Йохан Бекман: Запад готовит для России такой удар, который опаснее атаки на Крымский мост и войны с НАТО - 01.03.2024 Украина.ру
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Йохан Бекман: Запад готовит для России такой удар, который опаснее атаки на Крымский мост и войны с НАТО
Йохан Бекман: Запад готовит для России такой удар, который опаснее атаки на Крымский мост и войны с НАТО - 01.03.2024 Украина.ру
Йохан Бекман: Запад готовит для России такой удар, который опаснее атаки на Крымский мост и войны с НАТО
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице в ВК разговор высокопоставленных представителей Бундесвера, обсуждавших атаку на крымский мост ракетами Taurus.
2024-03-01T16:09
2024-03-01T16:21
интервью
россия
украина
нато
запад
германия
сша
финляндия
"taurus"
крымский мост
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Возможно, что все разговоры о поддержке Украины или угрозе ядерной войны с Россией – намеренный блеф Запада. Может быть, Запад специально вбрасывает такую информацию, чтобы скрыть свои истинные намерения. Я считаю, что главный план Пентагона – провокация против России с использованием биологического оружия, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Йохан, честно говоря, содержание этой беседы напоминало британский комедийный сериал. Откуда такой уровень мышления у высокопоставленных военных стран НАТО?- На Западе давно обсуждают варианты отправки на Украину более мощного оружия, а также прорабатывают сценарии большой войны между Россией и НАТО.Например, в Финляндии сейчас обсуждаются вопрос о том, что необходимо как можно скорее провести серьезные законодательные реформы, чтобы резервисты и другие военнослужащие могли воевать за рубежом. В конце года у нас готовится масштабная мобилизация.Также прошла информация об отправке крупного натовского контингента в Румынию, потому что оттуда можно контролировать Черное море от Одессы до Крыма. Тот же немецкий "Бильд" недавно выпустил большой аналитический материал о том, как бы выглядела прямая война между Россией и Германией.Короче говоря, что-то готовится.Мы не можем знать, что наверняка планирует Запад. Но все эти утечки свидетельствуют о том, что они готовятся к серьезной войне с Россией.- Почему, когда та же Германия передавала Украине танки и самоходки, официальная Москва из-за этого особенно не возмущалась, а теперь перешла в серьезное политико-дипломатическое наступление из-за обнародования этого разговора?- Потому что с каждым днем ситуация становится все опаснее. Расскажу об этом на примере Финляндии.Никаких контактов между Москвой и Хельсинки нет. Граница полностью закрыта.Кстати, возможно, что все эти разговоры о поддержке Украины или угрозе ядерной войны с Россией – намеренный блеф Запада. Может быть, Запад специально вбрасывает такую информацию, чтобы скрыть свои истинные намерения. Я считаю, что главный план Пентагона – провокация против России с использованием биологического оружия.Мы знаем, что на Западе работают лаборатории, которые разрабатывают новые виды этого оружия. Финляндия не только закрыла границу с Россией. Там ведется усиленная разведка. Там постоянно летают американские самолеты. Кроме того, в Финляндии планируется построить центр по работе с беспилотниками.Повторюсь, западные политики полны ненависти к России в связи с приближающимися выборами. Путин – очень успешный и популярный политик. Он только что говорил о том, как хорошо Россия развивается, и какие у нее есть планы в области экономики. Западные политики сходили с ума от ненависти.Я считаю, что Запад планирует неожиданное нападение на Россию с использованием биологического оружия. Они же разрабатывают вирусы, которые быстро распространяются. Почему закрыта граница? Потому что надо остановить передвижение людей, чтобы вирус не распространился так быстро. Запад планирует самый настоящий план "Барбаросса-2" в целях ликвидации российской государственности.А биологическое оружие опасно тем, что оно действует медленно и незаметно.Конечно, никто не может поверить, что Запад на такое способен. Но другого способа покончить с вашей страной у них уже не осталось.- Сможет ли Россия предотвратить эту провокацию?- Не знаю. Эти сложные планы уже сверстаны.Я много раз говорил российским журналистам, что современный Запад гораздо опаснее Гитлера. Потому что у Третьего Рейха не было ядерного и биологического оружия, а у НАТО есть.Более того, Сталин до последнего пытался предотвратить войну и договориться с Гитлером, но Гитлер напал на Советский Союз. А на Западе вообще обсуждается идея о том, чтобы исключить любые международные контакты с Москвой, когда российские и американские дипломаты могли бы просто поговорить на каком-нибудь форуме мира. На Украине переговоры уже запрещены по закону.Знаете, когда только-только началась СВО, я посмотрел на эту ненависть западных политиков в отношении России, у меня первым делом возникла мысль: "Похоже, русским придется снова освободить Берлин". Как это уже не раз было в истории.Россия выйдет победителем. Вы сильнее, правда на вашей стороне. Вопрос в том, какую цену вы за это заплатите.
https://ukraina.ru/20230316/1044456721.html
https://ukraina.ru/20240301/1053637847.html
https://ukraina.ru/20240228/1053603938.html
россия
украина
запад
германия
сша
финляндия
крымский мост
Украина.ру
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, нато, запад, германия, сша, финляндия, "taurus", крымский мост
Интервью, Россия, Украина, НАТО, Запад, Германия, США, Финляндия, "Taurus", Крымский мост

Йохан Бекман: Запад готовит для России такой удар, который опаснее атаки на Крымский мост и войны с НАТО

