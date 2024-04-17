В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин - 17.04.2024 Украина.ру
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В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин
В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин - 17.04.2024 Украина.ру
В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин
Вооруженные силы Российской Федерации активно ведут боевые действия в районе Часова Яра. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
2024-04-17T13:07
2024-04-17T13:07
новости
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
россия
освобождение
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Глава региона отметил, что освобождение российскими войсками Часова Яра приближается, однако точные сроки называть пока рано.В недавно освобожденном населенном пункте Первомайское уже идёт работа, подчеркнул Пушилин. В Первомайском оцениваются объемы разбора завалов и разминирования территории.Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило ранее, что российские подразделения стремительно и упорно продвигаются в Донецкой Народной Республике. Часов Яр, а также Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск являются "последним оплотом Донецкой области", заявил представитель ВСУ изданию Politico.
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новости, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф, россия, освобождение
Новости, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Россия, освобождение

В ДНР идут активные бои в районе Часова Яра - Пушилин

13:07 17.04.2024
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
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Вооруженные силы Российской Федерации активно ведут боевые действия в районе Часова Яра. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
"Сейчас наиболее активные действия на Авдеевском направлении, скажем так, за Авдеевским направлением. И часовоярское направление, которое тоже в центре нашего внимания", - рассказал Пушилин.
Глава региона отметил, что освобождение российскими войсками Часова Яра приближается, однако точные сроки называть пока рано.
В недавно освобожденном населенном пункте Первомайское уже идёт работа, подчеркнул Пушилин. В Первомайском оцениваются объемы разбора завалов и разминирования территории.
Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило ранее, что российские подразделения стремительно и упорно продвигаются в Донецкой Народной Республике. Часов Яр, а также Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск являются "последним оплотом Донецкой области", заявил представитель ВСУ изданию Politico.
- РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Вчера, 18:17
Битва за Часов Яр. Почему российской армии важно освободить "город-паук"?Овладение Часовым Яром - это овладение одной из господствующих на севере ДНР высот, с которой берется под огневой контроль Краматорск - нынешняя украинская столица Донецкой области
 
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