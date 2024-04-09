https://ukraina.ru/20240409/1054391115.html

Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ

Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ - 09.04.2024 Украина.ру

Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ

Противник готовится к наступлению ВС РФ и строит на севере новые линии обороны. Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ российские военные могут ударить со стороны Курской и Брянской области. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-04-09T04:30

2024-04-09T04:30

2024-04-09T04:30

новости

россия

украина

брянская область

всу

курск

наступление

вс рф

нато

граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1b/1043020146_0:115:2991:1797_1920x0_80_0_0_04ec62c8b2e3aff33bb65b4ff1aa6b4e.jpg

Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ, можно ударить в районе Глухова, Путивля, Белополье и Ворожбы. С российской стороны это Теткино и Севск (Курской области) и часть Брянской области, рассказал офицер.ВС РФ уже заходили на Украину в этих местах в начале СВО. Противник снова к этому готовится и строит там линии обороны. Насколько ВСУ будут готовы – большой вопрос, но противника нельзя недооценивать, отметил военный.При этом Париж делает заявления и предлагает ввести войска НАТО на Украину. На белорусской границе у врага сосредоточена группировка в 250-300 тысяч человек. Ее могут поменять на французов и поляков, а потом бросить под тот же Харьков, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240408/1054378710.html

россия

украина

брянская область

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, брянская область, всу, курск, наступление, вс рф, нато, граница