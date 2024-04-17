https://ukraina.ru/20240417/1054564204.html

Глава Еврокомиссии призвала готовиться к войне

Глава Еврокомиссии призвала готовиться к войне - 17.04.2024 Украина.ру

Глава Еврокомиссии призвала готовиться к войне

Евросоюзу в ближайшие пять лет следует нарастить военно-промышленный потенциал, потому как угроза войны в будущем "не исключена", заявила 17 апреля глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен

2024-04-17T16:33

2024-04-17T16:33

2024-04-17T17:03

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"Страх войны (...) не исключен, и мы должны быть готовы (...). Должны преобразовать вооруженные силы стран-членов, Европа должна стремиться к разработке производств следующего поколения для победы в бою, а также должна быть обеспечена достаточным количеством материальных средств и технологическим превосходством, которые могут понадобиться нам в будущем", – сказала она. По словам главы ЕК, государства-члены Евросоюза уже увеличили за два года расходы на оборону на 20%. Она подчеркнула, что сегодня Европа не сталкивается с непосредственной угрозой войны, однако к ней надо готовиться. "Военные и гражданские субъекты должны быть полностью способны и готовы (...) Путем поддержки промышленности в производстве необходимого потенциала для реагирования на все сценарии, включая самые высокие уровни интенсивности, изложение этого подхода на бумаге может стать очень важным", – добавила она. Для улучшения работы оборонной промышленности фон дер Ляйен призвала страны ЕС "тратить больше, тратить лучше". Такие инвестиции, по ее мнению, повышают безопасность, создают новые рабочие места и способствуют экономическому росту.Ранее эксперт рассказал "Украина.ру", что Запад готовит для России такой удар, который будет опаснее атаки на Крымский мост и войны с НАТО

https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html

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новости, урсула фон дер ляйен, европа, запад, россия, еврокомиссия, ес, война