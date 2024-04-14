"Потихоньку накаляют атмосферу": сербский аналитик рассказала, готовы ли на Западе воевать с Россией
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкНациональный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Европейцы привыкли к комфортной жизни, воевать с Россией они не готовы. Поэтому НАТО накаляет атмосферу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград, Сербия) Драгана Трифкович
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке сухопутных войск западных стран 27 февраля. Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
Россия предупредила, что французские войска станут законной целью для ВС РФ. А если же армия НАТО выступит против нас открыто — начнется ядерная война. Журналист спросила у Драганы Трифкович, готов ли Запад к этому.
Аналитик рассказала, что бывала в Донбассе на линии фронта с 2014 года, а также видела собственными глазами, как НАТО бомбило Югославию, как гибли люди. "Это страшно и разрушительно", - добавила она.
"Но в Европе, после того как закончилась Вторая мировая война, жизнь стала подобна молоку с медом. Европейцы привыкли к комфорту. Плюс к этому покупательский менталитет и разрушенные духовные ценности. Поэтому граждане ЕС не готовы воевать: мобилизовать большое число людей не получается", - заявила Трифкович.
В НАТО знают об отношении европейцев к идее принять непосредственное участие в конфликте на Украине. Поэтому действуют на психологическом, пропагандистском уровне. "Они потихоньку накаляют атмосферу в Европе, пытаются убедить людей, что они под угрозой", - отметила эксперт.
Она отметила, что профессиональные солдаты, легионеры есть во Франции, а в Польше есть определенные люди, которых десятилетиями взращивали на антирусской пропаганде. Если они получат приказ отправиться на украинский фронт, то исполнят его. Однако обычные граждане ЕС не готовы воевать, подчеркнула политолог.
Полный текст интервью Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине читайте на нашем сайте
8 апреля, 16:54Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине Война на Украине обнажила лицемерие Запада, и в Сербии это тоже видят. Что может измениться после выборов в Европарламент и нужны ли Западу переговоры с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.