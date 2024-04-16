Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго - 16.04.2024 Украина.ру
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Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго
Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго - 16.04.2024 Украина.ру
Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго
Украина потеряла 7 ГВт мощностей генерации в результате массированных атак российской армии. Такие объемы в украинском Минэнерго назвали гигантскими, передает издание liga.net
2024-04-16T23:57
2024-04-16T23:57
новости
украина
минэнерго
сво
спецоперация
ракетный удар
энергосистема украины
потери
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Он считает, что летом Украина сможет частично компенсировать такую потерю, в том числе, благодаря солнцу. И, напротив, проблемной для страны будет зимний период, в связи с чем в Минэнерго обсуждают способы увеличения генерации. Сегодня украинские СМИ сообщали, что в Харькове ухудшилась ситуация, связанная с электроснабжением и водоснабжением, которое поступает нестабильно из-за недостатка электроэнергии. У части абонентов также выключили свет не по графику. Российская армия этой весной несколько раз подвергла массированным атакам энергообъекты Украины. Несколько крупных ТЭЦ, ТЭС, ДнепроГЭС прекратили работу и вернутся к ней не скоро из-за масштабных разрушений.
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новости, украина, минэнерго, сво, спецоперация, ракетный удар, энергосистема украины, потери
Новости, Украина, Минэнерго, СВО, Спецоперация, ракетный удар, Энергосистема Украины, потери

Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго

23:57 16.04.2024
 
Пятая ТЭЦ Харькова
Пятая ТЭЦ Харькова
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Украина потеряла 7 ГВт мощностей генерации в результате массированных атак российской армии. Такие объемы в украинском Минэнерго назвали гигантскими, передает издание liga.net

"Мы примерно посчитали, что потеряли до 7 ГВт в нашей системе. Это гигантский объем генерации. И они также уничтожили ряд высоковольтных трансформаторов на подстанциях, которые передают электроэнергию", – заявил министр энергетики Герман Галущенко во время поездки в Брюссель на неформальном заседании министров энергетики Европейского союза.

Он считает, что летом Украина сможет частично компенсировать такую потерю, в том числе, благодаря солнцу. И, напротив, проблемной для страны будет зимний период, в связи с чем в Минэнерго обсуждают способы увеличения генерации.
Сегодня украинские СМИ сообщали, что в Харькове ухудшилась ситуация, связанная с электроснабжением и водоснабжением, которое поступает нестабильно из-за недостатка электроэнергии. У части абонентов также выключили свет не по графику.
Российская армия этой весной несколько раз подвергла массированным атакам энергообъекты Украины. Несколько крупных ТЭЦ, ТЭС, ДнепроГЭС прекратили работу и вернутся к ней не скоро из-за масштабных разрушений.
Встреча президентов России и Белоруссии
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Заголовок открываемого материала
23:57Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго
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22:41Киевляне захотели снести памятник архангелу Михаилу из-за Екатерины II
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