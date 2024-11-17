На Украине появятся силы, готовы говорить с Россией, но Трамп не царь-батюшка, чтобы принудить ее к миру - 17.11.2024 Украина.ру
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На Украине появятся силы, готовы говорить с Россией, но Трамп не царь-батюшка, чтобы принудить ее к миру
На Украине появятся силы, готовы говорить с Россией, но Трамп не царь-батюшка, чтобы принудить ее к миру - 17.11.2024 Украина.ру
На Украине появятся силы, готовы говорить с Россией, но Трамп не царь-батюшка, чтобы принудить ее к миру
Даже в Республиканской партии ситуация в отношении того, как себя вести с Россией в контексте Украины, сейчас крайне неоднозначна. А Трамп не император, чтобы повелевать всем вокруг. Поэтому уповать на то, что он станет тем самым решением в украинском конфликте не стоит
2024-11-17T07:10
2024-11-17T07:10
новости
украина
россия
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владимир зеленский
владимир путин
республиканская партия
детали
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Но если все-таки дойдет до стабилизации и фиксации Украины в определенных усеченных границах, нужны не пророссийские, а прагматичные силы.Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Отвечая на вопрос, как вести диалог с Украиной, если Трамп действительно заставит ее завершить конфликт, эксперт отметил, что невозможно кого-то к чему-то принудить — даже Украину. Хотя она очень зависима от внешнего мира, от поддержки, помощи, денег и прочего, обратил внимание Лукьянов.Далее он заметил, что, если дойдет до стабилизации и фиксации Украины в определенных усеченных границах, нужны не пророссийские, а прагматичные силы."Они должны понимать, что дальнейшее продолжение наскоков на Россию и выдвижение каких-то целей, которые невыполнимы, приведут к полнейшему краху украинского государства, а может даже украинской нации. Если и когда на Украине появятся такие силы, тогда и начнется какой-то разговор по делу", — заключил Лукьянов.Ранее издание The Washington Post сообщило о разговоре между Трампом и Зеленским, который состоялся 6 ноября."Украина нуждается в миллиардах долларов экономической и военной поддержки каждый меся. Трамп жаловался на финансовую поддержку США Киеву и обещал быстро прекратить войну, но он не изложил никакого плана действий. Его прошлые похвалы президенту России Владимиру Путину вызвали опасения, что он сократит помощь США Украине и окажет давление на Киев, чтобы тот уступил свою территорию", — пишет The Washington Post.Подробнее об этом — Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington PostБолее подробно ситуацию с заявлениями Трампа по поводу мира разобрал Владимир Скачко в материале Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напраснымиПолный текст интервью — Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с Грузии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, республиканская партия, детали
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Республиканская партия, детали

На Украине появятся силы, готовы говорить с Россией, но Трамп не царь-батюшка, чтобы принудить ее к миру

07:10 17.11.2024
 
Фото: Синьхуа
Фото: Синьхуа
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Даже в Республиканской партии ситуация в отношении того, как себя вести с Россией в контексте Украины, сейчас крайне неоднозначна. А Трамп не император, чтобы повелевать всем вокруг. Поэтому уповать на то, что он станет тем самым решением в украинском конфликте не стоит
Но если все-таки дойдет до стабилизации и фиксации Украины в определенных усеченных границах, нужны не пророссийские, а прагматичные силы.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Отвечая на вопрос, как вести диалог с Украиной, если Трамп действительно заставит ее завершить конфликт, эксперт отметил, что невозможно кого-то к чему-то принудить — даже Украину. Хотя она очень зависима от внешнего мира, от поддержки, помощи, денег и прочего, обратил внимание Лукьянов.
"Чего можно ожидать, так это попыток заморозить ситуацию на нынешнем уровне, оказывая давление на Украину каким-то образом. Хотя это не так легко, потому что Трамп Трампом, но он не царь-батюшка и не император, который может просто взять решить что-то и всё — все это сделают. Ситуация даже в Республиканской партии чрезвычайно неоднозначная в отношении того, как себя вести с Россией в контексте Украины", — поделился своими рассуждениями эксперт.
Далее он заметил, что, если дойдет до стабилизации и фиксации Украины в определенных усеченных границах, нужны не пророссийские, а прагматичные силы.
"Они должны понимать, что дальнейшее продолжение наскоков на Россию и выдвижение каких-то целей, которые невыполнимы, приведут к полнейшему краху украинского государства, а может даже украинской нации. Если и когда на Украине появятся такие силы, тогда и начнется какой-то разговор по делу", — заключил Лукьянов.
Ранее издание The Washington Post сообщило о разговоре между Трампом и Зеленским, который состоялся 6 ноября.
"Украина нуждается в миллиардах долларов экономической и военной поддержки каждый меся. Трамп жаловался на финансовую поддержку США Киеву и обещал быстро прекратить войну, но он не изложил никакого плана действий. Его прошлые похвалы президенту России Владимиру Путину вызвали опасения, что он сократит помощь США Украине и окажет давление на Киев, чтобы тот уступил свою территорию", — пишет The Washington Post.
Подробнее об этом — Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington Post
Более подробно ситуацию с заявлениями Трампа по поводу мира разобрал Владимир Скачко в материале Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными
Полный текст интервью — Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с Грузии
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспубликанская партиядетали
 
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