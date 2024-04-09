Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
После отхода из Харькова противник оставит там небольшие силы для городской герильи. Но в целом ВСУ должны принять разумное решение оставить город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
ВС РФ не будут штурмовать Харьков, а постараются его блокировать. В районе Мерефы может остаться коридор для выхода мирных жителей и даже украинских военных. Там расположена железная дорога и большая автострада, по которой ВСУ смогут уйти в сторону Полтавы, рассказал политолог.
Если получится окружить город и отрезать его от жизнеобеспечения, ВСУ станет понятно, что надолго в Харькове оставаться нельзя. Там невозможно создать запасы воды, продовольствия и боеприпасов на два года вперед, отметил эксперт.
"Да, противник оставит в Харькове какую-то часть боевиков для городской герильи. Но в целом они примут разумное решение выходить. Если мы обойдем Харьков, мы сможем двигаться минимум в двух направлениях. Или на юг в сторону Днепропетровска и Запорожья, или на запад в сторону Полтавы и Киева", - подчеркнул Самойлов.
При этом освобождение оккупированного Запорожья - это важная цель для ВС РФ. Главное, чтобы Украина как в случае с Харьковом задумалась: есть ли смысл удерживать город, будучи "припертыми спиной к Днепру", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
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