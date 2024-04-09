Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области - 08.04.2024 Украина.ру
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Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области
Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области - 08.04.2024 Украина.ру
Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области
В Сумской области по линии Путивль – Глухов – Середина-Буда сейчас происходят активные столкновения ДРГ и дистанционные удары. Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над ними нависнет Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-04-09T05:00
2024-04-08T23:23
новости
сумская область
россия
город
граница
сумы
харьков
всу
наступление
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В начале СВО население в Сумской области восприняло российскую армию нейтрально ("пришли и пришли"). А сейчас происходит взаимный огневой обмен, и чем больше жертв и разрушений, тем больше в людях ненависти и вражды, рассказал офицер.В целом местные жители покидают все малые городки вдоль границы и уезжают вглубь Украины, понимая, что скоро там начнутся серьезные боевые действия. Сейчас там остались одни старики, отметил военный.Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, военным надо что-то предпринять и на Сумском направлении, добавил он.Тяжелее всего будет наступать с севера Черниговской и Сумской областей. Единственный вариант для наступления армии РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого придется взять Великую Писаревку и Ахтырку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240408/1054380557.html
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новости, сумская область, россия, город, граница, сумы, харьков, всу, наступление
Новости, Сумская область, Россия, город, граница, Сумы, Харьков, ВСУ, наступление

Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области

05:00 09.04.2024
 
Сумы
Сумы
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В Сумской области по линии Путивль – Глухов – Середина-Буда сейчас происходят активные столкновения ДРГ и дистанционные удары. Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над ними нависнет Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
В начале СВО население в Сумской области восприняло российскую армию нейтрально ("пришли и пришли"). А сейчас происходит взаимный огневой обмен, и чем больше жертв и разрушений, тем больше в людях ненависти и вражды, рассказал офицер.
В целом местные жители покидают все малые городки вдоль границы и уезжают вглубь Украины, понимая, что скоро там начнутся серьезные боевые действия. Сейчас там остались одни старики, отметил военный.
Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, военным надо что-то предпринять и на Сумском направлении, добавил он.
"Кстати, по линии Путивль – Глухов – Середина-Буда сейчас происходят активные столкновения ДРГ и дистанционные удары. В сети всплывает масса некрологов погибшим эсэсошникам (Силы специальных операций, ССО ВСУ. - Ред.). Там уже идет активная разведка с обеих сторон", - подчеркнул Кутырь.
Тяжелее всего будет наступать с севера Черниговской и Сумской областей. Единственный вариант для наступления армии РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого придется взять Великую Писаревку и Ахтырку, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 18:01
Дмитрий Ефимов: Если Иран ударит по Израилю, 54 врага России в СВО взвоют и объявят санкцииО том, как Иран ответит на удар по Дамаску и закроет ли Россия небо над Сирией, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
05:00Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области
04:50Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой
04:40"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
04:30Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
04:20Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"
04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
03:50Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
03:40Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
03:30Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
03:20Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье
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