Главком сухопутных сил ВСУ о грядущей мобилизации: отсидеться никому не удастся - 08.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240408/1054383090.html
Главком сухопутных сил ВСУ о грядущей мобилизации: отсидеться никому не удастся
Главком сухопутных сил ВСУ о грядущей мобилизации: отсидеться никому не удастся - 08.04.2024 Украина.ру
Главком сухопутных сил ВСУ о грядущей мобилизации: отсидеться никому не удастся
Никакое количество западного оружия не компенсирует нехватку личного состава, а потому все украинцы обязаны понимать, что "отсидеться никому не удастся". Такое заявление в преддверие принятия нового закона ужесточающего мобилизацию на Украине сделал командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк
2024-04-08T16:54
2024-04-08T17:04
новости
украина
вооруженные силы украины
россия
всу
мобилизация
сво
спецоперация
уклонисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0b/1053231231_0:262:994:821_1920x0_80_0_0_24d83f57653be92a031e9b5f70804425.jpg
В сети он опубликовал объемный пост, в котором пояснил, что негативный образ мобилизации якобы сформировала у украинцев российская пропаганда. Он недоумевает, что в городах страны к работникам территориальных центров комплектации (ТЦК - военкоматов) у украинцев резко негативное отношение: их травят, избивают местные жители для того, чтобы не попасть на фронт. "Сегодня большинство работников ТЦК – это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо. (...) Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь", – пишет Павлюк. Главком также призывает народ понять, что "армия и население – неделимы". Он манипулирует положениями Конституции, в которых прописана обязанность защищать государство и настаивает на том, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. Вместе с тем, он признаёт, что сегодня система работы ТЦК не идеальна, нарушает гражданские права украинцев, но в стране якобы работают над её усовершенствованием. Под объемным постом украинского главкома собралось немало комментаторов, которые содержательно ответили на публикацию."Где вы были два годы с такими текстами? Пока повсюду лилось о "произволе тцк"? Теперь те, кто уже в армии, стали заложниками системы, а другие гражданские, имеющие конституционный долг — не хотят даже слышать ничего об армии это не Россия виновата, это наши СМИ и телеграм-каналы вселили веру в скорую победу и котиков в ВСУ, которые все смогут сами", - написала пользователь Анна Боклажук, комментарий которой поддержали ещё 70 человек."Пафосная ложь. Никакого надлежащего наказания преступлений не было, коррупция процветает. Откровенного общения с народом нет. Насилием к гражданскому населению ситуация лишь ухудшится", - комментирует Ярослав Кондзиолка. Таких ответов украинцев набралось под постом около 400. Ни один из них командующий&nbsp;сухопутными&nbsp;войсками&nbsp;страны&nbsp;Александр Павлюк не прокомментировал. Ранее в Одессе работники ТЦК жестоко задержали, избили и подвергли психологическому насилию 14-летнего парня, которого намеревались мобилизовать в ВСУ.
https://ukraina.ru/20240327/1054147719.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0b/1053231231_0:169:994:914_1920x0_80_0_0_23ab8b2ec3da71bf0804e3cf64269aa6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, россия, всу, мобилизация, сво, спецоперация, уклонисты
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, ВСУ, мобилизация, СВО, Спецоперация, уклонисты

Главком сухопутных сил ВСУ о грядущей мобилизации: отсидеться никому не удастся

16:54 08.04.2024 (обновлено: 17:04 08.04.2024)
 
