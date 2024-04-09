"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации - 09.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240409/1054406168.html
"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации
"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации - 09.04.2024 Украина.ру
"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации
Украинские власти тотально провалили "запрос на справедливость", закрыв глаза на то, что Кабмин забронировал от мобилизации передвижной цирк, журналистов, которым не верит население, а также футболистов. Об этом заявила украинский нардеп Соломия Бобровская
2024-04-09T18:04
2024-04-09T18:05
новости
украина
соломия бобровская
вооруженные силы украины
кабмин
рада
киев
мобилизация
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8705f747bd11dfb32da84c987a8292f2.jpg.webp
В сети она опубликовала пост в котором указала на то, что депутаты раздумывают как закрепить в новом законопроекте, ужесточающем мобилизацию, призыв инвалидов, в то время как бронь от службы в ВСУ выдают кому попало. "Парламент 5 месяц докручивает законопроект о мобилизации. Одних только дискуссий о людях с инвалидностью или демобилизации - 100500. Напряжение в обществе зашкаливает, на фронте то же самое. В то время втихаря Кабинет Министров Украины бронирует футбольные клубы, (...) передвижные цирки, медиа все подряд и этот нелепый телемарафон, супермаркеты и гипермаркеты", – пишет она. Нардеп подчеркивает, что таким образом власти обманывают общество. Не реагируют на вопиющие факты работы военкоматов президент и премьер-министр. По её словам, соотношение между законопроектом о мобилизации и подобным бронированием украинцев говорит о безответственности и государственном саботаже. В целом она признала, что сегодня на Украине происходит "дикий трэш" от которого страдают жители страны, живущие за пределами Киева. Накануне Министерство культуры признало "Передвижной цирк Украины" критически важным предприятием в связи с чем его сотрудники получили бронь от мобилизации в ВСУ. То же касается работников оперы, украинского телемарафона и других предприятий. В тот же день главком сухопутных войск Украины, осуждая уклонистов, заявил, что в связи с усилением мобилизации в стране, отсидеться никому не удастся.
https://ukraina.ru/20240409/1054404056.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/06/1049967400_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e4a9dd558e74822c81456e4a951809e1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, соломия бобровская, вооруженные силы украины, кабмин, рада, киев, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Соломия Бобровская, Вооруженные силы Украины, Кабмин, Рада, Киев, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации

18:04 09.04.2024 (обновлено: 18:05 09.04.2024)
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
Читать в
Украинские власти тотально провалили "запрос на справедливость", закрыв глаза на то, что Кабмин забронировал от мобилизации передвижной цирк, журналистов, которым не верит население, а также футболистов. Об этом заявила украинский нардеп Соломия Бобровская
В сети она опубликовала пост в котором указала на то, что депутаты раздумывают как закрепить в новом законопроекте, ужесточающем мобилизацию, призыв инвалидов, в то время как бронь от службы в ВСУ выдают кому попало.
"Парламент 5 месяц докручивает законопроект о мобилизации. Одних только дискуссий о людях с инвалидностью или демобилизации - 100500. Напряжение в обществе зашкаливает, на фронте то же самое. В то время втихаря Кабинет Министров Украины бронирует футбольные клубы, (...) передвижные цирки, медиа все подряд и этот нелепый телемарафон, супермаркеты и гипермаркеты", – пишет она.
Нардеп подчеркивает, что таким образом власти обманывают общество. Не реагируют на вопиющие факты работы военкоматов президент и премьер-министр. По её словам, соотношение между законопроектом о мобилизации и подобным бронированием украинцев говорит о безответственности и государственном саботаже.

"Денис Шмыгаль вы там в своем уме?! Или вы давно на фронт не ездили и с главкомом не виделись? (...) Остальные министры вообще, видимо, не в курсе ЧТО происходит с ТЦК (прим. ред. - военкоматами) и какие проблемы сейчас в армии и в целом в государстве", – возмутилась Бобровская.

В целом она признала, что сегодня на Украине происходит "дикий трэш" от которого страдают жители страны, живущие за пределами Киева.
Накануне Министерство культуры признало "Передвижной цирк Украины" критически важным предприятием в связи с чем его сотрудники получили бронь от мобилизации в ВСУ. То же касается работников оперы, украинского телемарафона и других предприятий. В тот же день главком сухопутных войск Украины, осуждая уклонистов, заявил, что в связи с усилением мобилизации в стране, отсидеться никому не удастся.
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
17:10
Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизацииДоработка нового украинского закона о мобилизации вышла на финишную прямую: в среду, 10 апреля, его собираются ставить на рассмотрение в Верховной Раде. Пока украинские власти готовятся протащить непопулярный законопроект через парламент, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк пообещал соотечественникам – отсидеться не получится ни у кого
 
НовостиУкраинаСоломия БобровскаяВооруженные силы УкраиныКабминРадаКиевмобилизацияВСУСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:59Румыния хочет поглотить Молдавию, а Молдавия - Приднестровье. Что из этого может получиться?
18:46В Госдуме исключили проведение мобилизации в мае
18:28Погибшие от обстрелов, убийство в фуникулере, претензии Зеленского к Конгрессу США. Итоги 9 апреля
18:27Украинский журналист отправил коррупционера из СБУ на фронт
18:04"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации
17:57Зеленский готов получать помощь США в долг. Он уже знает, как его не отдавать
17:47Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг
17:36Американские ЧВК отправят членов наркокартелей в ВСУ– СВР
17:20"Когда мы будем почти на равных в финансах": Гурулёв назвал условия переговоров России и Запада
17:16Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild
17:15Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБами
17:10Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизации
16:57Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме
16:37Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен
16:27Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список
16:18СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма
16:14Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности
15:56США передали Украине конфискованное у Ирана оружие
15:56Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели
15:10Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии
Лента новостейМолния