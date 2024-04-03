"Зато точно знает, сколько в России": Зеленский не сказал, сколько ещё мобилизуют в ВСУ
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский не назвал точное число потенциальных мобилизованных. Тему мобилизации на Украине Зеленский поднял 3 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии
Зеленский поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за аудит личного состава Вооруженных сил Украины. А также подчеркнул, что главком нашел необходимые силы внутри ВСУ. Зеленский заявил, что военные, которые ещё не были на фронте, там будут.
"Что касается отдельного количества, сколько будет мобилизовано, пока не готовы это сказать", - заявил Зеленский.
При этом Зеленский решил, что осведомлен в планах России на этот счёт. По его словам, Россия якобы планирует к 1 июня мобилизовать 300 тысяч человек.
"Говорит одно, делает другое", "А закон зачем тогда для 25-летних и ограниченно годных?", "Нелегитимный недопрезидент опять шалоболит", "Сколько мы мобилизуем- секрет. Но зато точно знаем, сколько в РФ", "Он же на дебатах обещал прекратить войну! А теперь что? Загнал нас ещё глубже", - написали украинцы в комментариях.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении призывного возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий закон размещён на сайте Верховной Рады.
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв заявил, что таким образом Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек.
Помимо этого, Зеленский 2 апреля подписал указ, согласно которому на Украине отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Теперь все граждане, включенные в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию.