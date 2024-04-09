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В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае

В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае - 09.04.2024 Украина.ру

В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае

Система комплектования Вооруженных сил России обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках спецоперации, а потому мобилизация в мая этого года не предусмотрена. Об этом 9 апреля заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов

2024-04-09T18:46

2024-04-09T18:46

2024-04-09T18:48

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Отвечая на вопрос журналиста о вероятности войны РФ с НАТО, Картаполов сказал, что у российской стороны подобных планов нет. Это Североатлантический альянс постоянно говорит о том, что не допустит победы ВС РФ, но это "их проблемы", подчеркнул глава оборонного комитета Госдумы. Ранее в этот же день военкор и блогер Владимир Романов написал в своём телеграм-канале, что он знает точное количество тех, кого планируется призвать на службу в ВС РФ в мае. Он также призвал население подготовится к предстоящей мобилизации.До этого президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы готовится к 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч человек. В Кремле эту информацию не подтвердили.

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новости, россия, госдума, нато, мобилизация, сво, вс рф