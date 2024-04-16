Российские обстрелы лишили Украину гигантского объема генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго
Пятая ТЭЦ Харькова
Украина потеряла 7 ГВт мощностей генерации в результате массированных атак российской армии. Такие объемы в украинском Минэнерго назвали гигантскими, передает издание liga.net
"Мы примерно посчитали, что потеряли до 7 ГВт в нашей системе. Это гигантский объем генерации. И они также уничтожили ряд высоковольтных трансформаторов на подстанциях, которые передают электроэнергию", – заявил министр энергетики Герман Галущенко во время поездки в Брюссель на неформальном заседании министров энергетики Европейского союза.
Он считает, что летом Украина сможет частично компенсировать такую потерю, в том числе, благодаря солнцу. И, напротив, проблемной для страны будет зимний период, в связи с чем в Минэнерго обсуждают способы увеличения генерации.
Сегодня украинские СМИ сообщали, что в Харькове ухудшилась ситуация, связанная с электроснабжением и водоснабжением, которое поступает нестабильно из-за недостатка электроэнергии. У части абонентов также выключили свет не по графику.
Российская армия этой весной несколько раз подвергла массированным атакам энергообъекты Украины. Несколько крупных ТЭЦ, ТЭС, ДнепроГЭС прекратили работу и вернутся к ней не скоро из-за масштабных разрушений.
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