Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
В Сумах ВСУ смогут занять круговую оборону. Надо хотя бы 50 тысяч человек, чтобы окружить город, а потом поделить на сектора и запускать туда штурмовые отряды. Для решения вопроса с Сумами и Харьковом ВС РФ нужно 300 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Российской армии в любом случае придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. А Сумы отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна). Следовательно, оба города придется брать в кольцо, рассказал военный.
Сумы – это 250 тысяч населения. Мариуполь по данным Минобороны с российской стороны три месяца штурмовали 30 тысяч военных (не считая бойцов Росгвардии), добавил он.
При этом Мариуполь был ограничен Азовским морем, а в Сумах ВСУ смогут занять круговую оборону, отметил эксперт.
"Так что надо хотя бы 50 тысяч человек, чтобы их окружить, а потом поделить их на сектора и запускать туда штурмовые отряды. Всего для решения вопроса с Сумами и Харьковом нам нужно 300 тысяч человек", - подчеркнул Кутырь.
В условиях современной разведки невозможно организовать крупное скопление группировки в одном месте и начать прорыв. Значит, тут должна быть или какая-то хитрость, или огневой вал, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
6 апреля, 10:38Ростислав Ищенко: Пока НАТО разваливает США, Зеленский делает все, чтобы Россия быстро расправилась с ВСУУ США вроде бы была простенькая цель – сохранить НАТО. Но все шаги для его сохранения привели к росту конфронтации с Россией и Китаем, перенапряжению американских сил и кризису на Западе. Они сами же не могут победить страны, которые сами себе назначили оппонентами, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко