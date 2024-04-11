https://ukraina.ru/20240411/1054434826.html

Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ

Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ - 11.04.2024 Украина.ру

Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ

Если ВС РФ освободят Одессу, значит возьмут под контроль всю линию Черного моря и увеличат возможности по защите своего побережья. После потери Одессы у Украины полностью прервется морское сообщение с другими странами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик

2024-04-11T03:20

2024-04-11T03:20

2024-04-11T03:20

новости

одесса

россия

украина

юрий баранчик

нато

приднестровье

румыния

молдавия

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/17/1033721716_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_6cfdcc118f038fe71f5c722039eabb98.jpg

Если Россия возьмет под контроль Одессу, это будет серьезный противовес Румынии, которая может строить какие-то планы на Молдавию. От Тирасполя до нее всего 100 километров и тот, кто контролирует Одессу – контролирует Приднестровье и всю Молдавию, рассказал аналитик.Более того, если ВС РФ освободят Одессу, значит возьмут под свой контроль всю линию Черного моря и резко увеличат возможности по защите своего побережья. В этом случае британским военным и торговым судам будет некуда плыть, добавил специалист.После потери Одессы у Украины полностью прервется морское сообщение с другими странами. У нее останется только сухопутное сообщение, которое имеет свои ограничения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240409/1054404056.html

одесса

россия

украина

приднестровье

румыния

молдавия

черное море

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, россия, украина, юрий баранчик, нато, приднестровье, румыния, молдавия, черное море, великобритания, флот