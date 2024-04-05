https://ukraina.ru/20240405/1054315801.html

Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО

Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО - 05.04.2024 Украина.ру

Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО

Лето 2024 года должно стать решающим для хода СВО. Лето – это наше окно возможностей. Чем больше мы сделаем – тем лучше для нас. Если мы оставим враждебное государство Украина даже с санитарной зоной, через какое-то время все начнется снова, считает ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-04-05T04:53

2024-04-05T04:53

2024-04-05T04:53

интервью

россия

всу

сумы

чернигов

днепр

нато

сво

минобороны

росгвардия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Сергей Шойгу заявил, что ВСУ пытаются закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном направлении своих целей не достигли. По его словам, с начала года в результате наступательных действий российских войск под наш контроль перешло 403 кв. км территории новых регионов РФ.- Виктор Борисович, а какие цели сейчас стоят перед ВСУ? Почему российское военно-политическое руководство уверено, что они их не достигли?- После взятия Авдеевки мы наступаем на плечах отступающего противника. ВСУ пытаются выстроить хоть какую-то оборону, чтобы удержать и стабилизировать фронт, а ВС РФ ее продавливают за счет определенного военно-технического преимущества.Мы активно применяем ФАБы, что драматически сказывается на моральном состоянии ВСУ. По своему опыту скажу, что даже если такая бомба взрывается где-то недалеко, то это серьезно давит на психику. Никому не нравится, когда тебя утюжат.Да, мы пока не всегда достигаем изначально поставленных целей. Это война. Можно предполагать все, что угодно, но исход сражений всегда решает мотивация солдата и организационные способности командира.- Какие дальше возможны глобальные сценарии кампании? Стачиваем личный состав и технику противника, а потом большое наступление? Или возможны промежуточные варианты?- Если ты что-то начал делать, это надо довести до конца. Но понятно, что у нашего командования есть свои планы на весну-лето.Мы неоднократно говорили, что за стол переговоров надо садиться только в том случае, когда у тебя есть для этого подходящие условия. Если у твоего противника сломаны руки и ноги, то с ним проще договариваться. Украина еще сопротивляется. Следовательно, надо лишить ее этой возможности к сопротивлению.Как можно это сделать? Как минимум, надо выйти на определенные рубежи. Воюющие стороны обычно останавливаются по водным преградам. Самая большая водная преграда на Украине – Днепр. Но до него еще идти и идти.Более того, даже если мы начнем более быстро двигаться к Днепру, над нами будут нависать Чернигов, Сумы и Харьков. Я уже не говорю о беспокоящем нас огне ВСУ по Белгороду. С ними надо будет что-то делать.Да, сейчас мы активно обстреливаем позиции ВСУ в Харьковской области. Но сам по себе Харьков – большой город. До войны в нем проживало более 1,1 млн человек. В Мариуполе жили 500 тысяч человек. Мы его брали три месяца. Харьков – это еще более значительная агломерация, которая серьезно укреплена. А у нас уже нет эффекта внезапности, который был в 2022 году.Если мы начнем окружать Харьков, над нами будет нависать Сумской балкон. Сумы нельзя оставлять в тылу. Значит, надо и на Сумском направлении что-то предпринять.Если мы пройдем 300 километров от Харькова на север, мы упираемся в трассу "Москва-Киев". А дальше – леса. По лесам не пройти. А кроме лесов, там реки Сейм, Десна и Днепр. По такой местности никто не наступает. Может, какими-то малыми силами и можно пройти. Но там проще сделать засаду.Короче говоря, нам тяжелее всего будет наступать с севера Черниговской и Сумской областей. Это Путивль с его знаменитыми Спадщанскими лесами, где орудовал знаменитый Ковпак. Даже немцы со своей огромной военной машиной не смогли ничего сделать с его партизанскими соединениями. И мы должны это учитывать.В начале СВО мы заходили на Украину со стороны Глухова вдоль трассы "Москва-Киев". Противник, памятуя, как все это было, готовится к нашему новому наступлению. Он строит оборонительные линии, базы и все то, что будет беспокоить наш тыл.