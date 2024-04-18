На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии - 18.04.2024 Украина.ру
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На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии
На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии - 18.04.2024 Украина.ру
На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии
Многодетные родители могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неуплату алиментов. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua"
2024-04-18T12:33
2024-04-18T12:33
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
всу
мобилизация
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Эту норму предполагает принятый недавно на Украине закон о мобилизации. Он вступает в силу 18 мая.Военкоматы получат доступ к базе данных о задолженности для проверки этой информации.Согласно такой норме может быть мобилизовано 20 тысяч человек.Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, всу, мобилизация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, ВСУ, мобилизация

На Украине мобилизуют многодетных отцов, но при одном условии

12:33 18.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Александр Максименко
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Многодетные родители могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неуплату алиментов. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua"
"Отсрочка для родителей трех и более детей младше 18 лет пропадает при неуплате алиментов хотя бы за одного ребенка в течение 3 месяцев" - говорится в материале.
Эту норму предполагает принятый недавно на Украине закон о мобилизации. Он вступает в силу 18 мая.
Военкоматы получат доступ к базе данных о задолженности для проверки этой информации.
Согласно такой норме может быть мобилизовано 20 тысяч человек.
Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраст для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 11:22
Зеленский против Конституции: украинцы пожаловались в ЕСПЧУже трое украинцев подали жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за запрета на выезд из страны, сообщили 31 января журналисты "Страна.ua"
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная РадаВСУмобилизация
 
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