Недостижимые "Патриоты". Кулеба тоже хоронит дипломатию - 11.04.2024 Украина.ру
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Недостижимые "Патриоты". Кулеба тоже хоронит дипломатию
Недостижимые "Патриоты". Кулеба тоже хоронит дипломатию - 11.04.2024 Украина.ру
Недостижимые "Патриоты". Кулеба тоже хоронит дипломатию
У главы МИД Украины Дмитрия Кулебы очередные видения, вызванные, судя по всему, неустанной заботой об обороноспособности неонацистского шефа — президента Владимира Зеленского, который очень опасается, что ему прилетит с небес
2024-04-11T16:00
2024-04-11T17:12
украина
дмитрий кулеба
зрк patriot
запад
сво
сша
дипломатия
владимир скачко
андрей мельник
мид
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Еще 2 апреля сего года он громко заявил, что "системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться" на базах и должны быть переданы Киеву. А потом бросился уточнять и недавно в интервью единому украинскому телемарафону Зеленский, как известно, изрек: "Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, но я могу вам сказать: чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по шесть-восемь батарей в каждой. Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы".Но знать-то партнеры все знают, но вот зенитные ракетные комплексах (ЗРК) Patriot ("Патриот") не дают.И это, конечно же, вгоняет в постоянный ступор главу МИД Кулебу, который должен едва ли не активнее других работать на ниве милитари-попрошайничества. Тремя днями ранее, 3 апреля 2024 года, он заявил, что западные партнеры не выделяют Киеву не то что сотню, но даже пять-семь ЗРК Patriot, хотя имеют в своем арсенале более 100 установок.А 8 апреля Зеленский уточнил свою просьбу к Западу: дескать, будет вполне справедливо и честно, что Украина должна получить от Запада примерно 25 ЗРК Patriot американского производства. Причем речь идет не о собственно 25 пусковых установках, а именно о системах, когда в каждый усиленный противовоздушный батальон входят от шести и до восьми батарей.Влетит эта радость для Запада в копеечку — 200 млрд долл. Но он должен раскошелиться еще и потому, что его специалисты глубоко вовлечены в проблематику защиты воздушного пространства Украины от российских ракет и планирующих бомб, которые так страшат украинского фюрера.И они не хуже, чем украинский Генштаб, знают, где лучше всего разместить такие ЗРК, чтобы они сработали и защитили. А знают: значит, должны защищать. Странная логика, но никто на это обращать внимание не хочет.И вот в интервью американской газете Washington Post Кулеба попытался объяснить свои логические построения. Со слов Кулебы стало ясно, что Украина ведет себя так по-хамски потому, что не видит уже других способов, как выцыганить из Запада нужное ей для войны. И Запад сам виноват в том, что поставил Украину на такую развилку: с одной стороны, он гонит Киев на войну, а с другой – не дает, чем воевать. А своего у Киева практически ничего нет.А раз Запад не даст все нужное, то кирдык Украине придет очень скоро. "Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется врезаться в стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", — сетовал Кулеба.Ну а раз не получается выпросить добром и по-хорошему, то и Кулеба, и все украинское руководство готовы действовать и по-плохому и выбивать нужное силой, шантажом, ультиматумами и хамством.Еще раньше Кулеба пообещал, что уже 4 апреля постоянными и настойчивыми вопросами о Patriot он даже "испортит вечеринку" в Брюсселе в честь 75-летней годовщины основания НАТО. Его туда пригласили, чтобы пообещать, что скоро Украину, может быть, примут в НАТО, если она откажется от территорий, уже занятых российской армией в ходе СВО, а Кулеба как с цепи сорвался и действительно начал хамить.Он резко сказал присутствующим: "Мне жаль, что я испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый могущественный военный альянс в мире не может найти семь батарей "Патриотов", чтобы обеспечить их единственной стране в мире, которая каждый день борется с баллистическими атаками?".