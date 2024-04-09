https://ukraina.ru/20240409/1054412060.html

ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР - 09.04.2024 Украина.ру

ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

Военнослужащие украинской армии применили против ВС РФ в районе Клещеевки химическое оружие, предположительно, белый фосфор. Одна из неразорвавшихся колб с отравляющим веществом попала в руки российским силовикам, передаёт РИА Новости

2024-04-09T23:46

2024-04-09T23:46

2024-04-09T23:46

новости

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

клещеевка

сво

химикаты

химическое оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/09/1054411940_0:0:819:460_1920x0_80_0_0_93b95db1820c8fd0c78c0c0a43e2acd0.jpg.webp

Согласно заключению эксперта, которому был направлен образец, в составе боеприпаса (представляет из себя стеклянную колбу с отравляющим веществом) - газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Предположительно, речь идет о белом фосфоре. Вдохнув пары такого химвещества, человек сразу получает ожог верхних дыхательных путей, среди симптомов также выделяют кашель. "Указанное химическое вещество потенциально смертельно (в зависимости от количества вдохов и концентрации). ВСУ использовали беспилотники, с помощью которых сбрасывали указанные стеклянные колбы", – сообщает источник. Российские силовики призывают относиться с осторожностью к любым незнакомым предметам, не прикасаться к ним и тем более не разрушать. Украина начала системно применять против ВС РФ химическое оружие в 2023 году. "Украина. ру" объясняла, чем Россия может ответить на такие атаки.

https://ukraina.ru/20231108/1050844298.html

донецкая народная республика

россия

клещеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, сво, химикаты, химическое оружие