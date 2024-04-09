Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города - 09.04.2024 Украина.ру
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Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города - 09.04.2024 Украина.ру
Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
В Сумах ВСУ смогут занять круговую оборону. Надо хотя бы 50 тысяч человек, чтобы окружить город, а потом поделить на сектора и запускать туда штурмовые отряды. Для решения вопроса с Сумами и Харьковом ВС РФ нужно 300 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-04-09T03:30
2024-04-09T03:30
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Российской армии в любом случае придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. А Сумы отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна). Следовательно, оба города придется брать в кольцо, рассказал военный.Сумы – это 250 тысяч населения. Мариуполь по данным Минобороны с российской стороны три месяца штурмовали 30 тысяч военных (не считая бойцов Росгвардии), добавил он.При этом Мариуполь был ограничен Азовским морем, а в Сумах ВСУ смогут занять круговую оборону, отметил эксперт.В условиях современной разведки невозможно организовать крупное скопление группировки в одном месте и начать прорыв. Значит, тут должна быть или какая-то хитрость, или огневой вал, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240406/1054340819.html
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новости, сумы, харьков, россия, минобороны рф, вс рф, всу, сво, наступление, бои, украина
Новости, Сумы, Харьков, Россия, Минобороны РФ, ВС РФ, ВСУ, СВО, наступление, бои, Украина

Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города

03:30 09.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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В Сумах ВСУ смогут занять круговую оборону. Надо хотя бы 50 тысяч человек, чтобы окружить город, а потом поделить на сектора и запускать туда штурмовые отряды. Для решения вопроса с Сумами и Харьковом ВС РФ нужно 300 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Российской армии в любом случае придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. А Сумы отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна). Следовательно, оба города придется брать в кольцо, рассказал военный.
Сумы – это 250 тысяч населения. Мариуполь по данным Минобороны с российской стороны три месяца штурмовали 30 тысяч военных (не считая бойцов Росгвардии), добавил он.
При этом Мариуполь был ограничен Азовским морем, а в Сумах ВСУ смогут занять круговую оборону, отметил эксперт.

"Так что надо хотя бы 50 тысяч человек, чтобы их окружить, а потом поделить их на сектора и запускать туда штурмовые отряды. Всего для решения вопроса с Сумами и Харьковом нам нужно 300 тысяч человек", - подчеркнул Кутырь.

В условиях современной разведки невозможно организовать крупное скопление группировки в одном месте и начать прорыв. Значит, тут должна быть или какая-то хитрость, или огневой вал, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
6 апреля, 10:38
Ростислав Ищенко: Пока НАТО разваливает США, Зеленский делает все, чтобы Россия быстро расправилась с ВСУУ США вроде бы была простенькая цель – сохранить НАТО. Но все шаги для его сохранения привели к росту конфронтации с Россией и Китаем, перенапряжению американских сил и кризису на Западе. Они сами же не могут победить страны, которые сами себе назначили оппонентами, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
05:00Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области
04:50Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой
04:40"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
04:30Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
04:20Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"
04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
03:50Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
03:40Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
03:30Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
03:20Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье
03:10За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья
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