За связи с Питерскими: оборону юга Украины лишили "голоса" - 19.04.2024 Украина.ру
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За связи с Питерскими: оборону юга Украины лишили "голоса"
За связи с Питерскими: оборону юга Украины лишили "голоса" - 19.04.2024 Украина.ру
За связи с Питерскими: оборону юга Украины лишили "голоса"
На Украине завершилась эпопея вокруг председателя объединенного координационного центра Сил обороны юга ВСУ Натальи Гуменюк. В пятницу, 19 апреля, Генеральный штаб украинской армии заявил, что скандальную военнослужащую увольняют с должности
2024-04-19T15:55
2024-04-19T15:55
эксклюзив
наталья гуменюк
юг украины
всу
одесса
александр сырский
валерий залужный
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Объединенный пресс-центрПосле начала российской военной спецоперации в украинских медиа стали часто мелькать военные, отвечающие за работу с прессой и коммуникации. На юге Украины рулить этим направлением поставили Наталью Гуменюк.Она возглавила объединенный пресс-центр сил ВСУ, которые дислоцированы на южном направлении.В открытых источниках о ее биографии пишут довольно скупо. Известно, что она давно служит в ВСУ, работала помощницей командира отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины.До начала СВО Гуменюк значилась помощницей начальника регионального управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации в Одессе. Имеет звание полковника.В сентябре 2022-го награждена орденом княгини Ольги III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.Противостояние с журналистамиЗа два года руководства Объединенным пресс-центром Гуменюк отметилась в ряде скандалов. Ее часто критиковали то за чересчур успокоительный тон, то за нагнетание паники, а также обвиняли в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.Последнее и вышло в итоге для нее боком, она так и не сумела стать для украинской пишущей и снимающей братии своей.Впервые пресса ополчилась на нее осенью 2022 года, когда ВСУ вошли в Херсон. Официально командование запретило доступ журналистов в город до того момента, когда их безопасность там будет полностью гарантирована. При этом некоторые СМИ, в том числе иностранные, туда попали, сняв свои репортажи.Объединенный пресс-центр под руководством Гуменюк сделал вид, что это произошло случайно и после разгоревшегося скандала пожурил провинившихся журналистов отзывом аккредитации.УвольнениеСо временем напряженность в отношениях прессы и Гуменюк только росла. Несколько дней назад было опубликовано открытое обращение работников украинских медиа, которые потребовали от армейского руководства уволить спикера южной группировки. Всего под письмом подписались почти 160 журналистов и общественных объединений.Они обвинили Гуменюк в неадекватности и непрофессионализме, заявив, что из-за ее деятельности обстановка на стратегическом направлении остается без должного освещения.К протесту подключились несколько депутатов Верховной Рады, которые грозились поднять эту тему на заседаниях.В итоге Генштаб пошел на попятную."В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024", - сообщили в Генеральном штабе.Роковой поход в парикмахерскуюВысокомерный тон в общении с журналистами – лишь верхушка айсберга причин увольнения Гуменюк.Развязанная против нее кампания явилась продолжением кадровой зачистки, которую устроило новое руководство армии в лице главкома Александра Сырского.Теперь уже бывшая руководительница объединенного центра Сил Юга – креатура экс-командующего Валерия Залужного, который в начале этого года был уволен указом президента Владимира Зеленского.После назначения Сырского людей Залужного стали убирать из армии или отодвигать на второстепенные роли. До этого, например, с поста замминистра обороны уволили Анну Маляр, которая также светилась на ТВ и выполняла похожие функции.Не до конца понятно, почему ради увольнения Гуменюк пришлось развязывать против нее целую черную пиар-кампанию. Так, на нее натравили одесского активиста-националиста Демьяна Ганула. Того самого Ганула, который "отмечал" годовщину событий 2 мая 2014 года с шашлыками и отказывался считать погибших в одесском Доме профсоюзов людьми.Вопреки воинственным заявлениям, молодой неонацист не отправился защищать Украину на фронте, а продолжает сидеть в Одессе. В прошлом году его поймали на том, что он разъезжал по городу на внедорожнике, на который он собирал у одесситов деньги для передачи авто армии.Вероятно, на этот раз Ганула наняли для виртуальных атак на Гуменюк. Практически ежедневно в своем телеграм-канале он писал критические посты в ее адрес.Так, националист обнаружил в соцсетях аккаунт некоего Олега Гуменюка из Одессы, который публиковал до СВО сообщения, посвященные советским фильмам и другой контент, который Ганул счел пророссийским.Активист заявил, что этот Олег Гуменюк – муж главы объединенного пресс-центра, адмирал в запасе.Еще один скандал Ганул раздул из-за посещения Натальей Гуменюк одного из салонов красоты. Этот салон выложил на своем аккаунте в соцсетях фотографии Гуменюк после стрижки. Неонацист внимательно изучил страницу салона и вынес вердикт – его владелица придерживается пророссийских взглядов.Такой вывод он сделал из-за того, что описание страницы было сделано на русском языке. Особое бешенство у русофоба вызвала фамилия владелицы, которую зовут Анна Питерская. Ганул решил, что это псевдоним, который был взят в честь Санкт-Петербурга. Позднее ему объяснили, что эта фамилия – настоящая, после чего он извинился."Но это не отменяет факта нарушения языкового закона этим салоном красоты", - подчеркнул Ганул.Как бы то ни было, дрязги внутри украинской военной и политической верхушки продолжаются и явно еще далеки от завершения. Накануне издание Украина.ру писало, как жертвой разборок между людьми Залужного и выдвиженцами Сырского стал "Правый сектор"*, чье боевое подразделение расформировывают из-за их нелояльности новому командующему.*Деятельность организации запрещена в РФ
юг украины
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, наталья гуменюк, юг украины, всу, одесса, александр сырский, валерий залужный
Эксклюзив, Наталья Гуменюк, юг Украины, ВСУ, Одесса, Александр Сырский, Валерий Залужный

