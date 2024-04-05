Bloomberg указал на разногласия Зеленского и Байдена из-за ударов по НПЗ России - 05.04.2024 Украина.ру
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Bloomberg указал на разногласия Зеленского и Байдена из-за ударов по НПЗ России
Bloomberg указал на разногласия Зеленского и Байдена из-за ударов по НПЗ России - 05.04.2024 Украина.ру
Bloomberg указал на разногласия Зеленского и Байдена из-за ударов по НПЗ России
Увеличение числа атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России можно рассматривать как защиту Киева от двойственности крупнейшего донора — США, передает Bloomberg
2024-04-05T15:15
2024-04-05T15:15
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владимир зеленский
джо байден
нпз
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Агентство объяснило, что из-за ударов по российским предприятиям могут взлететь цены на нефть на мировом рынке, но Украине не обязательно "думать о кошельках американских водителей", если Вашингтон перестанет ее спонсировать.В январе следующего года власть в США "может вернуться к бывшему президенту Дональду Трампу, который не особо известен своей полной поддержкой Украины", пишут журналисты.В декабре прошлого года администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине.Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выражал надежду, что законодатели смогут приступить к его рассмотрению после возвращения с каникул 9 апреля.Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.
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новости, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, нпз, удары, помощь
Новости, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, НПЗ, удары, помощь

Bloomberg указал на разногласия Зеленского и Байдена из-за ударов по НПЗ России

15:15 05.04.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© AP / Alex Brandon
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Увеличение числа атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России можно рассматривать как защиту Киева от двойственности крупнейшего донора — США, передает Bloomberg
Агентство объяснило, что из-за ударов по российским предприятиям могут взлететь цены на нефть на мировом рынке, но Украине не обязательно "думать о кошельках американских водителей", если Вашингтон перестанет ее спонсировать.

"На этом фронте появились признаки разногласий: президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжить удары, несмотря на критику со стороны США", - говорится в материале.

В январе следующего года власть в США "может вернуться к бывшему президенту Дональду Трампу, который не особо известен своей полной поддержкой Украины", пишут журналисты.
В декабре прошлого года администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине.
Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выражал надежду, что законодатели смогут приступить к его рассмотрению после возвращения с каникул 9 апреля.
Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.
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