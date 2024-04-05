https://ukraina.ru/20240405/1054310799.html

Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву

Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву - 05.04.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву

Сегодняшний Харьков – это 1,2-1,3 миллиона человек. Даже если оттуда многие выехали, то вместо них приехали жители Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, где края линии боевого соприкосновения близки

2024-04-05T04:17

2024-04-05T04:17

2024-04-05T04:17

интервью

россия

всу

харьков

харьковская область

полтава

днепропетровск

запорожье

запад

разведка

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Если мы окружим город и отрежем его от жизнеобеспечения, всем будет понятно, что надолго в Харькове оставаться нельзя, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей СамойловОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.По его словам, одной из целей стал Мерефянский механический завод, где производились и хранились дроны. Кроме того, недалеко от завода разгружался состав с украинскими военными и техникой, он тоже был поврежден.Лебедев также отметил, что ВС РФ попали в танковое училище в самом Харькове, куда некоторое время назад завезли иностранные танки с иностранными инструкторами. Также один из ударов пришелся по зданию местного РОВД: уничтожено около 15, ранено более 20 украинских силовиков.- Алексей Николаевич, из того, что сообщает Лебедев, складывается впечатление, что наши ракеты заходят в Харьков как к себе домой. Или мне кажется?- Не кажется. Мне даже приятно, что вы использовали именно это словосочетание. Это действительно наш дом. Я прекрасно помню, по какому адресу в Харькове жили я и мои дети. Скорее бы мы туда дошли. Слишком много у нас там должников. Ну а теперь по сути.Я регулярно читаю сводки Минобороны. В марте почти не было сообщений о том, что мы поражаем украинские ЗРК и пилотируемую авиацию. Это говорит о том, что противник истощен в средствах ПВО и авиационной техники. Мы провели ряд воздушных спецопераций, в ходе которых уничтожили вражеские средства обнаружения и поражения нашей авиации. И теперь мы можем наносить массированные ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по военной инфраструктуре Харьковской и Сумской областей.Повторюсь, мы не просто заходим в Харьков как к себе домой. Мы проводим комплекс военных операций, в которых задействованы наши ДРГ, ВКС и сухопутные войска в виде артиллерийских подразделений (РСЗО и ствольные орудия). У ВСУ нет возможности противостоять нашим ударам. Поэтому мы системно уничтожаем все объекты, где противник может что-то чинить и производить, а также места расположения личного состава и склады с боеприпасами.- Я сказал: "заходим как к себе домой", потому что мы одновременно нанесли высокоточные удары по каждой конкретной харьковской улице.- Наша беспилотная и авиационная разведка работают как часы. Мы не просто смотрим на карту города. Мы имеем четкое представление о том, где и какой объект располагается на территории Харькова или области. БПЛА обнаружил – сравнил с картами или оптическими портретами местности с точностью до номера дома – нанес удар.Мы называем конкретные адреса пораженных объектов с одной простой целью: чтобы было понятно, что мы работаем не вслепую. Наверняка у беспилотной и у агентурной разведки есть фото и видеофиксация того, что ВСУ по этим адресам что-то производили, складировали или прятали личный состав. Чтобы нас никто не обвинял в том, что мы якобы где-то нанесли удар по детскому садику.- Не хотелось бы включать зануду, но не подвергаем ли мы риску жизни людей, когда так подробно говорим о работе нашего подполья на Украине?- Никакому риску людей мы не подвергаем. Во-первых, Лебедев не называет конкретных деталей их работы. Во-вторых, иногда спецслужбы специально вбрасывают информацию о каких-то шпионах, чтобы отвлечь силы противника. Пускай харьковские сбушники, которые сидят на Мироносицкой, 2, разобьют себе лбы, носы и ноги в поисках этого харьковского подполья.Да, СБУ схватят каких-то людей на улицах Николаева, Одессы, Харькова или Запорожья, отчитаются о поимке русской агентуры и отправят их на фронт. Наверняка они найдут теток средних лет, которые поставили лайк на фотографиях своих подруг детства проживающих в России, обвинив их в "пособничестве агрессии". Но это же не мы их сдали. Таковы их гестаповские методы работы. Им нужно отчитаться – они отчитаются. А что на самом деле было – неважно.Киевский режим не считает свое население своим. Да и в самом украинском обществе давно произошло разделение на касты.Там есть каста упоротых-нацистов, для которых все остальные – ватники (вне зависимости от того, каких взглядов они на самом деле придерживаются). Там есть каста чиновников и спецслужбистов, для которых жизнь на Украине – способ сохранить свои деньги и власть. А есть каста "неприкасаемых", которые для первых двух каст – расходный материал.- Если говорить однозначно, то все разговоры о нашем скором наступлении на Харьков, это правда? Или это попытка противника заманить нас в ловушку?