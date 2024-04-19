https://ukraina.ru/20240419/1054590300.html

Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях

Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях - 19.04.2024 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях

Нам в Донбассе сейчас важно сомкнуть два плеча, чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае мы сможем подойти к Славянску более широким фронтом. Харьковское и Сумское направление мы тоже готовим. Но сперва надо сломать противника на нынешней линии фронта, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-04-19T05:36

2024-04-19T05:36

2024-04-19T05:36

интервью

всу

россия

танки

т-72 "урал"

минирование

донбасс

авдеевка

чернигов

atacms

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в телеграм-каналах появилось видео о том, как российские войска в Красногоровке применили два "Царь-мангала" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов. На кадрах видно, как бронемашина, несмотря на дополнительный груз брони и внушительные размеры, маневренно входит в повороты и стремительно набирает скорость.- Владимир Валерьевич, понятно, что технари сейчас активно обсуждают недостатки этой конструкции. Но я бы хотел, чтобы вы привели основные аргументы в пользу того, почему мы должны продолжать этот эксперимент.- Сейчас для нас самую большую проблему при ведении боевых действий представляют минные поля и различные заграждения. Танк – универсальное средство, которое может создавать проходы и нести с собой трал для разминирования. Но раньше его использовали примерно так: через минное поле шел танк, а за ним колонной шла остальная техника, которая попадала под артиллерийский огонь. Мы несли высокие потери. "Царь-мангалу" такая колонна не нужна. Он сам может разминировать местность.Это создает много преимуществ для штурмовых групп. Если этот танк сделает проход, в эту брешь достаточно быстро могут влететь БМП с десантом.В районе Часов Яра мы решали эти вопросы без таких танков. Тогда нам помогло хорошее межродовое взаимодействие. Самолеты отрабатывали по ВСУ за считанные минуты перед тем, как наши боевые машины подходили к позициям противника. А эксперимент с "Царем-мангалом" показывает, что наша военная мысль продолжает работать в нужном направлении.Для решения таких задач нам необязательно использовать танк "Армата", потому что он очень дорогой и нужен нам для будущих войн. А Т-72 у нас много. Мы их можем активно использовать для такого рода целей. Может быть, потом мы для этого сможем использовать и более дешевые танки.Повторюсь, наличие таких средств защиты позволят "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях. Это очень хороший опыт. Потому что до сих пор ни у одной из сторон нет эффективных систем разминирования. Тот же "Змей Горыныч" не проявил себя так, как на него рассчитывали. А теперь мы сможем дооборудовать уже имеющиеся танки для такого рода действий. Тем более, необязательно, чтобы машины были в идеальном техническом состоянии.У нас хватает ремонтных предприятий, находящихся в непосредственной близости от линии фронта. И если такие Т-72 покажут свою высокую эффективность, их дооборудуют для более широкого применения.- А почему тот же "Змей Горыныч" не показал высокой эффективности?- Для "Змея Горыныча" нужно было что-то типа шланга, который сначала раскатывается, а только потом осуществляет подрыв. И для этого требовалось физическое присутствие саперов, которые подвергались бы неоправданному риску. Мы не понимали, как этим заниматься.На Западе уже есть неплохая система разминирования на базе танка "Абрамс". Мы тоже могли бы применять этот опыт для работы в районе того же Угледара, где полным-полно минных полей. И идея с "Царь-мангалом" означает, что мы движемся в этом направлении, чтобы сберечь жизни личного состава.- Если говорить не про минные поля, а про FPV-дроны. Реально ли установить такую плотную защиту на бронемашины, которые занимаются непосредственной высадкой штурмовых групп?