https://ukraina.ru/20240410/1054424023.html

Интервью Зеленского Bild: паранойя и мания величия

Интервью Зеленского Bild: паранойя и мания величия - 10.04.2024 Украина.ру

Интервью Зеленского Bild: паранойя и мания величия

Интервью Владимира Зеленского изданию Bild 10 апреля сенсаций не принесло: "Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату". Однако украинский президент сделал несколько интересных оговорок, которые позволяют понять ситуацию, в которой ему приходится принимать решения

2024-04-10T16:06

2024-04-10T16:06

2024-04-10T16:46

владимир зеленский

украина

bild

война

переговоры

запад

мнения

дональд трамп

офис президента

владимир путин

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1. Зеленский сообщил, что у него есть план нового контрнаступления, но интересно было не это, а работа над ошибками:"Россияне знали, куда мы собираемся атаковать. Откуда они узнали? Откуда они получили эту информацию? Я не могу вам этого сказать. История покажет".История, в общем-то, уже показала – о наступлении в направлении Бердянска можно было услышать из каждого утюга, сотрудники Офиса президента обещали дать интервью на набережной Ялты, даже песню об освобождении (от людей) Крыма заказали (вероятно, даже не одну)!Удобное же для наступления направление в Таврии только одно – со стороны Запорожья на Мелитополь и Бердянск. В противном случае придётся форсировать Днепр.После всего этого Зеленский задаётся вопросом – откуда же они узнали?Одно из двух – или Зеленский просто не в курсе, что творится в информационном пространстве вверенной ему страны (а заодно и на карту не смотрел), или ему внушили, что вокруг враги, которые постоянно передают в Москву информацию о самых сокровенных мыслях президента.2. "Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединённого Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определённые технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнёров, то дело не в числе людей. Дело в качестве оружия".Обратим внимание, что Зеленский отрицает необходимость участие западных войск в боевых действиях. Более детально он изложил свою точку зрения 6 марта в эфире телемарафона:"Я поддержал публично и в разговоре с ним (Макроном – Авт.) – чтобы тренировать наших ребят у нас, чтобы эта миссия могла приехать из того или иного государства. Я считаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады, а потом они возвращаются и также здесь должны получить боевой опыт на этой технике...Второе – построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику на Украине. (…)Что касается пограничной миссии, он предложил, что "мы можем быть на границе". Ну как мы можем отказываться? Если они будут приезжать, мы только будем поддерживать".Т.е., Зеленский принципиально не против присутствия иностранных войск на территории Украины, хотя, разумеется, не в состоянии обеспечить им безопасность. Единственное его требование – на передовой должны умирать только украинцы.Такое впечатление, что западные партнёры действительно выкатили ему план по утилизации населения, и он именно этим и занят. В свете актуальной экологической повестки в это можно поверить. Правда, планы довольно скромные – Зеленский говорит о сотнях тысяч потенциальных жертв, что для почти сорокамиллионной (по документам) страны не так уж много.3. О переговорах:"Здесь мы имеем дело с Путиным. Все, что он говорил до сих пор, – после этого он поступал по-другому. Мы не можем ему доверять. Можно договориться обо всем, но вопрос в том, будет ли он это соблюдать".Такое впечатление, что Зеленский уже забыл, что от продолжения переговоров по Стамбульским соглашениям он сам отказался…Так или иначе, Зеленский против переговоров с Россией, но стремится придать своему отказу видимость какой-то рациональности.Кстати, это суждение может быть связано с недопуском войск стран НАТО на линию фронта – в этом случае западные союзники получают формальную возможность вести переговоры с Россией, вообще не считаясь с Украиной. Они, в общем-то, и так имеют это право, но пока конфликт не затрагивает их непосредственно, они могут наблюдать за схваткой со стороны.4. Зеленский не только против содержательных переговоров, но и против заморозки конфликта:"Конечно, некоторые будут счастливы. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают". Но это только до тех пор, пока Россия не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые допустила вначале".5. Досталось от Зеленского и Трампу:"Если дело в том, что мы просто отдадим свои территории, и если это идея, то идея очень примитивная. Я думаю, если у Трампа действительно есть свой подход к быстрому прекращению войны, то я был бы очень рад выслушать эту идею. Но нам нужны веские аргументы. Нам нужна не фантастическая идея, а реальная. Речь идет о человеческих жизнях, мы не можем шутить и не можем рисковать".Обратите внимание: Зеленский готов выслушать предложения президента США и решить, достойны ли эти предложения его внимания. Ну и кто тут гегемон?Впрочем, для киевского режима такое отношение к "союзникам" является нормой. Вот, например, высказывание "говорящей головы" офиса президента Михаила Подоляка:"Если ты хочешь быть глобальным лидером, ты должен в это инвестировать. Если ты к этому не готов, нужно выйти и сказать – мы немного меньше, чем постоянно о себе говорили. (...) Если вы хотите выглядеть так, как вы постоянно о себе говорите, то желательно инвестировать в это соответствующие деньги"."Дай денег, а то хозяином считать тебя не будем". Интересно, что и американцы, и европейцы откровенное хамство со стороны своих украинских крепостных прощают. С другой стороны – почему бы не простить? Крепостные свою работу делают, а в конце работы их в любом случае ожидает смерть от удушья, например.

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https://ukraina.ru/20230715/1048039517.html

https://ukraina.ru/20240309/1053791498.html

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