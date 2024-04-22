https://ukraina.ru/20240422/1054656911.html

Зеленский думает о переговорах, Харьков лишили телевышки. Итоги 22 апреля на Украине

Зеленский думает о переговорах, Харьков лишили телевышки. Итоги 22 апреля на Украине - 22.04.2024 Украина.ру

Зеленский думает о переговорах, Харьков лишили телевышки. Итоги 22 апреля на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что его страна может начать переговоры с Россией. Харьковская телевышка была поражена ударом

2024-04-22T18:03

2024-04-22T18:03

2024-04-22T18:03

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О том, что Украина может начать переговоры по урегулированию конфликта с Россией, Зеленский заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу."Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдём правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней", — отметил президент Украины, спрогнозировав возможные итоги саммита по Украине в Швейцарии.В конце марта Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в её состав после начала спецоперации.До этого украинские власти заявляли о нежелании проводить переговоры с Россией до выхода на границы Украины на момент провозглашения её независимости в 1991 году.Президент России Владимир Путин в интервью гендиректору МИА "Россия Сегодня" Дмитрию Киселёву 13 марта заявлял, что РФ готова к переговорам."Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то "хотелках" после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле. Это первое", - указал Путин.Он также указал, что России уже не раз давали обещания, которые потом не выполняли."Второе. Нам ведь много раз уже чего только не обещали. Обещали не расширять НАТО на Восток, а потом мы видим их у наших границ. Обещали, если в историю не углубляться, что внутренний конфликт на Украине будет решён мирными средствами, политическими. Приехали, как мы помним, три министра иностранных дел в Киев, Польши, Германии и Франции, пообещали, что будут гарантами этих договорённостей, – через день произошёл госпереворот. Обещали исполнять Минские соглашения, а потом публично заявили о том, что и не собирались выполнять этих обещаний, а только взяли паузу для вооружения бандеровского режима на Украине. Нам много чего обещали, поэтому здесь одних обещаний недостаточно", - подчёркивал президент России.Он указывал, что "сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, – это как-то нелепо с нашей стороны"."Мы готовы, тем не менее, к серьёзному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны чётко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьёзный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации. Мы знаем различные варианты, о которых идёт речь, знаем те "морковки", которые нам собираются показывать, для того чтобы убедить нас в том, что момент настал. Мы хотим, повторяю ещё раз, разрешать все споры и данный спор, данный конфликт, мирными средствами. И мы готовы к этому, мы этого хотим. Но это должен быть серьёзный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны, и в данном случае нас прежде всего интересует безопасность Российской Федерации. Мы из этого и будем исходить", - отмечал президент России.Позднее, 19 апреля в интервью главредам Радио Sputnik Маргарите Симоньян, "Комсомольская правда" Олесе Носовой и "Говорит Москва" Роману Бабаяну министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что украинской стороне нет никакой веры."Во-первых, он ( Зеленский. — Ред.) сам себе запретил переговоры. <...> Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет. <...> Не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону. <...> Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - указал Лавров.При этом он подчеркнул, что Россия сделала вывод из обмана Украины в Стамбуле."Мы сказали: мы к переговорам готовы, но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти", - подчеркнул Лавров.Министр иностранных дел России подробнее остановился на переговорах в Стамбуле, рассказав, что там происходило."Мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными. Пределом серьезности считалась пятая статья Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. <...> Записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что в общем-то означало, что их трогать нельзя. Было сказано, что на Украине не будет проводиться маневров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, за исключением тех случаев, когда все страны-гаранты согласны: включая нас, включая Китай. После завершения основного процесса согласования договоренностей украинская сторона решила внести правки "по мелочи". Например: "Запрет на проведение учений с участием вооружённых сил третьих стран, <...> "если все согласны из гарантов", давайте заменим (на) "кроме тех случаев, когда большинство гарантов на это согласны." Всё. Это был такой звоночек, что либо им за ночь уже запретил, либо кто-то из них сказал: "Давайте еще подурим голову этим русским"", - отметил Лавров.При этом министр иностранных дел России отдельно подчеркнул, что РФ не испугается несмотря ни как какое давление."Если нас ставят в ситуацию, когда нас надо просто победить стратегически, уничтожить, по сути дела, как глобального игрока, они не могут понять, что мы не испугаемся", - указал Лавров.В России и слова президента РФ, и слова главы МИД РФ восприняли с воодушевлением.Харьков без телевышкиРоссийский военкор Александр Коц распространил видео и фото обрушения телевышки в Харькове."Видео обрушения телевышки в Харькове. Телемарафон окончен", - подписал он видео и фото.Работающий на том же направлении его коллега — военкор и автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" указал, что телевышка — сложный объект для поражения."Шутка про отключение телемарафона в Харькове, конечно и правда смешная, но хочу заметить, что такая цель как вышка, является очень сложной для поражения. Именно поэтому украинцы ставят на них различное военное оборудование, которое сложно уничтожить. Так что отключение телемарафона, это приятный бонус к уничтожению данного объекта", - отметил он.Ранее Украина запустила по Белгороду ракету "Точка-У". Как сообщал военкор Евгений Поддубный, на подлёте к Белгороду расчёты ПВО сбили данную ракету."Красавец над Белгородом! Харьков, принимай подарунки. Ответка за попытку ударить по городу "Точкой-У" не заставила себя долго ждать", - подписал позднее видео с самолётом ВКС России Коц у себя в телеграм-канале.Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий напомнил, что по телевышкам ВС РФ били на начальном этапе спецоперации, однако позднее от этого отказались. Нынешний удар может свидетельствовать о возвращении к идее подавления украинских СМИ и телекома.

https://ukraina.ru/20240422/1054647718.html

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Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, харьков