждая из систем не имеет связи с другой. В сети появилось фото и видео сломанной почти напополам телевышки. Сверху вышки клубится дым, других разрушений нет. В областной военной администрации Харькова сообщали, что в городе был удар по объекту телевизионной инфраструктуры, из-за чего начались перебои с сигналом цифрового телевидения. Пострадавших в результате атаки ВС РФ нет.

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новости, харьков, россия, сво, пво, спецоперация, вс рф