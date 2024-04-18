"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Запад абсолютно не волнует сохранность передовых частей ВСУ. Они видят, что киевский режим хорошо сопротивляется и без ПВО и отправляют все меньше техники на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Если говорить о поставках иностранной техники, то она поступает на Украину во все меньших количествах. Это доказывает то, что Западу не нужна победа киевского режима, рассказал обозреватель.
Все прекрасно знают, сколько натовских средств ПВО уничтожили ВС РФ. Есть подтверждающие материалы, что за первый квартал 2024 года российские бойцы накрыли более дюжины пусковых установок противника, добавил он.
"Запад же не волнует сохранность передовых частей ВСУ. Они видят, что киевский режим и без ПВО сопротивляется. Да, он медленно отступает. Ну и что. Та же мясорубка в Крынках длится с сентября. Там за это время уже положили пару не самых плохих бригад", - подчеркнул Онуфриенко.
О форсировании Днепра украинское командование уже не мечтает, но Киев продолжает уничтожать там своих военных. Потому что ВСУ важно показать, что они якобы "удерживают" плацдарм. Хотя людей не хватает даже чтобы стабилизировать линию фронта, резюмировал собеседник издания.
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