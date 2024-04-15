Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне - 15.04.2024 Украина.ру
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Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне
Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне - 15.04.2024 Украина.ру
Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-04-15T08:13
2024-04-15T08:13
пво
новости
россия
краснодарский край
дроны
беспилотники
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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края", - говорится в материале.Накануне российские ПВО сбили за сутки больше 40 украинских беспилотников, три управляемые авиабомбы и один снаряд РСЗО.
https://ukraina.ru/20240414/1054500967.html
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краснодарский край
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пво, новости, россия, краснодарский край, дроны, беспилотники
ПВО, Новости, Россия, краснодарский край, дроны, беспилотники

Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне

08:13 15.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Читать в
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края", - говорится в материале.
Накануне российские ПВО сбили за сутки больше 40 украинских беспилотников, три управляемые авиабомбы и один снаряд РСЗО.
PD-2 украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Вчера, 09:37
Российская ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Краснодарским краем и Черным моремРоссийские системы противовоздушной обороны в течение получаса перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ. Об этом утром 15 апреля сообщило Министерство обороны России
 
ПВОНовостиРоссиякраснодарский крайдроныбеспилотники
 
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Заголовок открываемого материала
08:56"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского
08:13Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне
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