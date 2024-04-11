https://ukraina.ru/20240411/1054447082.html
Украинский военный эксперт посоветовал не жалеть молодежь в борьбе с Россией
Украинский военный эксперт посоветовал не жалеть молодежь в борьбе с Россией - 11.04.2024 Украина.ру
Украинский военный эксперт посоветовал не жалеть молодежь в борьбе с Россией
Украина должна идти на непопулярные шаги, чтобы победить такого врага как Россия. Об этом 11 апреля заявил бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут в интервью "Украинской правде"
2024-04-11T14:03
2024-04-11T14:03
2024-04-11T14:03
мобилизация
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Журналисты спросили, как повлияет на ситуацию с мобилизацией закон, уменьшающий призывной возраст с 27 до 25 лет. Эксперт отметил, что этого, по его мнению, недостаточно.Он напомнил, что военкоматы активно работают, однако заверил, что страна "не сможет найти внутренние резервы для того, чтобы доукомплектовать части хотя бы до уровня 80 процентов"."Нам надо принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы", - заверил эксперт.
https://ukraina.ru/20240411/1054444297.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, россия, украина, донбасс, страна, победа, война
мобилизация, Новости, Россия, Украина, Донбасс, страна, победа, война
Украинский военный эксперт посоветовал не жалеть молодежь в борьбе с Россией
Украина должна идти на непопулярные шаги, чтобы победить такого врага как Россия. Об этом 11 апреля заявил бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут в интервью "Украинской правде"