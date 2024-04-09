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Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города

Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города - 09.04.2024 Украина.ру

Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города

В Сумах ВСУ смогут занять круговую оборону. Надо хотя бы 50 тысяч человек, чтобы окружить город, а потом поделить на сектора и запускать туда штурмовые отряды. Для решения вопроса с Сумами и Харьковом ВС РФ нужно 300 тысяч человек. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-04-09T03:30

2024-04-09T03:30

2024-04-09T03:30

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Российской армии в любом случае придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. А Сумы отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна). Следовательно, оба города придется брать в кольцо, рассказал военный.Сумы – это 250 тысяч населения. Мариуполь по данным Минобороны с российской стороны три месяца штурмовали 30 тысяч военных (не считая бойцов Росгвардии), добавил он.При этом Мариуполь был ограничен Азовским морем, а в Сумах ВСУ смогут занять круговую оборону, отметил эксперт.В условиях современной разведки невозможно организовать крупное скопление группировки в одном месте и начать прорыв. Значит, тут должна быть или какая-то хитрость, или огневой вал, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240406/1054340819.html

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