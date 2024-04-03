https://ukraina.ru/20240403/1054281516.html

"Зато точно знает, сколько в России": Зеленский не сказал, сколько ещё мобилизуют в ВСУ

"Зато точно знает, сколько в России": Зеленский не сказал, сколько ещё мобилизуют в ВСУ - 03.04.2024 Украина.ру

"Зато точно знает, сколько в России": Зеленский не сказал, сколько ещё мобилизуют в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не назвал точное число потенциальных мобилизованных. Тему мобилизации на Украине Зеленский поднял 3 апреля на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии

2024-04-03T15:25

2024-04-03T15:25

2024-04-03T15:25

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Зеленский поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за аудит личного состава Вооруженных сил Украины. А также подчеркнул, что главком нашел необходимые силы внутри ВСУ. Зеленский заявил, что военные, которые ещё не были на фронте, там будут.При этом Зеленский решил, что осведомлен в планах России на этот счёт. По его словам, Россия якобы планирует к 1 июня мобилизовать 300 тысяч человек. "Говорит одно, делает другое", "А закон зачем тогда для 25-летних и ограниченно годных?", "Нелегитимный недопрезидент опять шалоболит", "Сколько мы мобилизуем- секрет. Но зато точно знаем, сколько в РФ", "Он же на дебатах обещал прекратить войну! А теперь что? Загнал нас ещё глубже", - написали украинцы в комментариях.Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о снижении призывного возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий закон размещён на сайте Верховной Рады.Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв заявил, что таким образом Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сотен тысяч человек.Помимо этого, Зеленский 2 апреля подписал указ, согласно которому на Украине отменяется норма об "ограниченно годных" военнообязанных. Теперь все граждане, включенные в эту категорию, будут обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

https://ukraina.ru/20240403/1054276647.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, александр сырский, олег царев, вооруженные силы украины, верховная рада, мобилизация, призыв