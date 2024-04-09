Шеф Пентагона раскритиковал удары ВСУ по российским НПЗ – будут последствия
© AP / Michael Probst
© AP / Michael Probst
Атаки украинской армии на нефтеперерабатывающие заводы России будут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики. ВСУ следует выбрать другие цели, публично во время заседания Комитета Сената по делам вооруженных сил заявил министр обороны США Ллойд Остин
Он считает, что Украине "выгоднее" атаковать другие цели, которые могут повлиять на положение украинских военнослужащих в зоне боевых действий.
"Эти удары (по российским НПЗ - ред.) могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущую борьбу", – приводит его слова Bloomberg.
Такое заявление сразу раскритиковал сенатор-республиканец Майк Коттон, который обвинил администрацию президента США Джо Байдена в препятствовании активным действиям Украины по политическим причинам.
"Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов", – указал он.
Ранее издание Bloomberg указало на разногласия президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена из-за ударов по НПЗ России.
Вчера, 03:40"В США одергивают Украину": эксперт объяснил, как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗСША выгодно, чтобы Россия меньше перерабатывала, а больше экспортировала сырой нефти. Если выведен из строя НПЗ, соответственно, Россия будет экспортировать больше нефти. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков