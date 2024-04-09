Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
Противник готовится к наступлению ВС РФ и строит на севере новые линии обороны. Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ российские военные могут ударить со стороны Курской и Брянской области. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ, можно ударить в районе Глухова, Путивля, Белополье и Ворожбы. С российской стороны это Теткино и Севск (Курской области) и часть Брянской области, рассказал офицер.
ВС РФ уже заходили на Украину в этих местах в начале СВО. Противник снова к этому готовится и строит там линии обороны. Насколько ВСУ будут готовы – большой вопрос, но противника нельзя недооценивать, отметил военный.
"Кроме того, сейчас весна, когда начали разливаться реки. При советской власти были случаи, когда после разлива Сейма и Десны нельзя было проехать неделями. Смывало мосты и дороги. Я уже не говорю о том, что Украина может спустить водохранилища, чтобы там все окончательно затопило", - отметил Кутырь.
При этом Париж делает заявления и предлагает ввести войска НАТО на Украину. На белорусской границе у врага сосредоточена группировка в 250-300 тысяч человек. Ее могут поменять на французов и поляков, а потом бросить под тот же Харьков, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
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