Недостижимые "Патриоты". Кулеба тоже хоронит дипломатию
16:00 11.04.2024 (обновлено: 17:12 11.04.2024)
У главы МИД Украины Дмитрия Кулебы очередные видения, вызванные, судя по всему, неустанной заботой об обороноспособности неонацистского шефа — президента Владимира Зеленского, который очень опасается, что ему прилетит с небес
Еще 2 апреля сего года он громко заявил, что "системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться" на базах и должны быть переданы Киеву.
А потом бросился уточнять и недавно в интервью единому украинскому телемарафону Зеленский, как известно, изрек: "Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, но я могу вам сказать: чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по шесть-восемь батарей в каждой. Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы".
Но знать-то партнеры все знают, но вот зенитные ракетные комплексах (ЗРК) Patriot ("Патриот") не дают.
И это, конечно же, вгоняет в постоянный ступор главу МИД Кулебу, который должен едва ли не активнее других работать на ниве милитари-попрошайничества. Тремя днями ранее, 3 апреля 2024 года, он заявил, что западные партнеры не выделяют Киеву не то что сотню, но даже пять-семь ЗРК Patriot, хотя имеют в своем арсенале более 100 установок.
А 8 апреля Зеленский уточнил свою просьбу к Западу: дескать, будет вполне справедливо и честно, что Украина должна получить от Запада примерно 25 ЗРК Patriot американского производства. Причем речь идет не о собственно 25 пусковых установках, а именно о системах, когда в каждый усиленный противовоздушный батальон входят от шести и до восьми батарей.
Влетит эта радость для Запада в копеечку — 200 млрд долл. Но он должен раскошелиться еще и потому, что его специалисты глубоко вовлечены в проблематику защиты воздушного пространства Украины от российских ракет и планирующих бомб, которые так страшат украинского фюрера.
И они не хуже, чем украинский Генштаб, знают, где лучше всего разместить такие ЗРК, чтобы они сработали и защитили. А знают: значит, должны защищать. Странная логика, но никто на это обращать внимание не хочет.
И вот в интервью американской газете Washington Post Кулеба попытался объяснить свои логические построения. Со слов Кулебы стало ясно, что Украина ведет себя так по-хамски потому, что не видит уже других способов, как выцыганить из Запада нужное ей для войны. И Запад сам виноват в том, что поставил Украину на такую развилку: с одной стороны, он гонит Киев на войну, а с другой – не дает, чем воевать. А своего у Киева практически ничего нет.
А раз Запад не даст все нужное, то кирдык Украине придет очень скоро.
"Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется врезаться в стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", — сетовал Кулеба.
Ну а раз не получается выпросить добром и по-хорошему, то и Кулеба, и все украинское руководство готовы действовать и по-плохому и выбивать нужное силой, шантажом, ультиматумами и хамством.
Вчера, 22:50Кулеба всё ещё ищет системы ПВО Patriot для Украины, но теперь уже спрашивает "жестко""Добрая" дипломатия не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам по поиску систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба намерен "жестко" спрашивать с западных коллег наличие таких установок, передаёт The Washington Post
Еще раньше Кулеба пообещал, что уже 4 апреля постоянными и настойчивыми вопросами о Patriot он даже "испортит вечеринку" в Брюсселе в честь 75-летней годовщины основания НАТО. Его туда пригласили, чтобы пообещать, что скоро Украину, может быть, примут в НАТО, если она откажется от территорий, уже занятых российской армией в ходе СВО, а Кулеба как с цепи сорвался и действительно начал хамить.
Он резко сказал присутствующим: "Мне жаль, что я испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый могущественный военный альянс в мире не может найти семь батарей "Патриотов", чтобы обеспечить их единственной стране в мире, которая каждый день борется с баллистическими атаками?".
И это только подтвердило давно известный тренд: если украинским дипломатам что-то не удается выпросить, то они прибегают к оскорблениям. Как это делал, например, некто Андрей Мельник, который, будучи послом Украины в Германии, назвал канцлера страны пребывания Олафа Шольца "ливерной колбасой".
И в разговоре с американцами Кулеба выразил надежду на то, что только его новый стиль жесткой дипломатии принесет успех. "Хорошая и тихая дипломатия не сработала. …Люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но затем я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить…Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — сказал он.
4 апреля, 17:19Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему мируНемедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и во всём мире систем противовоздушной обороны Patriot инициирует Германия. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт "Общественное"
И то, что исполняет Кулеба ─ не просто фронда или пустая болтовня зарвавшегося от безнаказанности выскочки. Все гораздо сложнее.
Самое негативное в этой ситуации то, что Украина может получить все ей необходимое, потому что давно находится не просто на заднем дворе коллективного Запада, но и в трендах, которые он задает, пытаясь сохранить свое монопольное господство в уплывающем из-под него мире.
Запад уже фактически уничтожил международное право, заменив его никому не ведомыми правилами. И Украина готова играть и играет по этим правилам, даже не зная, что ждет ее в конце.
Сейчас, исповедуя такую хамскую дипломатию и толкая на нее Украину, Запад окончательно уничтожает и хоронит дипломатию как средство решения мировых проблем мирным способом. Как инструмент предотвращения и прекращения войн и конфликтов.
И Киев, как видим, подыгрывает Западу, даже не задумываясь, что первой жертвой разрушения мировой системы безопасности, крушения всей устоявшейся системы мироустройства и того вселенского хаоса, в который Запад опрокидывает планету, станет Украина.
Уже фактически стала. Потому что Запад более-менее умеет обращаться с хаосом, а Киев в нем тонет. По тупости и неопытности.