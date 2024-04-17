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В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин

В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин - 17.04.2024 Украина.ру

В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин

Вооруженные силы Российской Федерации активно ведут боевые действия в районе Часова Яра. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"

2024-04-17T13:07

2024-04-17T13:07

2024-04-17T13:07

новости

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

вс рф

россия

освобождение

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Глава региона отметил, что освобождение российскими войсками Часова Яра приближается, однако точные сроки называть пока рано.В недавно освобожденном населенном пункте Первомайское уже идёт работа, подчеркнул Пушилин. В Первомайском оцениваются объемы разбора завалов и разминирования территории.Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило ранее, что российские подразделения стремительно и упорно продвигаются в Донецкой Народной Республике. Часов Яр, а также Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск являются "последним оплотом Донецкой области", заявил представитель ВСУ изданию Politico.

https://ukraina.ru/20240416/1054545183.html

донецкая народная республика

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новости, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, россия, освобождение