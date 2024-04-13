https://ukraina.ru/20240413/1054447258.html

Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы"

Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы" - 13.04.2024 Украина.ру

Владислав Угольный: Россия готовит удар с юга и севера, который оставит ВСУ без "Таврии" и "Хортицы"

Развитие ситуации в Донбассе дает основания полагать, что российские войска смогут перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку

2024-04-13T07:25

2024-04-13T07:25

2024-04-13T07:25

интервью

россия

всу

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Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владислав, после небольшой оперативной паузы началось продвижение ВС РФ в разные стороны от Авдеевки (запад, юго-запад, северо-запад), которое вылилось в освобождение конкретных населенных пунктов. Можно ли уже сказать, в чем состоит замысел нашего командования там?- Наше командование пытается выйти на рубеж реки Волчья от Курахово до Очеретино (выйдя к очеретинским высотам на северо-западе от Авдеевки) и отогнать ВСУ от Донецка (взяв Красногоровку).ВС РФ уже взломали первую линию обороны противника за Авдеевкой по реке Дурная. Наши войска закрепились на ее правом берегу. Семеновка на 1/3 взята, практически взяты Бердычи, а сейчас мы наступаем на Уманское. На днях там наша 90-я танковая дивизия неплохо размотала 25-ю аэромобильную бригаду ВСУ.Вражеские источники сейчас паникуют, говоря о том, что там якобы серая зона. Но это не так. Мы там двигаемся вперед.Кроме того, мы освободили Первомайское. Минобороны об этом официально не сообщало, но, по крайней мере, наши бойцы опубликовали подтверждающее видео с флагом над домами в самой западной части поселка. Следующие наши цели на этом участке – Нетайлово и Карловка.Наиболее трудная ситуация у нас под Невельским. Там идут бои, мы его полностью не контролируем. Плюс ко всему, начался штурм Красногоровки с юга. Посмотрим, что будет дальше.- Судя по карте боевых действий от портала Lostarmour, у нас в Берды образовалось небольшое вклинение за улицу Казберова. Это нам что-то дает само по себе?- Это совсем мелкое продвижение. Я бы вообще не оценивал темпы наступления по конкретным улицам. Рано или поздно мы Бердычи полностью зачистим. Когда это произойдет, мы получим хороший плацдарм для наступления в сторону Очеретино. От Бердычей до Очеретино всего 4 километра.Еще важно, что наши войска начали продвигаться в районе Новокалиново. Это направление было стабильным с января 2024 года. Но теперь мы зашли в само село и пытаемся там закрепиться.- Вы сказали про Нетайлово. Этот поселок открывает путь на Карловку. Что представляет там собой оборона ВСУ?- Обычное село, где нет ничего примечательного.Это единая цепь населенных пунктов по трассе "Донецк-Днепропетровск". Пески (за них мы очень долго сражались) – Первомайское (бои с разной степенью интенсивности шли там 1,5 года) – Нетайлово-Карловка.Да, там есть частный сектор и сельскохозяйственные постройки, где ВСУ могут спокойно закрепляться и прятаться в подвалах. Но я надеюсь, что за Нетайлово мы 1,5 года сражаться не будем.- Будет ли в ближайшее время задействован Марьинский участок в сторону Курахово?- Наша Марьинская группировка сейчас наступает на Красногоровку с юга. Штурм с юга – это хорошо, но нам надо давить на нее с севера. Для этого нужно окончательно разобраться с Невельским. В этом случае мы сможем наступать с двух сторон и попытаемся вынудить противника самому оттуда уйти. Кроме того, в Красногоровке ВСУ выстраивают оборону вокруг огнеупорного завода, по которому сейчас работают наши ФАБы. Важно не дать противнику там окопаться.- Почему, несмотря на то, что мы вроде бы грамотно охватываем Новомихайловку, мы ее никак не возьмем?- Это мощный укрепрайон ВСУ. Противник понимает, что если он даст слабину в районе Новомихайловки, наши войска зайдут в тыл Угледару, что приведет к обрушению фронта. Поэтому он туда отправил свои резервы и десантные части (46-я бригада), которые по нашей общей советской традиции считаются элитными. Тем не менее, мы контролируем 80% села.- Вы считаете, что надо рассматривать битву за микрорайон "Канал" отдельно от сражения за Часов Яр, поскольку он сам по себе является ключевой высотой. Что вы имели в виду?- Мы вошли в этот микрорайон неделю назад.Сам по себе "Канал" - это позднесоветская многоэтажная застройка. Он находится за каналом "Северский Донец-Донбасс", изолированный от самого Часов Яра. Это высота. С одной стороны, нам его тяжело взять, потому что мы наступаем с низины в гору. С другой стороны, нам облегчает задачу то, что он изолирован от других позиций ВСУ.Если мы его займем, мы возьмем под контроль какое-то количество многоэтажек. Все в труху как в Марьинке уничтожить не получится.- А почему нельзя снести его ФАБами? Он же небольшой по площади.- Это как Угледар. Во-первых, для этого нужно очень много ФАБов. Во-вторых, бои за Марьинку, в ходе которых она была стерта, шли 1,5 года. В-третьих, нам нужны эти многоэтажки. В той же Авдеевке нам очень помогли многоэтажки в конце февраля, потому что мы из них могли наблюдать за противником.Я, конечно, не забирался на эти многоэтажки. Я не знаю, насколько оттуда открывается широкий обзор. Но мне кажется, что оттуда мы сможем просматривать весь Часов Яр и подъезды к нему.- Будут ли в сражении за Часов Яр задействованы Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, которые часто попадали во фронтовые сводки?- Да. ВСУ под Клещеевкой угрожают нашему флангу и не дают нам подпереть Часов Яр с юга. Так что мы должны установить фронт от Калиновки до Курдюмовки вдоль канала, форсировать его и вернуть позиции к югу от Часов Яра, которые заняли вагнеровцы в январе-феврале 2023 года.- Вы сказали, что у нас началось хоть какое-то продвижение в сторону Новокалиново. Если в целом говорить об освобождении Донбасса, можем ли мы в перспективе ударами от Авдеевки на Константиновку разрезать пополам фронт ВСУ?- Прям разрезать фронт не получится. Но мы сможем перерезать самую короткую дорогу от Красноармейской и Славянско-Краматорской агломерациями через Константиновку. Это самый вероятный сценарий боевых действий на лето 2024 года.Если более подробно его рассуждать, надо взять Очеретино с юго-запада и Часов Яр с северо-востока. После этого сходящимся ударом в районе водохранилища Клебан Бык мы сможем отрезать Дзержинск.Этот город важен по нескольким причинам.Во-первых, это - часть Горловской агломерации. ВСУ продолжают оттуда обстреливать Горловку.Во-вторых, он находится на высоте.В-третьих, именно в районе Дзержинска находится стык фронта украинских оперативно-стратегических групп войск "Таврия" и "Хортица".Дзержинск – это настолько укрепленный участок фронта, что мы даже не пробовали там наступать.Если мы сумеем взять Дзержинск таким фланговым ударом, у ВСУ будет более уязвимым стык этих двух фронтов. Мы туда сможем бить по классике военного искусства.

https://ukraina.ru/20240313/1053856511.html

https://ukraina.ru/20240411/1054432055.html

https://ukraina.ru/20240409/1054389160.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу