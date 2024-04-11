"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты - 11.04.2024 Украина.ру
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"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты
"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты - 11.04.2024 Украина.ру
"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты
В НАТО прогнозируют, что ВС РФ обязательно дойдут до Западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты и самолеты. Нужно зафиксировать, что страны НАТО напрямую готовы втянуться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
2024-04-11T05:20
2024-04-11T05:20
новости
украина
россия
западная украина
юрий баранчик
нато
всу
война
самолет
польша
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Ранее СМИ сообщили о том, что в НАТО прорабатывается сценарий, при котором их средства ПВО на территории Польши и Румынии будут сбивать российские ракеты, которые запускаются по военным объектам на территории западной Украины.Это говорит о том, что в НАТО прогнозируют, что ВС РФ обязательно дойдут до Западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты и самолеты. Союзники уверены, что ВСУ не удержат свои оборонительные позиции, рассказал аналитик.В любом случае это говорит о том, что страны НАТО готовы напрямую втянуться в украинский конфликт. Вопрос лишь в том, будет ли это решение принято в руководстве НАТО, или это будет самостоятельное решение каждой отдельной страны, подчеркнул эксперт."Для России было бы лучше всего, если бы все эти страны НАТО стояли и не дергались. Но если они зайдут на Украину, мы по ним успешно отработаем", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240410/1054410893.html
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новости, украина, россия, западная украина, юрий баранчик, нато, всу, война, самолет, польша, румыния, сво, вкс
Новости, Украина, Россия, Западная Украина, Юрий Баранчик, НАТО, ВСУ, война, самолет, Польша, Румыния, СВО, ВКС

"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты

05:20 11.04.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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В НАТО прогнозируют, что ВС РФ обязательно дойдут до Западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты и самолеты. Нужно зафиксировать, что страны НАТО напрямую готовы втянуться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
Ранее СМИ сообщили о том, что в НАТО прорабатывается сценарий, при котором их средства ПВО на территории Польши и Румынии будут сбивать российские ракеты, которые запускаются по военным объектам на территории западной Украины.
Это говорит о том, что в НАТО прогнозируют, что ВС РФ обязательно дойдут до Западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты и самолеты. Союзники уверены, что ВСУ не удержат свои оборонительные позиции, рассказал аналитик.
"Фактически речь идет о том, что НАТО может вести свои войска на территорию западной Украины, которые будут прикрываться комплексами ПВО/ПРО, расположенными в Польше и в Румынии", - отметил Баранец.
В любом случае это говорит о том, что страны НАТО готовы напрямую втянуться в украинский конфликт. Вопрос лишь в том, будет ли это решение принято в руководстве НАТО, или это будет самостоятельное решение каждой отдельной страны, подчеркнул эксперт.
"Для России было бы лучше всего, если бы все эти страны НАТО стояли и не дергались. Но если они зайдут на Украину, мы по ним успешно отработаем", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
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