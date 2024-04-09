https://ukraina.ru/20240409/1054388222.html

Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области

Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области - 08.04.2024 Украина.ру

Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области

В Сумской области по линии Путивль – Глухов – Середина-Буда сейчас происходят активные столкновения ДРГ и дистанционные удары. Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над ними нависнет Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-04-09T05:00

2024-04-09T05:00

2024-04-08T23:23

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В начале СВО население в Сумской области восприняло российскую армию нейтрально ("пришли и пришли"). А сейчас происходит взаимный огневой обмен, и чем больше жертв и разрушений, тем больше в людях ненависти и вражды, рассказал офицер.В целом местные жители покидают все малые городки вдоль границы и уезжают вглубь Украины, понимая, что скоро там начнутся серьезные боевые действия. Сейчас там остались одни старики, отметил военный.Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над фронтом будет нависать Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Значит, военным надо что-то предпринять и на Сумском направлении, добавил он.Тяжелее всего будет наступать с севера Черниговской и Сумской областей. Единственный вариант для наступления армии РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье. А для этого придется взять Великую Писаревку и Ахтырку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240408/1054380557.html

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