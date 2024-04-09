https://ukraina.ru/20240409/1054406168.html

"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации

"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации - 09.04.2024 Украина.ру

"Свинья под носом": в Раде высказались о бронировании клоунов от мобилизации

Украинские власти тотально провалили "запрос на справедливость", закрыв глаза на то, что Кабмин забронировал от мобилизации передвижной цирк, журналистов, которым не верит население, а также футболистов. Об этом заявила украинский нардеп Соломия Бобровская

2024-04-09T18:04

2024-04-09T18:04

2024-04-09T18:05

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В сети она опубликовала пост в котором указала на то, что депутаты раздумывают как закрепить в новом законопроекте, ужесточающем мобилизацию, призыв инвалидов, в то время как бронь от службы в ВСУ выдают кому попало. "Парламент 5 месяц докручивает законопроект о мобилизации. Одних только дискуссий о людях с инвалидностью или демобилизации - 100500. Напряжение в обществе зашкаливает, на фронте то же самое. В то время втихаря Кабинет Министров Украины бронирует футбольные клубы, (...) передвижные цирки, медиа все подряд и этот нелепый телемарафон, супермаркеты и гипермаркеты", – пишет она. Нардеп подчеркивает, что таким образом власти обманывают общество. Не реагируют на вопиющие факты работы военкоматов президент и премьер-министр. По её словам, соотношение между законопроектом о мобилизации и подобным бронированием украинцев говорит о безответственности и государственном саботаже. В целом она признала, что сегодня на Украине происходит "дикий трэш" от которого страдают жители страны, живущие за пределами Киева. Накануне Министерство культуры признало "Передвижной цирк Украины" критически важным предприятием в связи с чем его сотрудники получили бронь от мобилизации в ВСУ. То же касается работников оперы, украинского телемарафона и других предприятий. В тот же день главком сухопутных войск Украины, осуждая уклонистов, заявил, что в связи с усилением мобилизации в стране, отсидеться никому не удастся.

https://ukraina.ru/20240409/1054404056.html

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новости, украина, соломия бобровская, вооруженные силы украины, кабмин, рада, киев, мобилизация, всу, сво, спецоперация