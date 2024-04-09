Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье - 09.04.2024 Украина.ру
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Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье
Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье - 09.04.2024 Украина.ру
Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье
После отхода из Харькова противник оставит там небольшие силы для городской герильи. Но в целом ВСУ должны принять разумное решение оставить город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-04-09T03:20
2024-04-09T03:20
новости
харьков
россия
запорожье
алексей самойлов
всу
окружение
сво
железная дорога
полтава
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ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а постараются его блокировать. В районе Мерефы может остаться коридор для выхода мирных жителей и даже украинских военных. Там расположена железная дорога и большая автострада, по которой ВСУ смогут уйти в сторону Полтавы, рассказал политолог.Если получится окружить город и отрезать его от жизнеобеспечения, ВСУ станет понятно, что надолго в Харькове оставаться нельзя. Там невозможно создать запасы воды, продовольствия и боеприпасов на два года вперед, отметил эксперт.При этом освобождение оккупированного Запорожья - это важная цель для ВС РФ. Главное, чтобы Украина как в случае с Харьковом задумалась: есть ли смысл удерживать город, будучи "припертыми спиной к Днепру", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, россия, запорожье, алексей самойлов, всу, окружение, сво, железная дорога, полтава, вс рф
Новости, Харьков, Россия, Запорожье, Алексей Самойлов, ВСУ, окружение, СВО, железная дорога, Полтава, ВС РФ

Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье

03:20 09.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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После отхода из Харькова противник оставит там небольшие силы для городской герильи. Но в целом ВСУ должны принять разумное решение оставить город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а постараются его блокировать. В районе Мерефы может остаться коридор для выхода мирных жителей и даже украинских военных. Там расположена железная дорога и большая автострада, по которой ВСУ смогут уйти в сторону Полтавы, рассказал политолог.
Если получится окружить город и отрезать его от жизнеобеспечения, ВСУ станет понятно, что надолго в Харькове оставаться нельзя. Там невозможно создать запасы воды, продовольствия и боеприпасов на два года вперед, отметил эксперт.

"Да, противник оставит в Харькове какую-то часть боевиков для городской герильи. Но в целом они примут разумное решение выходить. Если мы обойдем Харьков, мы сможем двигаться минимум в двух направлениях. Или на юг в сторону Днепропетровска и Запорожья, или на запад в сторону Полтавы и Киева", - подчеркнул Самойлов.

При этом освобождение оккупированного Запорожья - это важная цель для ВС РФ. Главное, чтобы Украина как в случае с Харьковом задумалась: есть ли смысл удерживать город, будучи "припертыми спиной к Днепру", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
6 апреля, 10:38
Ростислав Ищенко: Пока НАТО разваливает США, Зеленский делает все, чтобы Россия быстро расправилась с ВСУУ США вроде бы была простенькая цель – сохранить НАТО. Но все шаги для его сохранения привели к росту конфронтации с Россией и Китаем, перенапряжению американских сил и кризису на Западе. Они сами же не могут победить страны, которые сами себе назначили оппонентами, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиХарьковРоссияЗапорожьеАлексей СамойловВСУокружениеСВОжелезная дорогаПолтаваВС РФ
 
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04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
03:50Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
03:40Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
03:30Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
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