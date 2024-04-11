Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ - 11.04.2024 Украина.ру
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Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ
Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ - 11.04.2024 Украина.ру
Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ
Если ВС РФ освободят Одессу, значит возьмут под контроль всю линию Черного моря и увеличат возможности по защите своего побережья. После потери Одессы у Украины полностью прервется морское сообщение с другими странами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
2024-04-11T03:20
2024-04-11T03:20
новости
одесса
россия
украина
юрий баранчик
нато
приднестровье
румыния
молдавия
черное море
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Если Россия возьмет под контроль Одессу, это будет серьезный противовес Румынии, которая может строить какие-то планы на Молдавию. От Тирасполя до нее всего 100 километров и тот, кто контролирует Одессу – контролирует Приднестровье и всю Молдавию, рассказал аналитик.Более того, если ВС РФ освободят Одессу, значит возьмут под свой контроль всю линию Черного моря и резко увеличат возможности по защите своего побережья. В этом случае британским военным и торговым судам будет некуда плыть, добавил специалист.После потери Одессы у Украины полностью прервется морское сообщение с другими странами. У нее останется только сухопутное сообщение, которое имеет свои ограничения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240409/1054404056.html
одесса
россия
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новости, одесса, россия, украина, юрий баранчик, нато, приднестровье, румыния, молдавия, черное море, великобритания, флот
Новости, Одесса, Россия, Украина, Юрий Баранчик, НАТО, Приднестровье, Румыния, Молдавия, Черное море, Великобритания, флот

Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ

03:20 11.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанк Измаильский морской торговый порт
 Измаильский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Игорь Костин
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Если ВС РФ освободят Одессу, значит возьмут под контроль всю линию Черного моря и увеличат возможности по защите своего побережья. После потери Одессы у Украины полностью прервется морское сообщение с другими странами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
Если Россия возьмет под контроль Одессу, это будет серьезный противовес Румынии, которая может строить какие-то планы на Молдавию. От Тирасполя до нее всего 100 километров и тот, кто контролирует Одессу – контролирует Приднестровье и всю Молдавию, рассказал аналитик.
"Что такое Приднестровье? Это узкая полоска земли, которая насквозь простреливается и проходится. Одесса и Харьков – это один из ключевых пунктов для ВС РФ в ходе СВО. Это важные логистические узлы", - подчеркнул Баранчик.
Более того, если ВС РФ освободят Одессу, значит возьмут под свой контроль всю линию Черного моря и резко увеличат возможности по защите своего побережья. В этом случае британским военным и торговым судам будет некуда плыть, добавил специалист.
После потери Одессы у Украины полностью прервется морское сообщение с другими странами. У нее останется только сухопутное сообщение, которое имеет свои ограничения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
9 апреля, 17:10
Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизацииДоработка нового украинского закона о мобилизации вышла на финишную прямую: в среду, 10 апреля, его собираются ставить на рассмотрение в Верховной Раде. Пока украинские власти готовятся протащить непопулярный законопроект через парламент, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк пообещал соотечественникам – отсидеться не получится ни у кого
 
НовостиОдессаРоссияУкраинаЮрий БаранчикНАТОПриднестровьеРумынияМолдавияЧерное мореВеликобританияфлот
 
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