В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае - 09.04.2024 Украина.ру
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В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае
В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае - 09.04.2024 Украина.ру
В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае
Система комплектования Вооруженных сил России обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках спецоперации, а потому мобилизация в мая этого года не предусмотрена. Об этом 9 апреля заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов
2024-04-09T18:46
2024-04-09T18:48
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Отвечая на вопрос журналиста о вероятности войны РФ с НАТО, Картаполов сказал, что у российской стороны подобных планов нет. Это Североатлантический альянс постоянно говорит о том, что не допустит победы ВС РФ, но это "их проблемы", подчеркнул глава оборонного комитета Госдумы. Ранее в этот же день военкор и блогер Владимир Романов написал в своём телеграм-канале, что он знает точное количество тех, кого планируется призвать на службу в ВС РФ в мае. Он также призвал население подготовится к предстоящей мобилизации.До этого президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы готовится к 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч человек. В Кремле эту информацию не подтвердили.
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новости, россия, госдума, нато, мобилизация, сво, вс рф
Новости, Россия, Госдума, НАТО, мобилизация, СВО, ВС РФ

В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае

18:46 09.04.2024 (обновлено: 18:48 09.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Система комплектования Вооруженных сил России обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках спецоперации, а потому мобилизация в мая этого года не предусмотрена. Об этом 9 апреля заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов
"Ни при каких условиях никаком мобилизации в мае не будет. Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках специальной военной операции", — приводит его слова телеграм-канал RTVI.
Отвечая на вопрос журналиста о вероятности войны РФ с НАТО, Картаполов сказал, что у российской стороны подобных планов нет. Это Североатлантический альянс постоянно говорит о том, что не допустит победы ВС РФ, но это "их проблемы", подчеркнул глава оборонного комитета Госдумы.
Ранее в этот же день военкор и блогер Владимир Романов написал в своём телеграм-канале, что он знает точное количество тех, кого планируется призвать на службу в ВС РФ в мае. Он также призвал население подготовится к предстоящей мобилизации.
До этого президент Украины Зеленский заявил, что Россия якобы готовится к 1 июня мобилизовать дополнительно 300 тысяч человек. В Кремле эту информацию не подтвердили.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
13 февраля, 04:56
Разорительная мобилизация и отсутствие целей войны. Украинские эксперты с удивлением о ситуации в странеУсиление мобилизации приведет не только к расширению практики неконституционного ограничения прав и свобод граждан, но может крайне негативно сказаться на экономике страны, считают украинские эксперты.
 
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