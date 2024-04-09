Украинский чиновник "заработал" более 7,7 млн грн на поврежденных от обстрелов объектах
© AP
© AP
Руководитель одного из департаментов Херсонской областной военной администрации будучи в сговоре с владельцем частного товарищества более чем в 15 раз увеличил стоимость обследования объектов, повреждённых в результате обстрелов. Таким образом коррупционеры получили более семи миллионов гривен
По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), речь идёт об оценке 107 объектов социальной инфраструктуры.
"Договор заключили на сумму более 9,9 млн гривен, тогда как фактически предоставленные услуги стоили 534 тысячи гривен", – уточнили в ведомстве.
В результате таких действий участники схемы завладели средствами резервного фонда украинского Кабмина на сумму более 7,7 миллионов гривен.
НАБУ подозревает участников схемы в служебном подлоге, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Если чиновника и основателя предприятия признают виновными, им грозит до 12 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что чиновники в Николаеве отдыхают в Европе, пока в городе нет воды и дорог.
23 декабря 2023, 15:56Киевский чиновник оформлял депутатам ложные командировки в военную администрацию - ГБРВысокопоставленному чиновнику Киевской городской военной администрации Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о подозрении за содействие депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 декабря пресс-службой ведомства