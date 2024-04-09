ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
Военнослужащие украинской армии применили против ВС РФ в районе Клещеевки химическое оружие, предположительно, белый фосфор. Одна из неразорвавшихся колб с отравляющим веществом попала в руки российским силовикам, передаёт РИА Новости
Согласно заключению эксперта, которому был направлен образец, в составе боеприпаса (представляет из себя стеклянную колбу с отравляющим веществом) - газ, который раздражает слизистые оболочки человека.
Предположительно, речь идет о белом фосфоре. Вдохнув пары такого химвещества, человек сразу получает ожог верхних дыхательных путей, среди симптомов также выделяют кашель.
"Указанное химическое вещество потенциально смертельно (в зависимости от количества вдохов и концентрации). ВСУ использовали беспилотники, с помощью которых сбрасывали указанные стеклянные колбы", – сообщает источник.
Российские силовики призывают относиться с осторожностью к любым незнакомым предметам, не прикасаться к ним и тем более не разрушать.
Украина начала системно применять против ВС РФ химическое оружие в 2023 году. "Украина. ру" объясняла, чем Россия может ответить на такие атаки.
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