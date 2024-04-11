"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
В НАТО прогнозируют, что ВС РФ обязательно дойдут до Западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты и самолеты. Нужно зафиксировать, что страны НАТО напрямую готовы втянуться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
Ранее СМИ сообщили о том, что в НАТО прорабатывается сценарий, при котором их средства ПВО на территории Польши и Румынии будут сбивать российские ракеты, которые запускаются по военным объектам на территории западной Украины.
Это говорит о том, что в НАТО прогнозируют, что ВС РФ обязательно дойдут до Западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты и самолеты. Союзники уверены, что ВСУ не удержат свои оборонительные позиции, рассказал аналитик.
"Фактически речь идет о том, что НАТО может вести свои войска на территорию западной Украины, которые будут прикрываться комплексами ПВО/ПРО, расположенными в Польше и в Румынии", - отметил Баранец.
В любом случае это говорит о том, что страны НАТО готовы напрямую втянуться в украинский конфликт. Вопрос лишь в том, будет ли это решение принято в руководстве НАТО, или это будет самостоятельное решение каждой отдельной страны, подчеркнул эксперт.
"Для России было бы лучше всего, если бы все эти страны НАТО стояли и не дергались. Но если они зайдут на Украину, мы по ним успешно отработаем", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войск читайте на сайте Украина.ру
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