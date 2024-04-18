"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты - 18.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240418/1054570477.html
"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты
"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты - 18.04.2024 Украина.ру
"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты
Запад абсолютно не волнует сохранность передовых частей ВСУ. Они видят, что киевский режим хорошо сопротивляется и без ПВО и отправляют все меньше техники на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-04-18T04:00
2024-04-18T04:00
новости
запад
украина
россия
михаил онуфриенко
техника
всу
плацдарм
днепр
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052235979_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_9b64d184610886fe379ff5a48513c71f.jpg
Если говорить о поставках иностранной техники, то она поступает на Украину во все меньших количествах. Это доказывает то, что Западу не нужна победа киевского режима, рассказал обозреватель.Все прекрасно знают, сколько натовских средств ПВО уничтожили ВС РФ. Есть подтверждающие материалы, что за первый квартал 2024 года российские бойцы накрыли более дюжины пусковых установок противника, добавил он.О форсировании Днепра украинское командование уже не мечтает, но Киев продолжает уничтожать там своих военных. Потому что ВСУ важно показать, что они якобы "удерживают" плацдарм. Хотя людей не хватает даже чтобы стабилизировать линию фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html
запад
украина
россия
днепр
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052235979_219:0:2000:1336_1920x0_80_0_0_089543d46b905e81defc6984d02866eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, украина, россия, михаил онуфриенко, техника, всу, плацдарм, днепр, киев, фронт, поставки
Новости, Запад, Украина, Россия, Михаил Онуфриенко, техника, ВСУ, плацдарм, Днепр, Киев, фронт, поставки

"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты

04:00 18.04.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP / Mstyslav Chernov
Читать в
Запад абсолютно не волнует сохранность передовых частей ВСУ. Они видят, что киевский режим хорошо сопротивляется и без ПВО и отправляют все меньше техники на Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Если говорить о поставках иностранной техники, то она поступает на Украину во все меньших количествах. Это доказывает то, что Западу не нужна победа киевского режима, рассказал обозреватель.
Все прекрасно знают, сколько натовских средств ПВО уничтожили ВС РФ. Есть подтверждающие материалы, что за первый квартал 2024 года российские бойцы накрыли более дюжины пусковых установок противника, добавил он.
"Запад же не волнует сохранность передовых частей ВСУ. Они видят, что киевский режим и без ПВО сопротивляется. Да, он медленно отступает. Ну и что. Та же мясорубка в Крынках длится с сентября. Там за это время уже положили пару не самых плохих бригад", - подчеркнул Онуфриенко.
О форсировании Днепра украинское командование уже не мечтает, но Киев продолжает уничтожать там своих военных. Потому что ВСУ важно показать, что они якобы "удерживают" плацдарм. Хотя людей не хватает даже чтобы стабилизировать линию фронта, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 06:17
Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" Пока мы только начинаем сосредотачиваться. Общество еще не перестроилось. Элиты не начали перестраиваться
 
НовостиЗападУкраинаРоссияМихаил ОнуфриенкотехникаВСУплацдармДнепрКиевфронтпоставки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"
04:20"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация
04:10Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе
04:00"Мясорубка в Крынках длится с сентября": эксперт раскрыл, почему Западу не нужна победа киевской хунты
03:50Военно-политический эксперт объяснил, почему армия ВСУ не останется без людей, танков и электричества
03:40Политолог рассказал, как ВСУ держатся "на старом жирке", но осенью можно надеяться на развал Украины
03:30Ненависть к Зеленскому и убийства военкомов: эксперт рассказал, почему Киев не доверяет западной Украине
03:20"Готовят мошенничество": политолог раскрыл, как Польша может зайти на Украину вместе с "Патриотами"
03:10"Красивый сценарий с высадкой в Приднестровье": эксперт предположил, как может измениться характер СВО
03:00Хотят спрятать "Патриоты" в Польше: политолог о том, будет ли Варшава сбивать ракеты ВКС РФ над Украиной
00:01Чиновника-коррупционера из Минобороны Украины посадили, но ненадолго
23:33В небе над Белгородской областью сбито 14 снарядов РСЗО Vampire
23:21"Укрэнерго" предупредило об ограничениях бизнес всей страны
23:01ВСУ атаковали Воронеж беспилотником самолетного типа, повреждено промышленное предприятие
22:43Буданов* анонсировал новые операции "РДК"** и атаки дронов по территории России
22:18Байден поддержал проекты помощи Украине и Израилю
22:00Минкульт разрешил снос Арки дружбы народов в Киеве из-за угрозы нацбезопасности
21:30США обещают Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но есть нюансы
21:02Русские хакеры прервали вещание 39 украинских телеканалов
20:42Украина впервые присоединится к учениям НАТО по кибербезопасности
Лента новостейМолния