За связи с Питерскими: оборону юга Украины лишили "голоса"

15:55 19.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia HumeniukНаталья Гуменюк
Наталья Гуменюк - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia Humeniuk
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине завершилась эпопея вокруг председателя объединенного координационного центра Сил обороны юга ВСУ Натальи Гуменюк. В пятницу, 19 апреля, Генеральный штаб украинской армии заявил, что скандальную военнослужащую увольняют с должности
Объединенный пресс-центр
После начала российской военной спецоперации в украинских медиа стали часто мелькать военные, отвечающие за работу с прессой и коммуникации. На юге Украины рулить этим направлением поставили Наталью Гуменюк.
Она возглавила объединенный пресс-центр сил ВСУ, которые дислоцированы на южном направлении.

"Для меня руководство Объединенным координационным пресс-центром Сил обороны юга Украины — первый такой мощный опыт и большой эксперимент. Как и сам центр", - заявляла она в интервью весной 2022 года.

В открытых источниках о ее биографии пишут довольно скупо. Известно, что она давно служит в ВСУ, работала помощницей командира отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины.
До начала СВО Гуменюк значилась помощницей начальника регионального управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации в Одессе. Имеет звание полковника.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia HumeniukНаталья Гуменюк
Наталья Гуменюк - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia Humeniuk
Наталья Гуменюк
В сентябре 2022-го награждена орденом княгини Ольги III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Противостояние с журналистами
За два года руководства Объединенным пресс-центром Гуменюк отметилась в ряде скандалов. Ее часто критиковали то за чересчур успокоительный тон, то за нагнетание паники, а также обвиняли в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.
Последнее и вышло в итоге для нее боком, она так и не сумела стать для украинской пишущей и снимающей братии своей.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia HumeniukНаталья Гуменюк
Наталья Гуменюк - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia Humeniuk
Наталья Гуменюк
Впервые пресса ополчилась на нее осенью 2022 года, когда ВСУ вошли в Херсон. Официально командование запретило доступ журналистов в город до того момента, когда их безопасность там будет полностью гарантирована. При этом некоторые СМИ, в том числе иностранные, туда попали, сняв свои репортажи.
Объединенный пресс-центр под руководством Гуменюк сделал вид, что это произошло случайно и после разгоревшегося скандала пожурил провинившихся журналистов отзывом аккредитации.
Увольнение
Со временем напряженность в отношениях прессы и Гуменюк только росла. Несколько дней назад было опубликовано открытое обращение работников украинских медиа, которые потребовали от армейского руководства уволить спикера южной группировки. Всего под письмом подписались почти 160 журналистов и общественных объединений.
Они обвинили Гуменюк в неадекватности и непрофессионализме, заявив, что из-за ее деятельности обстановка на стратегическом направлении остается без должного освещения.
"Эти территории неоправданно долго блокировались Наталией Гуменюк, что привело к непоправимым информационным последствиям для Украины", - сказано в документе.
