https://ukraina.ru/20240408/1054383090.html

Главком сухопутных сил ВСУ о грядущей мобилизации: отсидеться никому не удастся

Главком сухопутных сил ВСУ о грядущей мобилизации: отсидеться никому не удастся - 08.04.2024 Украина.ру

Главком сухопутных сил ВСУ о грядущей мобилизации: отсидеться никому не удастся

Никакое количество западного оружия не компенсирует нехватку личного состава, а потому все украинцы обязаны понимать, что "отсидеться никому не удастся". Такое заявление в преддверие принятия нового закона ужесточающего мобилизацию на Украине сделал командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк

2024-04-08T16:54

2024-04-08T16:54

2024-04-08T17:04

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В сети он опубликовал объемный пост, в котором пояснил, что негативный образ мобилизации якобы сформировала у украинцев российская пропаганда. Он недоумевает, что в городах страны к работникам территориальных центров комплектации (ТЦК - военкоматов) у украинцев резко негативное отношение: их травят, избивают местные жители для того, чтобы не попасть на фронт. "Сегодня большинство работников ТЦК – это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что случилось? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо. (...) Мы не имеем права допустить, чтобы они чувствовали себя виноватыми, ненужными или опасными перед теми, кому они буквально спасли жизнь", – пишет Павлюк. Главком также призывает народ понять, что "армия и население – неделимы". Он манипулирует положениями Конституции, в которых прописана обязанность защищать государство и настаивает на том, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. Вместе с тем, он признаёт, что сегодня система работы ТЦК не идеальна, нарушает гражданские права украинцев, но в стране якобы работают над её усовершенствованием. Под объемным постом украинского главкома собралось немало комментаторов, которые содержательно ответили на публикацию."Где вы были два годы с такими текстами? Пока повсюду лилось о "произволе тцк"? Теперь те, кто уже в армии, стали заложниками системы, а другие гражданские, имеющие конституционный долг — не хотят даже слышать ничего об армии это не Россия виновата, это наши СМИ и телеграм-каналы вселили веру в скорую победу и котиков в ВСУ, которые все смогут сами", - написала пользователь Анна Боклажук, комментарий которой поддержали ещё 70 человек."Пафосная ложь. Никакого надлежащего наказания преступлений не было, коррупция процветает. Откровенного общения с народом нет. Насилием к гражданскому населению ситуация лишь ухудшится", - комментирует Ярослав Кондзиолка. Таких ответов украинцев набралось под постом около 400. Ни один из них командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк не прокомментировал. Ранее в Одессе работники ТЦК жестоко задержали, избили и подвергли психологическому насилию 14-летнего парня, которого намеревались мобилизовать в ВСУ.

https://ukraina.ru/20240327/1054147719.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, россия, всу, мобилизация, сво, спецоперация, уклонисты