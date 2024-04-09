"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации
18:04 09.04.2024 (обновлено: 18:05 09.04.2024)
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
Украинские власти тотально провалили "запрос на справедливость", закрыв глаза на то, что Кабмин забронировал от мобилизации передвижной цирк, журналистов, которым не верит население, а также футболистов. Об этом заявила украинский нардеп Соломия Бобровская
В сети она опубликовала пост в котором указала на то, что депутаты раздумывают как закрепить в новом законопроекте, ужесточающем мобилизацию, призыв инвалидов, в то время как бронь от службы в ВСУ выдают кому попало.
"Парламент 5 месяц докручивает законопроект о мобилизации. Одних только дискуссий о людях с инвалидностью или демобилизации - 100500. Напряжение в обществе зашкаливает, на фронте то же самое. В то время втихаря Кабинет Министров Украины бронирует футбольные клубы, (...) передвижные цирки, медиа все подряд и этот нелепый телемарафон, супермаркеты и гипермаркеты", – пишет она.
Нардеп подчеркивает, что таким образом власти обманывают общество. Не реагируют на вопиющие факты работы военкоматов президент и премьер-министр. По её словам, соотношение между законопроектом о мобилизации и подобным бронированием украинцев говорит о безответственности и государственном саботаже.
"Денис Шмыгаль вы там в своем уме?! Или вы давно на фронт не ездили и с главкомом не виделись? (...) Остальные министры вообще, видимо, не в курсе ЧТО происходит с ТЦК (прим. ред. - военкоматами) и какие проблемы сейчас в армии и в целом в государстве", – возмутилась Бобровская.
В целом она признала, что сегодня на Украине происходит "дикий трэш" от которого страдают жители страны, живущие за пределами Киева.
Накануне Министерство культуры признало "Передвижной цирк Украины" критически важным предприятием в связи с чем его сотрудники получили бронь от мобилизации в ВСУ. То же касается работников оперы, украинского телемарафона и других предприятий. В тот же день главком сухопутных войск Украины, осуждая уклонистов, заявил, что в связи с усилением мобилизации в стране, отсидеться никому не удастся.
17:10Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизацииДоработка нового украинского закона о мобилизации вышла на финишную прямую: в среду, 10 апреля, его собираются ставить на рассмотрение в Верховной Раде. Пока украинские власти готовятся протащить непопулярный законопроект через парламент, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк пообещал соотечественникам – отсидеться не получится ни у кого