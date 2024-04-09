ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР - 09.04.2024 Украина.ру
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ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР - 09.04.2024 Украина.ру
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
Военнослужащие украинской армии применили против ВС РФ в районе Клещеевки химическое оружие, предположительно, белый фосфор. Одна из неразорвавшихся колб с отравляющим веществом попала в руки российским силовикам, передаёт РИА Новости
2024-04-09T23:46
2024-04-09T23:46
новости
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
сво
химикаты
химическое оружие
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Согласно заключению эксперта, которому был направлен образец, в составе боеприпаса (представляет из себя стеклянную колбу с отравляющим веществом) - газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре. Вдохнув пары такого химвещества, человек сразу получает ожог верхних дыхательных путей, среди симптомов также выделяют кашель. "Указанное химическое вещество потенциально смертельно (в зависимости от количества вдохов и концентрации). ВСУ использовали беспилотники, с помощью которых сбрасывали указанные стеклянные колбы", – сообщает источник. Российские силовики призывают относиться с осторожностью к любым незнакомым предметам, не прикасаться к ним и тем более не разрушать. Украина начала системно применять против ВС РФ химическое оружие в 2023 году. "Украина. ру" объясняла, чем Россия может ответить на такие атаки.
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, сво, химикаты, химическое оружие
Новости, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, СВО, химикаты, химическое оружие

ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

23:46 09.04.2024
 
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
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Военнослужащие украинской армии применили против ВС РФ в районе Клещеевки химическое оружие, предположительно, белый фосфор. Одна из неразорвавшихся колб с отравляющим веществом попала в руки российским силовикам, передаёт РИА Новости
Согласно заключению эксперта, которому был направлен образец, в составе боеприпаса (представляет из себя стеклянную колбу с отравляющим веществом) - газ, который раздражает слизистые оболочки человека.
Предположительно, речь идет о белом фосфоре. Вдохнув пары такого химвещества, человек сразу получает ожог верхних дыхательных путей, среди симптомов также выделяют кашель.
"Указанное химическое вещество потенциально смертельно (в зависимости от количества вдохов и концентрации). ВСУ использовали беспилотники, с помощью которых сбрасывали указанные стеклянные колбы", – сообщает источник.
Российские силовики призывают относиться с осторожностью к любым незнакомым предметам, не прикасаться к ним и тем более не разрушать.
Украина начала системно применять против ВС РФ химическое оружие в 2023 году. "Украина. ру" объясняла, чем Россия может ответить на такие атаки.
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября 2023, 09:43
Действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия - ПатрушевДеструктивные действия США стимулируют рост общих угроз, включая терроризм, и повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 8 ноября заявил на встрече секретарей совбезов по СНГ в Москве
 
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Заголовок открываемого материала
23:46ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
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