Так что единственный вариант для нашего наступления – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого нам придется взять Великую Писаревку и Ахтырку (родину Виктора Ющенко). Это степь. Там есть только лесопосадки вдоль дорог, которые разделяют поля.- Напомню для читателей, что вы это все подробно рассказываете как уроженец Сумской области. Какова сейчас там гуманитарная ситуация и настроения людей?- В начале СВО местное население восприняло российскую армию нейтрально ("пришли и пришли"). А сейчас происходит взаимный огневой обмен. Чем больше жертв и разрушений, тем больше ненависти и вражды.В целом люди покидают все малые городки вдоль границы и уезжают вглубь Украины, понимая, что скоро там начнутся серьезные боевые действия. Там остались одни старики.Кстати, по линии Путивль - Глухов - Середина-Буда сейчас происходят активные столкновения ДРГ и дистанционные удары. В сети всплывает масса некрологов погибшим ССошникам. Там уже идет активная разведка с обеих сторон.- Сколько примерно нам надо сил для такой операции (укрепление границы, передовые части, зачистка тыла от диверсантов)?- Пехота, которая будет штурмовать позиции ВСУ (Минобороны) – это одно направление. Еще у нас есть Росгвардия, которая по всем канонам ведения боевых действий должна создавать блокпосты, комендатуры и бороться с диверсантами и партизанами. Если численность подразделений от Минобороны мы примерно знаем, то численность Росгвардии от нас скрыта.Раньше было так, что за наступающей бригадой всегда шел полк внутренних войск. Думаю, концепция осталась та же.Давайте возьмем ограниченный участок от Харькова до границы с Белоруссией в Черниговской области. Это 440 километров по прямой. Да, на каждый километр ты войска ставить не будешь, потому что это леса и болота. Но в любом случае для такой операции нам нужна группировка численностью в 150 тысяч человек от Минобороны и хотя бы 50 тысяч человек от Росгвардии.А это минимум 200 тысяч человек.- Какой техникой эта группировка должна быть оснащена?- Быстрой и мобильной. Если это войска Росгвардии, ей нужно быстро реагировать на возникшую опасность. Если это Минобороны, ей нужны БМП, танки и самоходки. Все как обычно. Все, как положено при общевойсковом бое.Нам в любом случае придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. Харьков нельзя взять, не взяв Сумы. А Сумы отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна). Следовательно, придется брать в кольцо и Сумы, и Харьков.Сумы – это 250 тысяч населения. Мариуполь по данным Минобороны с нашей стороны три месяца штурмовали 30 тысяч человек (не считая Росгвардии). И Мариуполь был ограничен Азовским морем. А в Сумах ВСУ смогут занять круговую оборону. Так что надо хотя бы 50 тысяч человек, чтобы их окружить, а потом поделить их на сектора и запускать туда штурмовые отряды.Всего для решения вопроса с Сумами и Харьковом нам нужно 300 тысяч человек.Более того, в условиях современной разведки невозможно организовать крупное скопление группировки в одном месте и начать прорыв. Значит, должна быть или какая-то хитрость, или огневой вал. Мы пока это делаем в небольших населенных пунктах. Но Харьков и Сумы – два больших центра.В общем, работа предстоит нелегкая.- То есть, вы вообще не рассматриваете сценарий, при котором мы аккуратно окружим Харьков через Волчанск и Богодухов?- Нет.Во-первых, ВСУ будет удобно контратаковать нас со стороны Великой Писаревки. Во-вторых, ВСУ могут попытаться ударить по российским территориям в районе Теткино. Если сейчас туда уже пытаются пробиться эти власовцы (хотя мы знаем, кто это на самом деле), то что им помешает перейти в контрнаступление через территорию Курской области?Сумы – это большой город и важный транспортный центр. Рядом с ними есть Конотоп, где соединяется много железных и шоссейных дорог. Даже если мы пойдем только на Харьков, надо в любом случае держать в уме, что ВСУ будут нас контратаковать с того направления. Они просто так не бросят город в окружении.- А где мы можем ударить, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ?- В районе Глухова, Путивля, Белополье и Ворожбы. С нашей стороны это Теткино и Севск (Курской области) и часть Брянщины. Мы уже заходили на Украину в этих местах в начале СВО. Противник снова к этому готовится и строит там линии обороны. Насколько они будут готовы – вопрос. Но противника нельзя недооценивать.Кроме того, сейчас весна, когда начали разливаться реки. При советской власти были случаи, когда после разлива Сейма и Десны нельзя было проехать неделями. Смывало мосты и дороги. Я уже не говорю о том, что Украина может спустить водохранилища, чтобы там все окончательно затопило.Но это только малая часть проблемы.Мы до сих пор не разрушили мосты через Днепр, через которые противник получает подкрепления. Мы слышим заявления Макрона о предложении ввести войска НАТО на Украину. На белорусской границе у врага сосредоточена группировка в 250-300 тысяч человек. Ее могут поменять на французов и поляков, а потом бросить под тот же Харьков.Сейчас все будут брать карты/линейки и высчитывать, что, куда, как, зачем и почему.Залужный когда-то сказал, что лучшая в мире военная мысль находится в Москве. Надеюсь, что это так.- А нельзя ли затащить всю эту Сумскую группировку в Донбасс и там перебить?- Нельзя. С Сумами и Харьковом рано или поздно все равно придется что-то решать.Во-первых, в случае нашего продвижения к Днепру над нами все равно будет нависать Харьков. Во-вторых, ВСУ продолжат атаковать мирное население Белгорода. Они знают, что делают. Да, эти атаки не приносят им никакой военной прибыли, но в медийном плане они приносят огромный эффект. Вдруг они устроят какой-нибудь новый теракт?Если кто-то еще считает, что противник будет вести себя по-человечески, я ему говорю: "Забудьте. Там давно уже нет людей. Они каждый раз придумывают что-то изуверское". Я сейчас не об украинском народе, а о киевском режиме, который выжимает все соки из этой несчастной страны.Посмотрите, сколько всего на Украине успел создать "плохой Советский Союз". Воруют, воруют, до сих пор разворовать не могут. Это ж как в том анекдоте: "не съем, так понадкусываю".- Что-то я в ваших рассуждениях особого оптимизма не заметил. Или он есть?- Он есть. Мы же недаром накапливаем силы. В этом году у нас подписали контракт 100 тысяч человек. Да, мы несем невосполнимые потери. Да, нужна ротация. Но у нас все равно становится больше войск.Я всегда говорю: берите линейку, карту, курвиметр и считайте, кто где находится. Возникает странная цифра: на линии соприкосновении у нас меньше войск, чем в тылу. Это потому что у нас есть резервы и войска Росгвардии. Если в 2022 году они активно воевали, то сейчас их почти нет на фронте. Они стоят в прифронтовой зоне и выполняют определенные функции. Но они же не просто так стоят. Мы же для чего-то их копим.Лето 2024 года должно стать решающим. Лето – это наше окно возможностей. Чем больше мы сделаем – тем лучше для нас. Если мы оставим враждебное государство Украина даже с санитарной зоной, через какое-то время все начнется снова. Когда будет очередное Дебальцево, Киев подпишет все, что угодно, а потом опять жабьими прыжками и скулежом начнут воевать.Мы можем сколько угодно мазать раковую опухоль йодом и зеленкой, но она лечится только хирургическим путем – ее просто отрезают.Так что с Украиной нам нужна только безоговорочная капитуляция.- Вы сказали, что у нас есть окно возможностей. Когда оно может закрыться?- Осенью.Да, осень на юге Украины и осень в Санкт-Петербурге – это разные вещи. Но все будет зависеть не только от погоды, но и от политики. В ноябре выборы президента США, у нас летом проходит олимпиада. Я не знаю, что будет дальше. Может быть, накал страстей спадет. А, может быть, нам придется готовиться к прямому столкновению с НАТО.Тут очень много факторов. И каждый раздувает свой фитилек, чтобы как можно скорее произошел взрыв. На войне всегда зарабатывают и ястребы, и голуби. Сейчас экономика Европы в упадке. Но она начала возрождать свою военную промышленность, которая позволяет создавать рабочие места.Так что летом нам придется поступать как в одном известном фильме: "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сумы, чернигов, днепр, нато, сво, минобороны, росгвардия, сергей шойгу, диверсанты