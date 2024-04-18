https://ukraina.ru/20240418/1054570477.html

"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты

"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты - 18.04.2024 Украина.ру

"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты

Запад абсолютно не волнует сохранность передовых частей ВСУ. Они видят, что киевский режим хорошо сопротивляется и без ПВО и отправляют все меньше техники на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-04-18T04:00

2024-04-18T04:00

2024-04-18T04:00

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плацдарм

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киев

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Если говорить о поставках иностранной техники, то она поступает на Украину во все меньших количествах. Это доказывает то, что Западу не нужна победа киевского режима, рассказал обозреватель.Все прекрасно знают, сколько натовских средств ПВО уничтожили ВС РФ. Есть подтверждающие материалы, что за первый квартал 2024 года российские бойцы накрыли более дюжины пусковых установок противника, добавил он.О форсировании Днепра украинское командование уже не мечтает, но Киев продолжает уничтожать там своих военных. Потому что ВСУ важно показать, что они якобы "удерживают" плацдарм. Хотя людей не хватает даже чтобы стабилизировать линию фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html

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новости, запад, украина, россия, михаил онуфриенко, техника, всу, плацдарм, днепр, киев, фронт, поставки