https://ukraina.ru/20240409/1054408229.html

Украинский чиновник "заработал" более 7,7 млн грн на поврежденных от обстрелов объектах

Украинский чиновник "заработал" более 7,7 млн грн на поврежденных от обстрелов объектах - 09.04.2024 Украина.ру

Украинский чиновник "заработал" более 7,7 млн грн на поврежденных от обстрелов объектах

Руководитель одного из департаментов Херсонской областной военной администрации будучи в сговоре с владельцем частного товарищества более чем в 15 раз увеличил стоимость обследования объектов, повреждённых в результате обстрелов. Таким образом коррупционеры получили более семи миллионов гривен

2024-04-09T19:36

2024-04-09T19:36

2024-04-09T19:36

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По данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), речь идёт об оценке 107 объектов социальной инфраструктуры. В результате таких действий участники схемы завладели средствами резервного фонда украинского Кабмина на сумму более 7,7 миллионов гривен. НАБУ подозревает участников схемы в служебном подлоге, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Если чиновника и основателя предприятия признают виновными, им грозит до 12 лет тюремного заключения. Ранее сообщалось, что чиновники в Николаеве отдыхают в Европе, пока в городе нет воды и дорог.

https://ukraina.ru/20231223/1052356094.html

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новости, набу, украина, коррупция, сво, обстрелы, восстановление, херсонская область