- Есть разные способы защитить технику. В первую очередь нужно устанавливать на нее средства РЭБ (радио-электронной борьбы - Ред.), которую мы уже ставим на танки. Не будешь же ты устанавливать на танк зенитный пулемет, чтобы стрелок открывал крышку люка и стрелял из него. В условиях высокоточного оружия это невозможно. Так что надо продолжить дооборудовать технику.Мы уже учитываем динамику на поле боя. Те же наши корабли не были готовы к такому противостоянию. Мы их дооборудуем. Мы не просто устанавливаем на них системы РЭБ. Мы устанавливаем на них средства поражения. Вплоть до того, что ставим прямо на палубах ЗРК "Тор".Так и здесь. Если кроме средств РЭБ мы можем установить на технику дополнительную защиту, то это делать надо. Главное, чтобы это было быстро и дешево. Потому что наши предприятия загружены работой по восстановлению техники. Может быть, придется открыть дополнительное производство по ее переоборудованию. Это можно делать на заводах в глубоком тылу.Повторюсь, те же танки, которые прямо сейчас не готовы к использованию на поле боя по прямому назначению, надо переоборудовать в такие тараны. Это можно делать в тех же заводах на Урале.Посмотрите на линию фронта, где мы наступаем. От Бердычей до Красногоровки примерно 50 километров. А если мы хотим окружить Торецкую группировку ВСУ и сомкнуть Часов-Ярское направление с Авдеевским, линия фронта будет еще больше. Нам нужны сотни средств для прохода минных полей и прочих заграждений. А для их изготовления нужно задействовать крупные предприятия.- Вы упомянули про Бердычи. В сводках Минобороны говорится, что нам там противостоят семь украинских бригад. Насколько эффективно удается уничтожать такую серьезную силу?- На самом деле там у Украины нет столько войск. Не надо думать, что если речь идет о семи бригадах, то это 35 тысяч человек. В тех же Бердычах нереально разместить такую группировку. Просто если какой-то батальон или рота из какой-то бригады воюет, то это означает, что вся бригада воюет. Сейчас из какой-то бригады по разным направлениям перебрасываются наиболее боеспособные подразделения, а сама бригада стоит на месте.Понятно, что ВСУ серьезно обороняются там. Если мы хотим взять Очеретино, то нам надо двигаться к нему по флангам, чтобы перерезать там коммуникации. В этом смысле Бердычи имеют серьезное значение. Тем не менее, это не Авдеевка. Нашим бойцам, которые взяли этот мощный укрепрайон, гораздо проще прорывать линии обороны, которые противник наспех успел соорудить.В целом нам надо думать о решении проблемы мирного населения Горловки, которая находится под постоянными обстрелами. Надо обезопасить всю Донецкую агломерацию. А для этого надо окружать Торецкую группировку ВСУ. Постепенно эта задача будет решаться. Учитывая, что мы наступаем и на Очеретино, и на Часов Яр.Сейчас на Украине формируется десять бригад штатной численностью в 50 тысяч человек. Личного состава для них не хватает. Киевский режим принял закон о мобилизации, по которому призывной возраст снизили до 25 лет и планируется провести переаттестацию лиц с инвалидностью. Это позволит противнику на какое-то время пополнить войска. Но уровень подготовки военнослужащих будет низким.Более того, из этих десяти бригад планировалось сделать шесть пехотных и четыре механизированных. Техники на четыре механизированные бригады нет, и Украина решила сделать две механизированные и восемь пехотных. Но пехотные бригады почти не имеют тяжелых вооружений. А для новых механизированных бригад не хватает не просто "Леопардов", а простых Т-72, чтобы обучить личный состав. Потому что все эти машины отправляют на линию фронта.Тем не менее, нам надо готовиться к долгому противостоянию. А для этого нужно использовать все наши ноу-хау. Это не только "Царь-мангал" для разминирования, но и мотоциклы, которые быстро перемещаются по местности. Самое главное, что сейчас у нас очень хорошее межвидовое взаимодействие войск. Иногда, когда мы близко подходим к линии фронта, ВСУ просто не могут поднять головы, потому что их в этот момент атакует авиация.