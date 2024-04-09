https://ukraina.ru/20240409/1054383651.html

Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье

Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье - 09.04.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье

После отхода из Харькова противник оставит там небольшие силы для городской герильи. Но в целом ВСУ должны принять разумное решение оставить город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-04-09T03:20

2024-04-09T03:20

2024-04-09T03:20

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харьков

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алексей самойлов

всу

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сво

железная дорога

полтава

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ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а постараются его блокировать. В районе Мерефы может остаться коридор для выхода мирных жителей и даже украинских военных. Там расположена железная дорога и большая автострада, по которой ВСУ смогут уйти в сторону Полтавы, рассказал политолог.Если получится окружить город и отрезать его от жизнеобеспечения, ВСУ станет понятно, что надолго в Харькове оставаться нельзя. Там невозможно создать запасы воды, продовольствия и боеприпасов на два года вперед, отметил эксперт.При этом освобождение оккупированного Запорожья - это важная цель для ВС РФ. Главное, чтобы Украина как в случае с Харьковом задумалась: есть ли смысл удерживать город, будучи "припертыми спиной к Днепру", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240406/1054340819.html

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россия

запорожье

полтава

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новости, харьков, россия, запорожье, алексей самойлов, всу, окружение, сво, железная дорога, полтава, вс рф