К протесту подключились несколько депутатов Верховной Рады, которые грозились поднять эту тему на заседаниях.
В итоге Генштаб пошел на попятную.
"В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024", - сообщили в Генеральном штабе.
Роковой поход в парикмахерскую
Высокомерный тон в общении с журналистами – лишь верхушка айсберга причин увольнения Гуменюк.
Развязанная против нее кампания явилась продолжением кадровой зачистки, которую устроило новое руководство армии в лице главкома Александра Сырского.
Теперь уже бывшая руководительница объединенного центра Сил Юга – креатура экс-командующего Валерия Залужного, который в начале этого года был уволен указом президента Владимира Зеленского.
После назначения Сырского людей Залужного стали убирать из армии или отодвигать на второстепенные роли. До этого, например, с поста замминистра обороны уволили Анну Маляр, которая также светилась на ТВ и выполняла похожие функции.
Не до конца понятно, почему ради увольнения Гуменюк пришлось развязывать против нее целую черную пиар-кампанию. Так, на нее натравили одесского активиста-националиста Демьяна Ганула. Того самого Ганула, который "отмечал" годовщину событий 2 мая 2014 года с шашлыками и отказывался считать погибших в одесском Доме профсоюзов людьми.
© РИА Новости . Дем'ян Ганул
- РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Дем'ян Ганул
Вопреки воинственным заявлениям, молодой неонацист не отправился защищать Украину на фронте, а продолжает сидеть в Одессе. В прошлом году его поймали на том, что он разъезжал по городу на внедорожнике, на который он собирал у одесситов деньги для передачи авто армии.
Вероятно, на этот раз Ганула наняли для виртуальных атак на Гуменюк. Практически ежедневно в своем телеграм-канале он писал критические посты в ее адрес.
Так, националист обнаружил в соцсетях аккаунт некоего Олега Гуменюка из Одессы, который публиковал до СВО сообщения, посвященные советским фильмам и другой контент, который Ганул счел пророссийским.
Активист заявил, что этот Олег Гуменюк – муж главы объединенного пресс-центра, адмирал в запасе.
Еще один скандал Ганул раздул из-за посещения Натальей Гуменюк одного из салонов красоты. Этот салон выложил на своем аккаунте в соцсетях фотографии Гуменюк после стрижки. Неонацист внимательно изучил страницу салона и вынес вердикт – его владелица придерживается пророссийских взглядов.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia HumeniukНаталья Гуменюк
Наталья Гуменюк - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia Humeniuk
Наталья Гуменюк
Такой вывод он сделал из-за того, что описание страницы было сделано на русском языке. Особое бешенство у русофоба вызвала фамилия владелицы, которую зовут Анна Питерская. Ганул решил, что это псевдоним, который был взят в честь Санкт-Петербурга. Позднее ему объяснили, что эта фамилия – настоящая, после чего он извинился.
"Но это не отменяет факта нарушения языкового закона этим салоном красоты", - подчеркнул Ганул.
Как бы то ни было, дрязги внутри украинской военной и политической верхушки продолжаются и явно еще далеки от завершения.
Накануне издание Украина.ру писало, как жертвой разборок между людьми Залужного и выдвиженцами Сырского стал "Правый сектор"*, чье боевое подразделение расформировывают из-за их нелояльности новому командующему.
*Деятельность организации запрещена в РФ
 
ЭксклюзивНаталья Гуменюкюг УкраиныВСУОдессаАлександр СырскийВалерий Залужный
 
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