16:09 01.03.2024 (обновлено: 16:21 01.03.2024)
 
© Petri KrohnЙохан Бекман интервью
Йохан Бекман интервью
© Petri Krohn
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице в ВК разговор высокопоставленных представителей Бундесвера, обсуждавших атаку на крымский мост ракетами Taurus.
Возможно, что все разговоры о поддержке Украины или угрозе ядерной войны с Россией – намеренный блеф Запада. Может быть, Запад специально вбрасывает такую информацию, чтобы скрыть свои истинные намерения. Я считаю, что главный план Пентагона – провокация против России с использованием биологического оружия, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Йохан, честно говоря, содержание этой беседы напоминало британский комедийный сериал. Откуда такой уровень мышления у высокопоставленных военных стран НАТО?
- На Западе давно обсуждают варианты отправки на Украину более мощного оружия, а также прорабатывают сценарии большой войны между Россией и НАТО.
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта 2023, 17:30
Йохан Бекман: кто он Финский политолог и общественный деятель, доктор общественно-политических наук
Например, в Финляндии сейчас обсуждаются вопрос о том, что необходимо как можно скорее провести серьезные законодательные реформы, чтобы резервисты и другие военнослужащие могли воевать за рубежом. В конце года у нас готовится масштабная мобилизация.
Также прошла информация об отправке крупного натовского контингента в Румынию, потому что оттуда можно контролировать Черное море от Одессы до Крыма. Тот же немецкий "Бильд" недавно выпустил большой аналитический материал о том, как бы выглядела прямая война между Россией и Германией.
Короче говоря, что-то готовится.
Мы не можем знать, что наверняка планирует Запад. Но все эти утечки свидетельствуют о том, что они готовятся к серьезной войне с Россией.
- Почему, когда та же Германия передавала Украине танки и самоходки, официальная Москва из-за этого особенно не возмущалась, а теперь перешла в серьезное политико-дипломатическое наступление из-за обнародования этого разговора?
- Потому что с каждым днем ситуация становится все опаснее. Расскажу об этом на примере Финляндии.
Никаких контактов между Москвой и Хельсинки нет. Граница полностью закрыта.
Кстати, возможно, что все эти разговоры о поддержке Украины или угрозе ядерной войны с Россией – намеренный блеф Запада. Может быть, Запад специально вбрасывает такую информацию, чтобы скрыть свои истинные намерения. Я считаю, что главный план Пентагона – провокация против России с использованием биологического оружия.
Мы знаем, что на Западе работают лаборатории, которые разрабатывают новые виды этого оружия. Финляндия не только закрыла границу с Россией. Там ведется усиленная разведка. Там постоянно летают американские самолеты. Кроме того, в Финляндии планируется построить центр по работе с беспилотниками.
Повторюсь, западные политики полны ненависти к России в связи с приближающимися выборами. Путин – очень успешный и популярный политик. Он только что говорил о том, как хорошо Россия развивается, и какие у нее есть планы в области экономики. Западные политики сходили с ума от ненависти.
Дмитрий Дробницкий интервью
04:29
Дмитрий Дробницкий: Если Байден найдет "заначку" для ВСУ на складах Пентагона, США заплатят тройную ценуПрезидент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию напомнил о предыдущих войнах западных стран против России, отметив, что "у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории"
Я считаю, что Запад планирует неожиданное нападение на Россию с использованием биологического оружия. Они же разрабатывают вирусы, которые быстро распространяются. Почему закрыта граница? Потому что надо остановить передвижение людей, чтобы вирус не распространился так быстро. Запад планирует самый настоящий план "Барбаросса-2" в целях ликвидации российской государственности.
А биологическое оружие опасно тем, что оно действует медленно и незаметно.
Конечно, никто не может поверить, что Запад на такое способен. Но другого способа покончить с вашей страной у них уже не осталось.
- Сможет ли Россия предотвратить эту провокацию?
- Не знаю. Эти сложные планы уже сверстаны.
Я много раз говорил российским журналистам, что современный Запад гораздо опаснее Гитлера. Потому что у Третьего Рейха не было ядерного и биологического оружия, а у НАТО есть.
Более того, Сталин до последнего пытался предотвратить войну и договориться с Гитлером, но Гитлер напал на Советский Союз. А на Западе вообще обсуждается идея о том, чтобы исключить любые международные контакты с Москвой, когда российские и американские дипломаты могли бы просто поговорить на каком-нибудь форуме мира. На Украине переговоры уже запрещены по закону.
Знаете, когда только-только началась СВО, я посмотрел на эту ненависть западных политиков в отношении России, у меня первым делом возникла мысль: "Похоже, русским придется снова освободить Берлин". Как это уже не раз было в истории.
Николай Стариков интервью
28 февраля, 19:30
Николай Стариков о "Зондошантаже" России, "динозаврах" в Европе и выгодной США новой войне из-за УкраиныРанее в Париже на срочном совещании лидеров западных стран о ситуации на Украине фактически обсуждалось решение о вводе войск на территорию Украины на двусторонней основе в обход устава НАТО. Главную информацию об этом озвучили президент и премьер Франции
Россия выйдет победителем. Вы сильнее, правда на вашей стороне. Вопрос в том, какую цену вы за это заплатите.
 
ИнтервьюРоссияУкраинаНАТОЗападГерманияСШАФинляндия"Taurus"Крымский мост
 
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