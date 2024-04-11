https://ukraina.ru/20240411/1054433205.html

"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты

"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты - 11.04.2024 Украина.ру

"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты

В НАТО прогнозируют, что ВС РФ обязательно дойдут до Западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты и самолеты. Нужно зафиксировать, что страны НАТО напрямую готовы втянуться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик

2024-04-11T05:20

2024-04-11T05:20

2024-04-11T05:20

новости

украина

россия

западная украина

юрий баранчик

нато

всу

война

самолет

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/68/1033876851_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f2ba5c3378cb96a5c5c2ba62f4fc88c.jpg

Ранее СМИ сообщили о том, что в НАТО прорабатывается сценарий, при котором их средства ПВО на территории Польши и Румынии будут сбивать российские ракеты, которые запускаются по военным объектам на территории западной Украины.Это говорит о том, что в НАТО прогнозируют, что ВС РФ обязательно дойдут до Западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты и самолеты. Союзники уверены, что ВСУ не удержат свои оборонительные позиции, рассказал аналитик.В любом случае это говорит о том, что страны НАТО готовы напрямую втянуться в украинский конфликт. Вопрос лишь в том, будет ли это решение принято в руководстве НАТО, или это будет самостоятельное решение каждой отдельной страны, подчеркнул эксперт."Для России было бы лучше всего, если бы все эти страны НАТО стояли и не дергались. Но если они зайдут на Украину, мы по ним успешно отработаем", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240410/1054410893.html

украина

россия

западная украина

польша

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, западная украина, юрий баранчик, нато, всу, война, самолет, польша, румыния, сво, вкс