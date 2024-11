https://ukraina.ru/20241117/1058812639.html

На Украине появятся силы, готовы говорить с Россией, но Трамп не царь-батюшка, чтобы принудить ее к миру

На Украине появятся силы, готовы говорить с Россией, но Трамп не царь-батюшка, чтобы принудить ее к миру - 17.11.2024 Украина.ру

На Украине появятся силы, готовы говорить с Россией, но Трамп не царь-батюшка, чтобы принудить ее к миру

Даже в Республиканской партии ситуация в отношении того, как себя вести с Россией в контексте Украины, сейчас крайне неоднозначна. А Трамп не император, чтобы повелевать всем вокруг. Поэтому уповать на то, что он станет тем самым решением в украинском конфликте не стоит

2024-11-17T07:10

2024-11-17T07:10

2024-11-17T07:10

новости

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

республиканская партия

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058737516_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4d3b3d47a2cbfb2833eaba07656b07c2.jpg

Но если все-таки дойдет до стабилизации и фиксации Украины в определенных усеченных границах, нужны не пророссийские, а прагматичные силы.Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Отвечая на вопрос, как вести диалог с Украиной, если Трамп действительно заставит ее завершить конфликт, эксперт отметил, что невозможно кого-то к чему-то принудить — даже Украину. Хотя она очень зависима от внешнего мира, от поддержки, помощи, денег и прочего, обратил внимание Лукьянов.Далее он заметил, что, если дойдет до стабилизации и фиксации Украины в определенных усеченных границах, нужны не пророссийские, а прагматичные силы."Они должны понимать, что дальнейшее продолжение наскоков на Россию и выдвижение каких-то целей, которые невыполнимы, приведут к полнейшему краху украинского государства, а может даже украинской нации. Если и когда на Украине появятся такие силы, тогда и начнется какой-то разговор по делу", — заключил Лукьянов.Ранее издание The Washington Post сообщило о разговоре между Трампом и Зеленским, который состоялся 6 ноября."Украина нуждается в миллиардах долларов экономической и военной поддержки каждый меся. Трамп жаловался на финансовую поддержку США Киеву и обещал быстро прекратить войну, но он не изложил никакого плана действий. Его прошлые похвалы президенту России Владимиру Путину вызвали опасения, что он сократит помощь США Украине и окажет давление на Киев, чтобы тот уступил свою территорию", — пишет The Washington Post.Подробнее об этом — Трамп позвонил Зеленскому в присутствии Илона Маска — The Washington PostБолее подробно ситуацию с заявлениями Трампа по поводу мира разобрал Владимир Скачко в материале Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напраснымиПолный текст интервью — Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с Грузии

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, республиканская партия, детали