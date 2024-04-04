https://ukraina.ru/20240404/1054296594.html

Воды нет, дорог нет, чиновники богатеют и веселятся в Европе. Что происходит в Николаеве

Воды нет, дорог нет, чиновники богатеют и веселятся в Европе. Что происходит в Николаеве - 04.04.2024 Украина.ру

Воды нет, дорог нет, чиновники богатеют и веселятся в Европе. Что происходит в Николаеве

В городе Николаев на юге Украины власти по-прежнему не могут решить проблему с водоснабжением, хотя на это взяли уже сотни миллионов западных кредитов и грантов. На днях к этой проблеме добавились еще и веерные отключения света. В ряде районов города его отключают с 11 до 18:00

2024-04-04T13:17

2024-04-04T13:17

2024-04-04T13:17

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украина

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суд

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Жители Корабельного района Николаева жалуются, что воды нет уже четыре дня. По их словам, местные службы просто перекладывают ответственность друг на друга и не принимают заявки на восстановление водоснабжения. Водопровод был разрушен обстрелами ВСУ в тот период, когда часть правого берега Днепра контролировали ВС РФ.Местные власти сейчас обещают новый водопровод в 2025 году. В начале года они обещали его под конец 2024 года. В 2022 году его обещали построить под конец 2023 года.Тем временем, крупные суммы из бюджета города, которые могли бы пойти на ремонт водопровода, уходят на оплату заграничных командировок николаевских чиновников, которые уже два года активно пытаются выпросить деньги у глав европейских городов и регионов. Только Дания, которая курирует область, выделила на ремонт водопровода и инфраструктуры около 100 миллионов евро.Издание Nikcanter пишет, что на поездки работников горсовета, мэра города и его заместителей, а также руководства коммунальных служб были затрачены десятки тысяч евро. В мэрии утверждают, что все эти поездки имели целью найти спонсоров для восстановления водоснабжения.Однако только заместитель мэра Сергей Коренев в загранкомандировках провел 71 дней, списав на них 111 тысяч гривен, причем в последнюю командировку он поехал вместе с женой, у которой как раз был юбилей. Сам Коренев при этом находится под следствием по делу о растрате средств, выделенных на реконструкцию площади Соборной. Чем дольше в Николаеве не будет питьевой воды, тем больше чиновников смогут отдохнуть и повеселиться на европейских курортах за счет бюджета.При этом, судя по опубликованным на днях декларациям, чиновники Николаева отнюдь не бедствуют. Больше всех заработал директор Николаевской ТЭЦ Дмитрий Мирошниченко. Его месячная зарплата составила 178 тысяч гривен. Однако он не погнушался получить дополнительно 24 тысяч гривен от департамента социальной защиты в качестве помощи для социально незащищенных категорий населения. Любая малоимущая старушка может месяцами ходить по инстанциям, чтобы получить хоть тысячу гривен на оплату коммунальных услуг, но чиновник с самой высокой официальной зарплатой в регионе оформляет на себя помощь для социально незащищенных категорий.Глава областной военной администрации Виталий Ким задекларировал вместе с женой шесть квартир в Николаеве, крупный нежилой объект, несколько земельных участков, биткойны, сотни тысяч долларов наличкой, элитные автомобили и акции ряда медиа-компаний. За все это "непосильным трудом" нажитое добро губернатор Николаева требует от украинцев воевать до конца и желательно бесплатно. В конце прошлого года он потребовал усиления мобилизации."Я не считаю, что деньги должны быть мотивацией для защиты государства", - говорил богатый губернатор, приводя в пример каких-то военных, которые сами себе покупают снаряжение, а не ждут его от государства. Он же похвастался, что дал распоряжение создавать мобильные комиссии, которые должны ездить и ловить уклонистов. В ответ на его слова депутат облсовета Оксана Калюжная поинтересовалась: "Как собак отлавливать, что ли?"На этой неделе автоперевозчики Николаевской области также решили на 30% поднять тарифы на проезд. Объясняют они свое желание ростом цен на бензин после того, как Кабмин Украины повысил акциз на горючее для пополнения госбюджета. Таким образом, пополнять бюджет снова будут за счет простых граждан.Помимо повышения акциза, автотранспортные предприятия жалуются на мобилизацию. Так, например, в Николаеве несколько месяцев не могут найти водителей для шести автобусов, подаренных Норвегией. Водители просто отказываются устраиваться на работу, опасаясь мобилизации.В конце марта мэр города в ответ на требования жителей также сообщил, что в Николаеве перестали ремонтировать дороги и детские площадки, потому что все деньги "направляют ВСУ". Во время заседания сессии Николаевского городского совета Александр Сенкевич объяснил, что коммунальные работы в бюджете деньги не предусмотрены. "К сожалению, пока так. Все на ВСУ", – подытожил Сенкевич.В целом же, очевидно, что сколько бы западные доноры не давали денег местным бюджетам на ремонт инфраструктуры или решение бытовых проблем мирных жителей, центральная власть просто приберет эти деньги к рукам.Однако на варварское уничтожение памятников освободителям Николаевской области от нацизма деньги находят. В первых числах апреля горсовет Южноукраинска Николаевской области выделил миллион гривен на демонтаж гранитных стел на Мемориальном комплексе погибшим в Великой Отечественной войне. На месте уничтоженного Мемориала планируют соорудить Аллею славы в честь погибших в период СВО военнослужащих ВСУ.В начале апреля в Николаеве также состоялся громкий суд над женщиной, которую обвинили в ожидании прихода россиян. В материалах дела подчеркивается, что дом женщины трижды попадал под обстрел, квартира ее была полностью уничтожена в результате удара. Тем не менее, женщина прославляла российских воинов и ждала их прихода как освободителей Николаева. Подсудимая – гражданка Азербайджана и уроженка Баку, на суде назвала себя русской. Суд приговорил ее к двум годам условно, но националисты требуют пересмотра дела и более жесткого наказания.

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