© Фото : Олександр Павлюк | Міністерство оборони України / TelegramАлександр Павлюк
Александр Павлюк - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Олександр Павлюк | Міністерство оборони України / Telegram
Читать в
Никакое количество западного оружия не компенсирует нехватку личного состава, а потому все украинцы обязаны понимать, что "отсидеться никому не удастся". Такое заявление в преддверие принятия нового закона ужесточающего мобилизацию на Украине сделал командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк
В сети он опубликовал объемный пост, в котором пояснил, что негативный образ мобилизации якобы сформировала у украинцев российская пропаганда.
Он недоумевает, что в городах страны к работникам территориальных центров комплектации (ТЦК - военкоматов) у украинцев резко негативное отношение: их травят, избивают местные жители для того, чтобы не попасть на фронт.
"Сегодня большинство работников ТЦК – это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо. (...) Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь", – пишет Павлюк.
Главком также призывает народ понять, что "армия и население – неделимы". Он манипулирует положениями Конституции, в которых прописана обязанность защищать государство и настаивает на том, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ.
"Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону - судьба страны, судьба нашей нации. Россия никого не оставит в покое: ни тех, кто спрятался, ни тех, кто предал Украину", – утверждает Павлюк.
Вместе с тем, он признаёт, что сегодня система работы ТЦК не идеальна, нарушает гражданские права украинцев, но в стране якобы работают над её усовершенствованием.
Под объемным постом украинского главкома собралось немало комментаторов, которые содержательно ответили на публикацию.
"Где вы были два годы с такими текстами? Пока повсюду лилось о "произволе тцк"? Теперь те, кто уже в армии, стали заложниками системы, а другие гражданские, имеющие конституционный долг — не хотят даже слышать ничего об армии это не Россия виновата, это наши СМИ и телеграм-каналы вселили веру в скорую победу и котиков в ВСУ, которые все смогут сами", - написала пользователь Анна Боклажук, комментарий которой поддержали ещё 70 человек.
"Пафосная ложь. Никакого надлежащего наказания преступлений не было, коррупция процветает. Откровенного общения с народом нет. Насилием к гражданскому населению ситуация лишь ухудшится", - комментирует Ярослав Кондзиолка.
Таких ответов украинцев набралось под постом около 400. Ни один из них командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк не прокомментировал.
Ранее в Одессе работники ТЦК жестоко задержали, избили и подвергли психологическому насилию 14-летнего парня, которого намеревались мобилизовать в ВСУ.
Национальня полиция украины полицейские полицейский
27 марта, 16:36
В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновниковКомитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, оборы и разведки поддержал предоставление брони от мобилизации для чиновников, сообщили журналисты "Украинских новостей"
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВСУмобилизацияСВОСпецоперацияуклонисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина
18:01Дмитрий Ефимов: Если Иран ударит по Израилю, 54 врага России в СВО взвоют и объявят санкции
17:53На Украине заявили, что в ВСУ не будет циркачей
17:43Экспансия была заложена в саму природу НАТО. Дмитрий Киселев об истории и перспективах военного блока
17:42Сотрудников Института русского языка задержали в Москве по делу о незаконной миграции
17:36Зачем Киеву новый Чернобыль, за что сейчас воюют на Украине и насколько реален "Минск-3" – Фёдоров
17:32Годовой доход лидеров игорного бизнеса на Украине вырос в 28 раз
17:27"Снимите розовые очки": украинская беженка рассказала о жизни в Нью-Йорке - Bloomberg
17:14Драгана Трифкович: кто она
16:54Главком сухопутных сил ВСУ о грядущей мобилизации: отсидеться никому не удастся
16:54Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине
16:35Украинские мошеннические кол-центры и единственный путь к победе над ними
16:24Обман с кровью. Зеленский говорит о мире, чтобы была война
16:23Зеленский забеспокоился о Харькове, спросил у главкома о ситуации на передовой
16:12Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбами
16:00Почему гагаузы не хотят в Румынию: исторический аспект
15:53Переизберется и подумает об Украине: советник Трампа уличил The Washington Post во лжи
15:03Кеннеди назвал всех украинцев русскими и рассказал об опасениях Зеленского
14:49Песков назвал обстрел ЗАЭС опасной провокацией Киева
14:46Андрей Грозин: США "склоняют к сожительству" Среднюю Азию, но она всё равно никуда не уйдёт от России
Лента новостейМолния