И это только подтвердило давно известный тренд: если украинским дипломатам что-то не удается выпросить, то они прибегают к оскорблениям. Как это делал, например, некто Андрей Мельник, который, будучи послом Украины в Германии, назвал канцлера страны пребывания Олафа Шольца "ливерной колбасой".И в разговоре с американцами Кулеба выразил надежду на то, что только его новый стиль жесткой дипломатии принесет успех. "Хорошая и тихая дипломатия не сработала. …Люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но затем я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить…Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — сказал он.И то, что исполняет Кулеба ─ не просто фронда или пустая болтовня зарвавшегося от безнаказанности выскочки. Все гораздо сложнее.Самое негативное в этой ситуации то, что Украина может получить все ей необходимое, потому что давно находится не просто на заднем дворе коллективного Запада, но и в трендах, которые он задает, пытаясь сохранить свое монопольное господство в уплывающем из-под него мире.Запад уже фактически уничтожил международное право, заменив его никому не ведомыми правилами. И Украина готова играть и играет по этим правилам, даже не зная, что ждет ее в конце.Сейчас, исповедуя такую хамскую дипломатию и толкая на нее Украину, Запад окончательно уничтожает и хоронит дипломатию как средство решения мировых проблем мирным способом. Как инструмент предотвращения и прекращения войн и конфликтов. И Киев, как видим, подыгрывает Западу, даже не задумываясь, что первой жертвой разрушения мировой системы безопасности, крушения всей устоявшейся системы мироустройства и того вселенского хаоса, в который Запад опрокидывает планету, станет Украина.Уже фактически стала. Потому что Запад более-менее умеет обращаться с хаосом, а Киев в нем тонет. По тупости и неопытности.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240410/1054433976.html
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украина, дмитрий кулеба, зрк patriot, запад, сво, сша, дипломатия, владимир скачко, андрей мельник, мид, нато, генштаб, киев, владимир зеленский, мнения
Украина, Дмитрий Кулеба, ЗРК Patriot, Запад, СВО, США, дипломатия, Владимир Скачко, Андрей Мельник, МИД, НАТО, Генштаб, Киев, Владимир Зеленский, Мнения

Недостижимые "Патриоты". Кулеба тоже хоронит дипломатию

16:00 11.04.2024 (обновлено: 17:12 11.04.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
У главы МИД Украины Дмитрия Кулебы очередные видения, вызванные, судя по всему, неустанной заботой об обороноспособности неонацистского шефа — президента Владимира Зеленского, который очень опасается, что ему прилетит с небес
Еще 2 апреля сего года он громко заявил, что "системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться" на базах и должны быть переданы Киеву.
А потом бросился уточнять и недавно в интервью единому украинскому телемарафону Зеленский, как известно, изрек: "Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, но я могу вам сказать: чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по шесть-восемь батарей в каждой. Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы".
Но знать-то партнеры все знают, но вот зенитные ракетные комплексах (ЗРК) Patriot ("Патриот") не дают.
И это, конечно же, вгоняет в постоянный ступор главу МИД Кулебу, который должен едва ли не активнее других работать на ниве милитари-попрошайничества. Тремя днями ранее, 3 апреля 2024 года, он заявил, что западные партнеры не выделяют Киеву не то что сотню, но даже пять-семь ЗРК Patriot, хотя имеют в своем арсенале более 100 установок.
А 8 апреля Зеленский уточнил свою просьбу к Западу: дескать, будет вполне справедливо и честно, что Украина должна получить от Запада примерно 25 ЗРК Patriot американского производства. Причем речь идет не о собственно 25 пусковых установках, а именно о системах, когда в каждый усиленный противовоздушный батальон входят от шести и до восьми батарей.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Влетит эта радость для Запада в копеечку — 200 млрд долл. Но он должен раскошелиться еще и потому, что его специалисты глубоко вовлечены в проблематику защиты воздушного пространства Украины от российских ракет и планирующих бомб, которые так страшат украинского фюрера.
