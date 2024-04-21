Главное за ночь 21 апреля - 21.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 21 апреля
Главное за ночь 21 апреля - 21.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 21 апреля
Во вторник Сенат США начнет голосование по законопроектам о выделении денег союзникам, включая Украину, а также о конфискации российских активов, заявил лидер... Украина.ру, 21.04.2024
2024-04-21T09:07
2024-04-21T09:07
новости
украина
сша
россия
сенат
владимир зеленский
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Во вторник Сенат США начнет голосование по законопроектам о выделении денег союзникам, включая Украину, а также о конфискации российских активов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате.Летнее наступление армии РФ обернется катастрофой для ВСУ, если Украина не изменит свою стратегию, пишет журнал Forbes.Минюст Украины предложил отправить украинских заключенных рыть окопы.Европейские чиновники отказываются от конфискации российских активов, считая подобное решение потенциальным нарушением международного права, — Washington Post.Зеленский заявил, что не считает реальным прямое участие западных войск в российско-украинском конфликте в обозримой перспективе.
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новости, украина, сша, россия, сенат, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Россия, сенат, Владимир Зеленский

Главное за ночь 21 апреля

09:07 21.04.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Во вторник Сенат США начнет голосование по законопроектам о выделении денег союзникам, включая Украину, а также о конфискации российских активов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате.
Летнее наступление армии РФ обернется катастрофой для ВСУ, если Украина не изменит свою стратегию, пишет журнал Forbes.
Минюст Украины предложил отправить украинских заключенных рыть окопы.
Европейские чиновники отказываются от конфискации российских активов, считая подобное решение потенциальным нарушением международного права, — Washington Post.
Зеленский заявил, что не считает реальным прямое участие западных войск в российско-украинском конфликте в обозримой перспективе.
 
НовостиУкраинаСШАРоссиясенатВладимир Зеленский
 
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09:07Главное за ночь 21 апреля
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