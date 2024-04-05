https://ukraina.ru/20240405/1054335536.html

Bloomberg указал на разногласия Зеленского и Байдена из-за ударов по НПЗ России

Bloomberg указал на разногласия Зеленского и Байдена из-за ударов по НПЗ России - 05.04.2024 Украина.ру

Bloomberg указал на разногласия Зеленского и Байдена из-за ударов по НПЗ России

Увеличение числа атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России можно рассматривать как защиту Киева от двойственности крупнейшего донора — США, передает Bloomberg

2024-04-05T15:15

2024-04-05T15:15

2024-04-05T15:15

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Агентство объяснило, что из-за ударов по российским предприятиям могут взлететь цены на нефть на мировом рынке, но Украине не обязательно "думать о кошельках американских водителей", если Вашингтон перестанет ее спонсировать.В январе следующего года власть в США "может вернуться к бывшему президенту Дональду Трампу, который не особо известен своей полной поддержкой Украины", пишут журналисты.В декабре прошлого года администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине.Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выражал надежду, что законодатели смогут приступить к его рассмотрению после возвращения с каникул 9 апреля.Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.

https://ukraina.ru/20240404/1054315540.html

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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, нпз, удары, помощь