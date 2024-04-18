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На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии

На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии - 18.04.2024 Украина.ру

На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии

Многодетные родители могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неуплату алиментов. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua"

2024-04-18T12:33

2024-04-18T12:33

2024-04-18T12:33

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада

всу

мобилизация

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Эту норму предполагает принятый недавно на Украине закон о мобилизации. Он вступает в силу 18 мая.Военкоматы получат доступ к базе данных о задолженности для проверки этой информации.Согласно такой норме может быть мобилизовано 20 тысяч человек.Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".

https://ukraina.ru/20240131/1052998871.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, всу, мобилизация