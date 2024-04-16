https://ukraina.ru/20240416/1054551396.html

Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго

Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго - 16.04.2024 Украина.ру

Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго

Украина потеряла 7 ГВт мощностей генерации в результате массированных атак российской армии. Такие объемы в украинском Минэнерго назвали гигантскими, передает издание liga.net

2024-04-16T23:57

2024-04-16T23:57

2024-04-16T23:57

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потери

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Он считает, что летом Украина сможет частично компенсировать такую потерю, в том числе, благодаря солнцу. И, напротив, проблемной для страны будет зимний период, в связи с чем в Минэнерго обсуждают способы увеличения генерации. Сегодня украинские СМИ сообщали, что в Харькове ухудшилась ситуация, связанная с электроснабжением и водоснабжением, которое поступает нестабильно из-за недостатка электроэнергии. У части абонентов также выключили свет не по графику. Российская армия этой весной несколько раз подвергла массированным атакам энергообъекты Украины. Несколько крупных ТЭЦ, ТЭС, ДнепроГЭС прекратили работу и вернутся к ней не скоро из-за масштабных разрушений.

https://ukraina.ru/20240411/1054462622.html

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новости, украина, минэнерго, сво, спецоперация, ракетный удар, энергосистема украины, потери