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На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии
На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии - 18.04.2024 Украина.ру
На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии
Многодетные родители могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неуплату алиментов. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua"
2024-04-18T12:33
2024-04-18T12:33
2024-04-18T12:33
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украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
всу
мобилизация
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Эту норму предполагает принятый недавно на Украине закон о мобилизации. Он вступает в силу 18 мая.Военкоматы получат доступ к базе данных о задолженности для проверки этой информации.Согласно такой норме может быть мобилизовано 20 тысяч человек.Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
https://ukraina.ru/20240131/1052998871.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, всу, мобилизация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ВСУ, мобилизация
На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии
Многодетные родители могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неуплату алиментов. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua"