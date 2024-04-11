https://ukraina.ru/20240411/1054449518.html

Недостижимые "Патриоты". Кулеба тоже хоронит дипломатию

Недостижимые "Патриоты". Кулеба тоже хоронит дипломатию - 11.04.2024 Украина.ру

Недостижимые "Патриоты". Кулеба тоже хоронит дипломатию

У главы МИД Украины Дмитрия Кулебы очередные видения, вызванные, судя по всему, неустанной заботой об обороноспособности неонацистского шефа — президента Владимира Зеленского, который очень опасается, что ему прилетит с небес

2024-04-11T16:00

2024-04-11T16:00

2024-04-11T17:12

украина

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владимир скачко

андрей мельник

мид

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Еще 2 апреля сего года он громко заявил, что "системы ПВО, которые есть в мире, не могут просто пылиться" на базах и должны быть переданы Киеву. А потом бросился уточнять и недавно в интервью единому украинскому телемарафону Зеленский, как известно, изрек: "Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot, но я могу вам сказать: чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot по шесть-восемь батарей в каждой. Уже все наши партнеры об этом прекрасно знают и даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы".Но знать-то партнеры все знают, но вот зенитные ракетные комплексах (ЗРК) Patriot ("Патриот") не дают.И это, конечно же, вгоняет в постоянный ступор главу МИД Кулебу, который должен едва ли не активнее других работать на ниве милитари-попрошайничества. Тремя днями ранее, 3 апреля 2024 года, он заявил, что западные партнеры не выделяют Киеву не то что сотню, но даже пять-семь ЗРК Patriot, хотя имеют в своем арсенале более 100 установок.А 8 апреля Зеленский уточнил свою просьбу к Западу: дескать, будет вполне справедливо и честно, что Украина должна получить от Запада примерно 25 ЗРК Patriot американского производства. Причем речь идет не о собственно 25 пусковых установках, а именно о системах, когда в каждый усиленный противовоздушный батальон входят от шести и до восьми батарей.Влетит эта радость для Запада в копеечку — 200 млрд долл. Но он должен раскошелиться еще и потому, что его специалисты глубоко вовлечены в проблематику защиты воздушного пространства Украины от российских ракет и планирующих бомб, которые так страшат украинского фюрера.И они не хуже, чем украинский Генштаб, знают, где лучше всего разместить такие ЗРК, чтобы они сработали и защитили. А знают: значит, должны защищать. Странная логика, но никто на это обращать внимание не хочет.И вот в интервью американской газете Washington Post Кулеба попытался объяснить свои логические построения. Со слов Кулебы стало ясно, что Украина ведет себя так по-хамски потому, что не видит уже других способов, как выцыганить из Запада нужное ей для войны. И Запад сам виноват в том, что поставил Украину на такую развилку: с одной стороны, он гонит Киев на войну, а с другой – не дает, чем воевать. А своего у Киева практически ничего нет.А раз Запад не даст все нужное, то кирдык Украине придет очень скоро. "Я чувствую, что ударяюсь головой о стену, хотя я дипломат, а это значит, что мне придется разбирать стену по кирпичикам. Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется врезаться в стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит", — сетовал Кулеба.Ну а раз не получается выпросить добром и по-хорошему, то и Кулеба, и все украинское руководство готовы действовать и по-плохому и выбивать нужное силой, шантажом, ультиматумами и хамством.Еще раньше Кулеба пообещал, что уже 4 апреля постоянными и настойчивыми вопросами о Patriot он даже "испортит вечеринку" в Брюсселе в честь 75-летней годовщины основания НАТО. Его туда пригласили, чтобы пообещать, что скоро Украину, может быть, примут в НАТО, если она откажется от территорий, уже занятых российской армией в ходе СВО, а Кулеба как с цепи сорвался и действительно начал хамить.Он резко сказал присутствующим: "Мне жаль, что я испортил вечеринку по случаю дня рождения, но кто может поверить, что самый могущественный военный альянс в мире не может найти семь батарей "Патриотов", чтобы обеспечить их единственной стране в мире, которая каждый день борется с баллистическими атаками?".И это только подтвердило давно известный тренд: если украинским дипломатам что-то не удается выпросить, то они прибегают к оскорблениям. Как это делал, например, некто Андрей Мельник, который, будучи послом Украины в Германии, назвал канцлера страны пребывания Олафа Шольца "ливерной колбасой".И в разговоре с американцами Кулеба выразил надежду на то, что только его новый стиль жесткой дипломатии принесет успех. "Хорошая и тихая дипломатия не сработала. …Люди могут меня ненавидеть, и я могу испортить отношения. Другая часть меня говорит, что дипломатия — это исключительно частные отношения. Но затем я сказал этой части заткнуться, и та часть меня, которая хотела высказаться, начала говорить…Мы перепробовали все, и, похоже, ничего не помогает", — сказал он.И то, что исполняет Кулеба ─ не просто фронда или пустая болтовня зарвавшегося от безнаказанности выскочки. Все гораздо сложнее.Самое негативное в этой ситуации то, что Украина может получить все ей необходимое, потому что давно находится не просто на заднем дворе коллективного Запада, но и в трендах, которые он задает, пытаясь сохранить свое монопольное господство в уплывающем из-под него мире.Запад уже фактически уничтожил международное право, заменив его никому не ведомыми правилами. И Украина готова играть и играет по этим правилам, даже не зная, что ждет ее в конце.Сейчас, исповедуя такую хамскую дипломатию и толкая на нее Украину, Запад окончательно уничтожает и хоронит дипломатию как средство решения мировых проблем мирным способом. Как инструмент предотвращения и прекращения войн и конфликтов. И Киев, как видим, подыгрывает Западу, даже не задумываясь, что первой жертвой разрушения мировой системы безопасности, крушения всей устоявшейся системы мироустройства и того вселенского хаоса, в который Запад опрокидывает планету, станет Украина.Уже фактически стала. Потому что Запад более-менее умеет обращаться с хаосом, а Киев в нем тонет. По тупости и неопытности.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240410/1054433976.html

https://ukraina.ru/20240404/1054309364.html

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