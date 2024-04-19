За связи с Питерскими: оборону юга Украины лишили "голоса"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia HumeniukНаталья Гуменюк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia Humeniuk
На Украине завершилась эпопея вокруг председателя объединенного координационного центра Сил обороны юга ВСУ Натальи Гуменюк. В пятницу, 19 апреля, Генеральный штаб украинской армии заявил, что скандальную военнослужащую увольняют с должности
Объединенный пресс-центр
После начала российской военной спецоперации в украинских медиа стали часто мелькать военные, отвечающие за работу с прессой и коммуникации. На юге Украины рулить этим направлением поставили Наталью Гуменюк.
Она возглавила объединенный пресс-центр сил ВСУ, которые дислоцированы на южном направлении.
"Для меня руководство Объединенным координационным пресс-центром Сил обороны юга Украины — первый такой мощный опыт и большой эксперимент. Как и сам центр", - заявляла она в интервью весной 2022 года.
В открытых источниках о ее биографии пишут довольно скупо. Известно, что она давно служит в ВСУ, работала помощницей командира отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины.
До начала СВО Гуменюк значилась помощницей начальника регионального управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации в Одессе. Имеет звание полковника.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia HumeniukНаталья Гуменюк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia Humeniuk
Наталья Гуменюк
В сентябре 2022-го награждена орденом княгини Ольги III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Противостояние с журналистами
За два года руководства Объединенным пресс-центром Гуменюк отметилась в ряде скандалов. Ее часто критиковали то за чересчур успокоительный тон, то за нагнетание паники, а также обвиняли в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.
Последнее и вышло в итоге для нее боком, она так и не сумела стать для украинской пишущей и снимающей братии своей.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia HumeniukНаталья Гуменюк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia Humeniuk
Наталья Гуменюк
Впервые пресса ополчилась на нее осенью 2022 года, когда ВСУ вошли в Херсон. Официально командование запретило доступ журналистов в город до того момента, когда их безопасность там будет полностью гарантирована. При этом некоторые СМИ, в том числе иностранные, туда попали, сняв свои репортажи.
Объединенный пресс-центр под руководством Гуменюк сделал вид, что это произошло случайно и после разгоревшегося скандала пожурил провинившихся журналистов отзывом аккредитации.
Увольнение
Со временем напряженность в отношениях прессы и Гуменюк только росла. Несколько дней назад было опубликовано открытое обращение работников украинских медиа, которые потребовали от армейского руководства уволить спикера южной группировки. Всего под письмом подписались почти 160 журналистов и общественных объединений.
Они обвинили Гуменюк в неадекватности и непрофессионализме, заявив, что из-за ее деятельности обстановка на стратегическом направлении остается без должного освещения.
"Эти территории неоправданно долго блокировались Наталией Гуменюк, что привело к непоправимым информационным последствиям для Украины", - сказано в документе.
К протесту подключились несколько депутатов Верховной Рады, которые грозились поднять эту тему на заседаниях.
В итоге Генштаб пошел на попятную.
"В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024", - сообщили в Генеральном штабе.
Роковой поход в парикмахерскую
Высокомерный тон в общении с журналистами – лишь верхушка айсберга причин увольнения Гуменюк.
Развязанная против нее кампания явилась продолжением кадровой зачистки, которую устроило новое руководство армии в лице главкома Александра Сырского.
Теперь уже бывшая руководительница объединенного центра Сил Юга – креатура экс-командующего Валерия Залужного, который в начале этого года был уволен указом президента Владимира Зеленского.
После назначения Сырского людей Залужного стали убирать из армии или отодвигать на второстепенные роли. До этого, например, с поста замминистра обороны уволили Анну Маляр, которая также светилась на ТВ и выполняла похожие функции.
Не до конца понятно, почему ради увольнения Гуменюк пришлось развязывать против нее целую черную пиар-кампанию. Так, на нее натравили одесского активиста-националиста Демьяна Ганула. Того самого Ганула, который "отмечал" годовщину событий 2 мая 2014 года с шашлыками и отказывался считать погибших в одесском Доме профсоюзов людьми.
Вопреки воинственным заявлениям, молодой неонацист не отправился защищать Украину на фронте, а продолжает сидеть в Одессе. В прошлом году его поймали на том, что он разъезжал по городу на внедорожнике, на который он собирал у одесситов деньги для передачи авто армии.
Вероятно, на этот раз Ганула наняли для виртуальных атак на Гуменюк. Практически ежедневно в своем телеграм-канале он писал критические посты в ее адрес.
Так, националист обнаружил в соцсетях аккаунт некоего Олега Гуменюка из Одессы, который публиковал до СВО сообщения, посвященные советским фильмам и другой контент, который Ганул счел пророссийским.
Активист заявил, что этот Олег Гуменюк – муж главы объединенного пресс-центра, адмирал в запасе.
Еще один скандал Ганул раздул из-за посещения Натальей Гуменюк одного из салонов красоты. Этот салон выложил на своем аккаунте в соцсетях фотографии Гуменюк после стрижки. Неонацист внимательно изучил страницу салона и вынес вердикт – его владелица придерживается пророссийских взглядов.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia HumeniukНаталья Гуменюк
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Natalia Humeniuk
Наталья Гуменюк
Такой вывод он сделал из-за того, что описание страницы было сделано на русском языке. Особое бешенство у русофоба вызвала фамилия владелицы, которую зовут Анна Питерская. Ганул решил, что это псевдоним, который был взят в честь Санкт-Петербурга. Позднее ему объяснили, что эта фамилия – настоящая, после чего он извинился.
"Но это не отменяет факта нарушения языкового закона этим салоном красоты", - подчеркнул Ганул.
Как бы то ни было, дрязги внутри украинской военной и политической верхушки продолжаются и явно еще далеки от завершения.
Накануне издание Украина.ру писало, как жертвой разборок между людьми Залужного и выдвиженцами Сырского стал "Правый сектор"*, чье боевое подразделение расформировывают из-за их нелояльности новому командующему.
*Деятельность организации запрещена в РФ