И они не хуже, чем украинский Генштаб, знают, где лучше всего разместить такие ЗРК, чтобы они сработали и защитили. А знают: значит, должны защищать. Странная логика, но никто на это обращать внимание не хочет.
И вот в интервью американской газете Washington Post Кулеба попытался объяснить свои логические построения. Со слов Кулебы стало ясно, что Украина ведет себя так по-хамски потому, что не видит уже других способов, как выцыганить из Запада нужное ей для войны. И Запад сам виноват в том, что поставил Украину на такую развилку: с одной стороны, он гонит Киев на войну, а с другой – не дает, чем воевать. А своего у Киева практически ничего нет.
А раз Запад не даст все нужное, то кирдык Украине придет очень скоро.
"Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется врезаться в стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", — сетовал Кулеба.
Ну а раз не получается выпросить добром и по-хорошему, то и Кулеба, и все украинское руководство готовы действовать и по-плохому и выбивать нужное силой, шантажом, ультиматумами и хамством.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Вчера, 22:50
Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко""Добрая" дипломатия не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам по поиску систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба намерен "жестко" спрашивать с западных коллег наличие таких установок, передаёт The Washington Post
Еще раньше Кулеба пообещал, что уже 4 апреля постоянными и настойчивыми вопросами о Patriot он даже "испортит вечеринку" в Брюсселе в честь 75-летней годовщины основания НАТО. Его туда пригласили, чтобы пообещать, что скоро Украину, может быть, примут в НАТО, если она откажется от территорий, уже занятых российской армией в ходе СВО, а Кулеба как с цепи сорвался и действительно начал хамить.
Он резко сказал присутствующим: "Мне жаль, что я испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый могущественный военный альянс в мире не может найти семь батарей "Патриотов", чтобы обеспечить их единственной стране в мире, которая каждый день борется с баллистическими атаками?".
И это только подтвердило давно известный тренд: если украинским дипломатам что-то не удается выпросить, то они прибегают к оскорблениям. Как это делал, например, некто Андрей Мельник, который, будучи послом Украины в Германии, назвал канцлера страны пребывания Олафа Шольца "ливерной колбасой".
И в разговоре с американцами Кулеба выразил надежду на то, что только его новый стиль жесткой дипломатии принесет успех. "Хорошая и тихая дипломатия не сработала. …Люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но затем я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить…Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — сказал он.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 17:19
Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему мируНемедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и во всём мире систем противовоздушной обороны Patriot инициирует Германия. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт "Общественное"
И то, что исполняет Кулеба ─ не просто фронда или пустая болтовня зарвавшегося от безнаказанности выскочки. Все гораздо сложнее.
Самое негативное в этой ситуации то, что Украина может получить все ей необходимое, потому что давно находится не просто на заднем дворе коллективного Запада, но и в трендах, которые он задает, пытаясь сохранить свое монопольное господство в уплывающем из-под него мире.
Запад уже фактически уничтожил международное право, заменив его никому не ведомыми правилами. И Украина готова играть и играет по этим правилам, даже не зная, что ждет ее в конце.
Сейчас, исповедуя такую хамскую дипломатию и толкая на нее Украину, Запад окончательно уничтожает и хоронит дипломатию как средство решения мировых проблем мирным способом. Как инструмент предотвращения и прекращения войн и конфликтов.
И Киев, как видим, подыгрывает Западу, даже не задумываясь, что первой жертвой разрушения мировой системы безопасности, крушения всей устоявшейся системы мироустройства и того вселенского хаоса, в который Запад опрокидывает планету, станет Украина.
Уже фактически стала. Потому что Запад более-менее умеет обращаться с хаосом, а Киев в нем тонет. По тупости и неопытности.
 
УкраинаДмитрий КулебаЗРК PatriotЗападСВОСШАдипломатияВладимир СкачкоАндрей МельникМИДНАТОГенштабКиевВладимир ЗеленскийМнения
 
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