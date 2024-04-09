В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае
18:46 09.04.2024 (обновлено: 18:48 09.04.2024)
Система комплектования Вооруженных сил России обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках спецоперации, а потому мобилизация в мая этого года не предусмотрена. Об этом 9 апреля заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов
"Ни при каких условиях никаком мобилизации в мае не будет. Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках специальной военной операции", — приводит его слова телеграм-канал RTVI.
Отвечая на вопрос журналиста о вероятности войны РФ с НАТО, Картаполов сказал, что у российской стороны подобных планов нет. Это Североатлантический альянс постоянно говорит о том, что не допустит победы ВС РФ, но это "их проблемы", подчеркнул глава оборонного комитета Госдумы.
Ранее в этот же день военкор и блогер Владимир Романов написал в своём телеграм-канале, что он знает точное количество тех, кого планируется призвать на службу в ВС РФ в мае. Он также призвал население подготовится к предстоящей мобилизации.
До этого президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы готовится к 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч человек. В Кремле эту информацию не подтвердили.
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