Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ - 09.04.2024 Украина.ру
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Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ - 09.04.2024 Украина.ру
Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
Противник готовится к наступлению ВС РФ и строит на севере новые линии обороны. Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ российские военные могут ударить со стороны Курской и Брянской области. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-04-09T04:30
2024-04-09T04:30
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Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ, можно ударить в районе Глухова, Путивля, Белополье и Ворожбы. С российской стороны это Теткино и Севск (Курской области) и часть Брянской области, рассказал офицер.ВС РФ уже заходили на Украину в этих местах в начале СВО. Противник снова к этому готовится и строит там линии обороны. Насколько ВСУ будут готовы – большой вопрос, но противника нельзя недооценивать, отметил военный.При этом Париж делает заявления и предлагает ввести войска НАТО на Украину. На белорусской границе у врага сосредоточена группировка в 250-300 тысяч человек. Ее могут поменять на французов и поляков, а потом бросить под тот же Харьков, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240408/1054378710.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, брянская область, всу, курск, наступление, вс рф, нато, граница
Новости, Россия, Украина, Брянская область, ВСУ, Курск, наступление, ВС РФ, НАТО, граница

Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ

04:30 09.04.2024
 
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Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Противник готовится к наступлению ВС РФ и строит на севере новые линии обороны. Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ российские военные могут ударить со стороны Курской и Брянской области. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ, можно ударить в районе Глухова, Путивля, Белополье и Ворожбы. С российской стороны это Теткино и Севск (Курской области) и часть Брянской области, рассказал офицер.
ВС РФ уже заходили на Украину в этих местах в начале СВО. Противник снова к этому готовится и строит там линии обороны. Насколько ВСУ будут готовы – большой вопрос, но противника нельзя недооценивать, отметил военный.
"Кроме того, сейчас весна, когда начали разливаться реки. При советской власти были случаи, когда после разлива Сейма и Десны нельзя было проехать неделями. Смывало мосты и дороги. Я уже не говорю о том, что Украина может спустить водохранилища, чтобы там все окончательно затопило", - отметил Кутырь.
При этом Париж делает заявления и предлагает ввести войска НАТО на Украину. На белорусской границе у врага сосредоточена группировка в 250-300 тысяч человек. Ее могут поменять на французов и поляков, а потом бросить под тот же Харьков, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Драгана Трифкович
Вчера, 16:54
Драгана Трифкович: Пока Запад пьет молоко с медом, "раненый зверь" готовит ему сюрприз на Украине Война на Украине обнажила лицемерие Запада, и в Сербии это тоже видят. Что может измениться после выборов в Европарламент и нужны ли Западу переговоры с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказала Директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
05:00Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области
04:50Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой
04:40"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
04:30Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
04:20Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"
04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
03:50Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
03:40Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
03:30Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
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