Очеретино мы тоже возьмем: Евсеев рассказал, какую стратегическую ошибку совершил Киев после Авдеевки - 22.04.2024 Украина.ру
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Очеретино мы тоже возьмем: Евсеев рассказал, какую стратегическую ошибку совершил Киев после Авдеевки
Очеретино мы тоже возьмем: Евсеев рассказал, какую стратегическую ошибку совершил Киев после Авдеевки - 22.04.2024 Украина.ру
Очеретино мы тоже возьмем: Евсеев рассказал, какую стратегическую ошибку совершил Киев после Авдеевки
Украинское руководство совершило стратегическую ошибку, когда не стало возводить за Авдеевкой дополнительные линии обороны. Российским бойцам, которые взяли этот мощный укрепрайон, будет гораздо проще прорывать наспех построенную оборону ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-04-22T04:50
2024-04-22T04:50
новости
авдеевка
владимир евсеев
всу
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наступление
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Сейчас ВСУ серьезно обороняются в Бердычах. И если российские силы хотят взять Очеретино, то к нему нужно двигаться по флангам, чтобы перерезать украинским войскам все коммуникации, сообщил эксперт. В этом смысле Бердычи имеют серьезное значение. Но тем не менее это не Авдеевка. Российским бойцам, которые взяли этот мощный укрепрайон, будет гораздо проще прорывать линии обороны, которые наспех успел соорудить противник, добавил он.Украинское руководство совершило стратегическую ошибку, когда не стало возводить за Авдеевкой дополнительные линии обороны. Враг думал, что Авдеевка будет стоять вечно, как Рим. Но она "оказались Карфагеном, который был разрушен", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240420/1054615637.html
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новости, авдеевка, владимир евсеев, всу, донецкое направление, сво, донбасс, вс рф, наступление, штурм, окружение
Новости, Авдеевка, Владимир Евсеев, ВСУ, Донецкое направление, СВО, Донбасс, ВС РФ, наступление, штурм, окружение

Очеретино мы тоже возьмем: Евсеев рассказал, какую стратегическую ошибку совершил Киев после Авдеевки

04:50 22.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинское руководство совершило стратегическую ошибку, когда не стало возводить за Авдеевкой дополнительные линии обороны. Российским бойцам, которые взяли этот мощный укрепрайон, будет гораздо проще прорывать наспех построенную оборону ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас ВСУ серьезно обороняются в Бердычах. И если российские силы хотят взять Очеретино, то к нему нужно двигаться по флангам, чтобы перерезать украинским войскам все коммуникации, сообщил эксперт.
В этом смысле Бердычи имеют серьезное значение. Но тем не менее это не Авдеевка. Российским бойцам, которые взяли этот мощный укрепрайон, будет гораздо проще прорывать линии обороны, которые наспех успел соорудить противник, добавил он.
"На Очеретино наступают те же самые люди, которые придумали пройти по туннелю и выйти в тыл "Царской охоте". Конечно, Очеретино они тоже возьмут. Просто надо прикрыть фланги", - подчеркнул Евсеев.
Украинское руководство совершило стратегическую ошибку, когда не стало возводить за Авдеевкой дополнительные линии обороны. Враг думал, что Авдеевка будет стоять вечно, как Рим. Но она "оказались Карфагеном, который был разрушен", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
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