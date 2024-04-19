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За связи с Питерскими: оборону юга Украины лишили "голоса"

За связи с Питерскими: оборону юга Украины лишили "голоса" - 19.04.2024 Украина.ру

За связи с Питерскими: оборону юга Украины лишили "голоса"

На Украине завершилась эпопея вокруг председателя объединенного координационного центра Сил обороны юга ВСУ Натальи Гуменюк. В пятницу, 19 апреля, Генеральный штаб украинской армии заявил, что скандальную военнослужащую увольняют с должности

2024-04-19T15:55

2024-04-19T15:55

2024-04-19T15:55

эксклюзив

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Объединенный пресс-центрПосле начала российской военной спецоперации в украинских медиа стали часто мелькать военные, отвечающие за работу с прессой и коммуникации. На юге Украины рулить этим направлением поставили Наталью Гуменюк.Она возглавила объединенный пресс-центр сил ВСУ, которые дислоцированы на южном направлении.В открытых источниках о ее биографии пишут довольно скупо. Известно, что она давно служит в ВСУ, работала помощницей командира отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины.До начала СВО Гуменюк значилась помощницей начальника регионального управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации в Одессе. Имеет звание полковника.В сентябре 2022-го награждена орденом княгини Ольги III степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.Противостояние с журналистамиЗа два года руководства Объединенным пресс-центром Гуменюк отметилась в ряде скандалов. Ее часто критиковали то за чересчур успокоительный тон, то за нагнетание паники, а также обвиняли в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.Последнее и вышло в итоге для нее боком, она так и не сумела стать для украинской пишущей и снимающей братии своей.Впервые пресса ополчилась на нее осенью 2022 года, когда ВСУ вошли в Херсон. Официально командование запретило доступ журналистов в город до того момента, когда их безопасность там будет полностью гарантирована. При этом некоторые СМИ, в том числе иностранные, туда попали, сняв свои репортажи.Объединенный пресс-центр под руководством Гуменюк сделал вид, что это произошло случайно и после разгоревшегося скандала пожурил провинившихся журналистов отзывом аккредитации.УвольнениеСо временем напряженность в отношениях прессы и Гуменюк только росла. Несколько дней назад было опубликовано открытое обращение работников украинских медиа, которые потребовали от армейского руководства уволить спикера южной группировки. Всего под письмом подписались почти 160 журналистов и общественных объединений.Они обвинили Гуменюк в неадекватности и непрофессионализме, заявив, что из-за ее деятельности обстановка на стратегическом направлении остается без должного освещения.К протесту подключились несколько депутатов Верховной Рады, которые грозились поднять эту тему на заседаниях.В итоге Генштаб пошел на попятную."В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024", - сообщили в Генеральном штабе.Роковой поход в парикмахерскуюВысокомерный тон в общении с журналистами – лишь верхушка айсберга причин увольнения Гуменюк.Развязанная против нее кампания явилась продолжением кадровой зачистки, которую устроило новое руководство армии в лице главкома Александра Сырского.Теперь уже бывшая руководительница объединенного центра Сил Юга – креатура экс-командующего Валерия Залужного, который в начале этого года был уволен указом президента Владимира Зеленского.После назначения Сырского людей Залужного стали убирать из армии или отодвигать на второстепенные роли. До этого, например, с поста замминистра обороны уволили Анну Маляр, которая также светилась на ТВ и выполняла похожие функции.Не до конца понятно, почему ради увольнения Гуменюк пришлось развязывать против нее целую черную пиар-кампанию. Так, на нее натравили одесского активиста-националиста Демьяна Ганула. Того самого Ганула, который "отмечал" годовщину событий 2 мая 2014 года с шашлыками и отказывался считать погибших в одесском Доме профсоюзов людьми.Вопреки воинственным заявлениям, молодой неонацист не отправился защищать Украину на фронте, а продолжает сидеть в Одессе. В прошлом году его поймали на том, что он разъезжал по городу на внедорожнике, на который он собирал у одесситов деньги для передачи авто армии.Вероятно, на этот раз Ганула наняли для виртуальных атак на Гуменюк. Практически ежедневно в своем телеграм-канале он писал критические посты в ее адрес.Так, националист обнаружил в соцсетях аккаунт некоего Олега Гуменюка из Одессы, который публиковал до СВО сообщения, посвященные советским фильмам и другой контент, который Ганул счел пророссийским.Активист заявил, что этот Олег Гуменюк – муж главы объединенного пресс-центра, адмирал в запасе.Еще один скандал Ганул раздул из-за посещения Натальей Гуменюк одного из салонов красоты. Этот салон выложил на своем аккаунте в соцсетях фотографии Гуменюк после стрижки. Неонацист внимательно изучил страницу салона и вынес вердикт – его владелица придерживается пророссийских взглядов.Такой вывод он сделал из-за того, что описание страницы было сделано на русском языке. Особое бешенство у русофоба вызвала фамилия владелицы, которую зовут Анна Питерская. Ганул решил, что это псевдоним, который был взят в честь Санкт-Петербурга. Позднее ему объяснили, что эта фамилия – настоящая, после чего он извинился."Но это не отменяет факта нарушения языкового закона этим салоном красоты", - подчеркнул Ганул.Как бы то ни было, дрязги внутри украинской военной и политической верхушки продолжаются и явно еще далеки от завершения. Накануне издание Украина.ру писало, как жертвой разборок между людьми Залужного и выдвиженцами Сырского стал "Правый сектор"*, чье боевое подразделение расформировывают из-за их нелояльности новому командующему.*Деятельность организации запрещена в РФ

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Павел Котов

эксклюзив, наталья гуменюк, юг украины, всу, одесса, александр сырский, валерий залужный