https://ukraina.ru/20240409/1054411302.html

Шеф Пентагона раскритиковал удары ВСУ по российским НПЗ – будут последствия

Шеф Пентагона раскритиковал удары ВСУ по российским НПЗ – будут последствия - 09.04.2024 Украина.ру

Шеф Пентагона раскритиковал удары ВСУ по российским НПЗ – будут последствия

Атаки украинской армии на нефтеперерабатывающие заводы России будут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики. ВСУ следует выбрать другие цели, публично во время заседания Комитета Сената по делам вооруженных сил заявил министр обороны США Ллойд Остин

2024-04-09T22:37

2024-04-09T22:37

2024-04-09T22:37

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Он считает, что Украине "выгоднее" атаковать другие цели, которые могут повлиять на положение украинских военнослужащих в зоне боевых действий. "Эти удары (по российским НПЗ - ред.) могут иметь последствия для мировой энергетической ситуации. Украине выгоднее атаковать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущую борьбу", – приводит его слова Bloomberg. Такое заявление сразу раскритиковал сенатор-республиканец Майк Коттон, который обвинил администрацию президента США Джо Байдена в препятствовании активным действиям Украины по политическим причинам. "Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на бензин росли в год выборов", – указал он. Ранее издание Bloomberg указало на разногласия президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена из-за ударов по НПЗ России.

https://ukraina.ru/20240408/1054327460.html

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новости, украина, россия, ллойд остин, вооруженные силы украины, нпз, джо байден, владимир зеленский, bloomberg, сша