А та же Авдеевка? На Очеретино наступают те же самые люди, которые придумали пройти по туннелю и выйти в тыл "Царской охоте". Конечно, Очеретино они тоже возьмут. Просто надо прикрыть фланги.Мы продвигаемся. Темпы нашего продвижения стали выше. Потому что руководство Украины совершило стратегическую ошибку, когда не стало возводить за Авдеевкой дополнительные линии обороны. Враг думал, что Авдеевка будет стоять вечно как Рим. Но Авдеевка оказалась Карфагеном, который был разрушен (смеется).Мы создаем хорошие условия для наступления. В основном оно будет на Донецком направлении в широком смысле слова. Хорошо бы, чтобы этот фронт сомкнулся. Чтобы мы двигались на участке в 150-200 километров. Но не надо заниматься шапкозакидательством и думать, что мы можем наступать везде.Сейчас мы штурмуем три города: Красногоровка, Белогоровка и Часов Яр. На данном этапе это уже много. И мы точно освободим их быстрее, чем Марьинку. У нас больше опыта и больше планирующих авиабомб. И лучше стала работать разведка. Раньше мы редко наносили удар по тыловым железнодорожным станциям и по пунктам временной дислокации. А теперь у нас стало чаще результативных атак, как это было в Чернигове, где мы накрыли пункт управления оперативного командования ВСУ "Север".Тем не менее, враг тоже не дремлет. И надо быть к этому готовыми.- А как бы вы прокомментировали возможную передачу Украине баллистических ракет ATACMS с дальностью стрельбы в 300 километров?- Запад утверждает, что их якобы не передавали. Тогда возникает вопрос, чем противник наносил удар по аэродрому в Джанкое из Херсона? Не надо врать. Когда Запад говорит, что что-то передаст, это означает, что их уже передали.По ATACMS работать сложно. У них высокая точность и короткое подлетное время. Для борьбы с ними нужны не средства ПВО, а средства ПРО. Но мы найдем против них противоядие. И пусть Украина не надеяться ни на американские деньги, ни на массовую мобилизацию.Так что я оптимист. Но очень осторожный.- Давайте подытожим нашу беседу. Получается, наша задача максимум сейчас – удар от Авдеевки на Константиновку, чтобы расчленить донбасскую группировку Украины, поставив под удар и Красноармейск (Покровск) и Дзержинск (Торецк), но быстрой победы не будет, потому что враг силен.- Совершенно верно.Очеретино мы возьмем относительно быстро, потому что это не Авдеевка. А вот Часов Яр – это серьезный город. С ним придется повозиться. Но наших читателей должна греть мысль о том, что мы можем ставить своей целью прекращение обстрелов Горловки. Если обстрелы Донецка мы уже уменьшили, то ее мы тоже обезопасим.Некоторые скептики полагали, что мы к Очеретино будем идти полтора года, а мы уже закрепились на его окраинах. Да и в городской черте Часов Яра мы уже ведем боевые действия. События будут ускоряться. Надеюсь, что через месяц мы выйдем на рубежи, которые позволят нам начать окружение Дзержинска.Да, мы не смогли взять Авдеевку в кольцо, потому что ВСУ плотно держали населенные пункты на флангах. Я не знаю, сможем ли мы окружить Дзержинск, потому что противник тоже будет держать фланги. Но взять его очень важно. Потому что у Киева остается все меньше укрепленных городов.В этой связи не надо преувеличивать значение Угледара. Если мы сомкнем там коммуникации, он долго не продержится.Резюмирую. Нам в Донбассе сейчас важно сомкнуть два плеча, чтобы двигаться вперед. А для этого надо брать Дзержинск. В этом случае мы сможем подойти к Славянску более широким фронтом. Харьковское и Сумское направление мы тоже готовим. Но сперва надо сломать противника на нынешней линии фронта.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20240417/1054558932.html

https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, танки, т-72 "урал", минирование, донбасс, авдеевка, чернигов, atacms, часов яр, пво, запад, мобилизация, бригада