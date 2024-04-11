Украинский военный эксперт посоветовал не жалеть молодежь в борьбе с Россией - 11.04.2024 Украина.ру
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Украинский военный эксперт посоветовал не жалеть молодежь в борьбе с Россией
Украинский военный эксперт посоветовал не жалеть молодежь в борьбе с Россией - 11.04.2024 Украина.ру
Украинский военный эксперт посоветовал не жалеть молодежь в борьбе с Россией
Украина должна идти на непопулярные шаги, чтобы победить такого врага как Россия. Об этом 11 апреля заявил бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут в интервью "Украинской правде"
2024-04-11T14:03
2024-04-11T14:03
мобилизация
новости
россия
украина
донбасс
страна
победа
война
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Журналисты спросили, как повлияет на ситуацию с мобилизацией закон, уменьшающий призывной возраст с 27 до 25 лет. Эксперт отметил, что этого, по его мнению, недостаточно.Он напомнил, что военкоматы активно работают, однако заверил, что страна "не сможет найти внутренние резервы для того, чтобы доукомплектовать части хотя бы до уровня 80 процентов"."Нам надо принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы", - заверил эксперт.
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мобилизация, новости, россия, украина, донбасс, страна, победа, война
мобилизация, Новости, Россия, Украина, Донбасс, страна, победа, война

Украинский военный эксперт посоветовал не жалеть молодежь в борьбе с Россией

14:03 11.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
Украина должна идти на непопулярные шаги, чтобы победить такого врага как Россия. Об этом 11 апреля заявил бывший участник украинской агрессии в Донбассе, руководитель фонда "Вернись живым", военный эксперт Тарас Чмут в интервью "Украинской правде"
Журналисты спросили, как повлияет на ситуацию с мобилизацией закон, уменьшающий призывной возраст с 27 до 25 лет. Эксперт отметил, что этого, по его мнению, недостаточно.
"Мобилизация должна происходить с 20 лет уже. Мы слишком много потеряли времени. Если мы хотим выжить как страна, мы должны повернуться к войне лицом, принять ее как реальность <...> Сейчас мы неэффективны. Неэффективная страна никогда не победит",- сказал Чмут.
Он напомнил, что военкоматы активно работают, однако заверил, что страна "не сможет найти внутренние резервы для того, чтобы доукомплектовать части хотя бы до уровня 80 процентов".
"Нам надо принимать непопулярные решения или в будущем нас будут ждать еще большие проблемы", - заверил эксперт.
Трипольская ТЭС - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
13:00
Закон о могилизации, уничтожение Трипольской ТЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 апреляНа Украине приняли закон о мобилизации. Трипольская ТЭС уничтожена. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
мобилизацияНовостиРоссияУкраинаДонбассстранапобедавойна
 
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Заголовок открываемого материала
14:03Украинский военный эксперт посоветовал не жалеть молодежь в борьбе с Россией
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