- Россия готовится к очень серьезной военной кампании. Наступление на Киев или Харьков – один из элементов этой кампании, к которому наши войска активно готовятся. Мы должны рассматривать варианты относительно того, чтобы Украина прекратили диверсионные атаки на нашу территорию и обстрелы мирного населения. Мы должны рассматривать варианты усиления обороны на нашей границе. Мы должны рассматривать вариант, при котором НАТО открыто может вмешаться в украинский конфликт. Таково военное планирование, которое должно учитывать все риски и возможности.То, что западные СМИ твердят о каком-то походе на Харьков – не новость. Это уже было как в случае с контрнаступом ВСУ, так и с началом СВО. Другое дело, что все эти планы сторон были очевидны. Западные СМИ не преподносили какой-то эксклюзивной оперативной информации.Всем было понятно, что Россия 24 февраля 2022 года будет действовать именно так, как она действовала. Мы же по началу не воевали. У нас был запрет на поражение мест дислокации личного состава и складов с боеприпасами. В рамках СВО мы только поражали военные объекты на Украине, а стрельбы как таковой не было. Потому что была договоренность, которую нарушила Украина.Сейчас Запад нас тоже пытается раскрутить на какие-то ответы. Эксперты, которые высказывают по этому поводу какие-то мысли, могут выразить какую-то ценную информацию. А после обобщения этой информации западной стороной могут быть сделаны аналитические выводы о том, как именно будут действовать российские войска.Конечно, Запад пытается нас подтолкнуть к какому-то военно-политическому решению, которое было бы для него выгодно. Там сейчас дикий шквал русофобии (сумасшествие и истерика). И если мы на этом фоне решим пойти на какое-то наступление, Запад легко сможет получить поддержку своего истеричного электората накануне выборов.Но мы можем подождать, пока этот электорат устанет от этой истерики. Рано или поздно социально-экономический кризис покажется им важнее украинской проблемы, а это приведет к серьезной смене настроения обществе на Западе.Тут же главное – чтобы мы первыми не моргнули. А мы это умеем. Посмотрите на взгляд Путина во время его встречи с главой ЦРУ и главой иранской разведки. Выключите звук и посмотрите, как они смотрят в глаза друг другу.- Плюс ко всему, мне кажется, что с точки зрения уничтожения военного потенциала Украины для нас важнее не Харьков, а Запорожье.- Давайте рассуждать, глядя на шахматную доску с высоты двух метров и не трогая фигуры. Мы же знаем правило шахмат: "Взялся – ходи".Мы с вами уже много раз говорили на эту тему и пришли к выводу, что Харьков брать не будут. Мы его обойдем и блокируем. При этом мы оставим в районе Мерефы некий коридор для выхода мирных жителей и даже вооруженных украинских боевиков. Там железная дорога и большая автострада, по которой они могут уйти в сторону Полтавы.Мы действительно не будем оказывать огневое воздействие на этот переход. Мы обязательно найдем способ довести информацию и до гражданского населения Харькова, и до вооруженных формирований, которые останутся в городе, что они смогут беспрепятственно уйти. Пусть они даже выходят с оружием. Главная наша задача – чтобы они оттуда вышли.Сегодняшний Харьков – это 1,2-1,3 миллиона человек. Даже если оттуда многие выехали, то вместо них приехали жители Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей, где края линии боевого соприкосновения близки. Если мы окружим город и отрежем его от жизнеобеспечения, всем будет понятно, что надолго в Харькове оставаться нельзя.Мы же понимаем, что невозможно создать запасы воды, продовольствия и боеприпасов на два года вперед. В Мариуполе же не создали. Когда ВСУ поджали с моря, они зашли в подвалы "Азовстали". Да, эти конструкции выдерживали попадания бомбы. Но какой смысл был там держать оборону, если запасы всего необходимого рано или поздно закончатся?Да, противник оставит в Харькове какую-то часть боевиков для городской герильи. Но в целом они примут разумное решение выходить.Если мы обойдем Харьков, мы сможем двигаться минимум в двух направлениях. Или на юг в сторону Днепропетровска и Запорожья, или на запад в сторону Полтавы и Киева.Теперь насчет Запорожья. Это действительно важная цель для нас. Главное, чтобы Украина, как в случае с Харьковом, задумалась: есть ли смысл ей там оставаться, будучи припертой спиной к Днепру? К тому же, у всех перед глазами пример Авдеевки. У нас достаточно корректируемых авиабомб. Можно представить, во что превратится их система обороны.Резюмирую. В целом наше большое наступление может проводиться по трем направлениям: север (Харьковская область), юг (Запорожская область) и центр (Донбасс). Это может быть и одновременный, и смещенный по времени удар. Сил и средств для такой операции у нас достаточно. Мы продолжаем их наращивать.Поэтому все разведки мира хотели бы знать основное направление нашего удара и понять, какие действия нам можно противопоставить.

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20240404/1054279775.html

https://ukraina.ru/20240403/1054281123.html

россия

харьков

харьковская область

полтава

днепропетровск

запорожье

запад

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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