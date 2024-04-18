https://ukraina.ru/20240418/1054579332.html

Бывают ли Армагеддоны местного значения, или Израиль как конкурент Украины

Бывают ли Армагеддоны местного значения, или Израиль как конкурент Украины - 18.04.2024 Украина.ру

Бывают ли Армагеддоны местного значения, или Израиль как конкурент Украины

Прошло уже больше недели со времени иранской воздушной атаки на Израиль, но до сих пор не утихают споры. Что это было? Предупреждение? Разведка боем? Попытка прорыва израильских ПВО? Однодневная война? И кто в конце концов оказался победителем?

2024-04-18T12:56

2024-04-18T12:56

2024-04-18T12:58

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владимир зеленский

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Как сказал один аналитик по похожему поводу: непонятно, это всплыла вся подводная лодка или только ее перископ.То есть, пока не ясен масштаб и последствия конфликта: региональный эксцесс или преддверие глобального изменения мира?Мне довелось наблюдать за ситуацией из Турции. Действительно, даже опытные турецкие журналисты кардинально разошлись в оценке результатов данного события. Приведу только заголовки из двух уважаемых газет: "Булавочные уколы" и "Война win-win”.А дело всё в том, что персы ─ очень древняя культура. Соответственно, каждое их действие отличается смысловой глубиной. Бывая в Иране и беседуя с их бизнесменами, журналистами, министрами, я всегда ощущал многоплановость их высказываний, намеков, действий. Тут без Омара Хайяма не разберешься.И в названном событии я выделяю несколько сюжетов.Во-первых, психологический. Помните старый анекдот про поручика Ржевского с сапогом? Это когда бравый вояка каждый вечер приходит домой подшофе и кидает по очереди в стенку снятые сапоги. Соседи всегда засыпали уже после завершения этих ритуальных действий. И вот однажды они слышат удар первого ботфорта в перегородку. И тишина. Через полчаса сосед не выдерживает и орет: "Да кидай же, скотина, второй сапог!"Иранцы пусть не сапог, но один тапок в стену плача запустили. И теперь многие израильтяне будут находиться на грани нервного срыва, ожидая второго прилета. А это серьезный результат.Во-вторых, геополитический. Протестированы по потенциалу политического партнерства многие соседи Ирана. Оказалось, что несмотря на известные противоречия между шиитами и суннитами, большинство окружающих стран (почти все, кроме Иордании) в той или иной степени солидаризируются с Ираном. И это несмотря на сильнейшее давление Штатов.Подтвердилась и иранская гипотеза о том, что арабы и даже турки недолюбливают евреев больше, чем персов.Кроме того, тестировались и возможные союзники Израиля. Точнее, степень их готовности вписаться в войну за этот западный анклав на Востоке.В-третьих, технологический. Вскрыты и проанализированы и тактико-технические возможности всех четырех поясов израильского ПВО, и способности новых иранских гиперзвуковых систем по преодолению каждого из них.В-четвертых, экономический. Израиль потратил на отражение атаки сильно больше миллиарда долларов. При том, что ни одна гиперзвуковая ракета не была сбита. А Ирану атака стоила сильно меньше ста миллионов. Вот и считайте, кого на сколько хватит при затяжной конфронтации. Ведь богаче не тот, кто больше имеет, а тот, кто меньше тратит.И это не говоря уже о факторе времени. Ведь производство израильских средств ПВО, даже при наличии финансовых возможностей, занимает на порядок больше времени, чем производство иранских средств ее преодоления.В-пятых, символический. Точнее, сакрально-символический. Есть фотографии пусть не "огненных колесниц" над храмами Иерусалима, но "огненных мопедов". А любая война - это и сражение символов…Короче, Иран пока перехватил инициативу. А дальше посмотрим…Вспомнил в тему еще один анекдот времен арабско-израильской войны. Идет снайперская дуэль. Израильский снайпер кричит арабскому: "Ахмет!" Тот по пояс высовывается их окопа: "Я!" И тут же падает, сраженный выстрелом. Тогда его напарник решает повторить эту уловку и кричит: "Абрам!" Тот, не поднимая из ячейки головы, отвечает: "А кто его спрашивает?" "Это я - Саид", - высовывается араб. Меткий выстрел…А персы не менее древняя культура, чем евреи. И не менее хитрая. У этих давних оппонентов даже коренные языки одинаковой "плотности", с точки зрения "упаковки" и передачи информации.Это я к тому, что к решению военного кабинета Израиля об ответном ударе Иран, скорее всего, уже готов. Всегда готов…Но сейчас о другом аспекте. О метафизическом. Израильские политики во главе с Биньямином Нетаньяху а тем более военные, вряд ли изучали самый древний политологический труд "Артхашастра". Там впервые было сказано, что главная проблема войны ─ выбрать "правильного противника". То есть, такого, победить которого можно убедительно, а победную славу обрести бесспорно.Не знало, видимо, этого израильское руководство. А потому и перестарались с выбором главного противника. Да, внимание своих патронов и покровителей оно обеспечило. Но слишком уж чрезмерное.Дошло до того, что израильские пропагандисты заявили, что, вступив в военное противостояние с почти стомиллионным Ираном, именно Израиль становятся главным редутом защиты всего Запада от смертельной угрозы восточной экспансии.И вот тут-то возмутился Зеленский: "А мы?"Начальник Украины приложил столько сил и времени, чтобы убедить своих спонсоров, что главным подобным редутом является именно "незалежная". И тут такая "засада". От братьев-евреев!Зеленский почти убедил американских партнеров сформировать единый пакет помощи себе, израильтянам, тайваньцам, еще и погранцам на мексиканской стене…Он-то был уверен, что со своим сценическим мастерством убедит доноров, кто в этом пакете главный персонаж. Где, в конце концов, находится современный Армагеддон! И куда, соответственно, должны течь основные финансовые потоки.А "армегоддоны" начали двоиться, троиться… Деньги - делиться. Международное внимание - тупиться…А все Иран со своими "мопедами" и ракетами. И Америка с "пакетами"…Шизофрения - это когда две равнозначные цели в одной голове. А когда их - три, четыре… Даже и не знаю, как это называется. Но догадываюсь, чем это заканчивается.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20240415/1054527456.html

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мнения, израиль, украина, иран, ближний восток, пво, палестино-израильский конфликт, владимир зеленский, сша