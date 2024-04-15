https://ukraina.ru/20240415/1054508729.html

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне - 15.04.2024 Украина.ру

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2024-04-15T08:13

2024-04-15T08:13

2024-04-15T08:13

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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края", - говорится в материале.Накануне российские ПВО сбили за сутки больше 40 украинских беспилотников, три управляемые авиабомбы и один снаряд РСЗО.

https://ukraina.ru/20240414/1054500967.html

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пво, новости, россия, краснодарский край, дроны, беспилотники