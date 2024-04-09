Ростислав Ищенко: Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в Грозном
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
© Нина Зотина
После 2022 года в Москве стала преобладать концепция сильной России, в рамках которой постсоветские государства или должны войти в состав РФ, или уйти под российский протекторат
И отношение к мигрантам со стороны будет другое у государства. По крайней мере, к мигрантам из тех стран, которые Россия точно не видит в качестве своей части, и где в ближайшее время не появится пророссийского правительства, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее МВД РФ внесло в правительство проект закона, который ужесточает государственный контроль в сфере миграции. В частности, документ устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, а также создание цифрового профиля иностранца.
- Ростислав Владимирович, если этот закон все же будет принят, насколько это изменит ситуацию в нашей миграционной политике?
- Дело не только в 90 днях. Если мы просто сократим срок временного пребывания иностранца, больших выгод мы от этого не получим. Его когда-то уже сокращали. Иностранцы приезжали на 90 дней, потом на 10 минут выходили за пределы российской границы, а потом у них опять начинался отсчет в 90 дней.
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Потом была принята норма, что между двумя посещениями РФ должно пройти не менее трех месяцев. То есть находиться в стране 90 дней можно было только в течение полугода. А сейчас речь идет о 90 днях в год. Можно сделать 90 дней и в пятилетку. Но если эта норма будет нарушаться (когда вы даете взятку, чтобы должностное лицо закрыло глаза на то, что вы вышли и вошли), смысла в этом не будет.
Так вот проект закона предлагает не только эту норму. Закон предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с миграцией. И более жесткий контроль, и поголовную дактилоскопию на границе, и универсализацию выдачи документов. Я не могу сказать, что это полноценное решение проблемы, но в любом случае – это шаг в правильном направлении.
Дело в том, что весь этот комплекс мер привлекает сразу несколько ведомств. Поэтому пребывание мигранта в России за счет дачи взятки одному должностному лицу уже будет сложнее. Таким образом, удар наносится не только по миграционному потоку, но и по российской коррупции в этом вопросе.
Я не думаю, что это последнее решение в части ужесточения миграционной политики. Если по этому поводу еще полгода назад стали активно выступать эксперты и политики, стало понятно, что теоретически решение принято, а теперь идет его проработка. А пока эти предложенные меры нельзя считать полноценными, потому что есть нерешенные вопросы в части двусторонних связей Москвы со среднеазиатскими республиками, которые придется подводить под российское законодательство.
Более того, для смены миграционной политики нам потребуется не только ужесточение миграционного законодательства, а пересмотр подхода к использованию трудовых ресурсов в России. Это стало возможным за счет того, что после СВО большая часть лоббистов бесконтрольной миграции выехало из страны. А вместе с ними уехала часть бизнеса, заинтересованного в бесконтрольной миграции. И теперь начинаются лоббироваться другие экономические перспективы.
"Давайте мы вместо мигранта с метлой поставим на улице робота с метлой. Один раз построить стоит дороже, чем один раз родить. Зато потом в обслуживании дешевле и проблем с ним меньше". То есть из-за автоматизации промышленности высвободятся рабочие руки, которые пойдут трудиться в сферы, где раньше были заняты мигранты. Меняются потребности общества, меняется отношение власти.
- Вероятно, должна поменяться и сама концепция отношения России к постсоветским странам.
- Она уже меняется.
До 2014 и до 2022 года в Москве преобладала концепция сохранения независимости этих государств при создании там дружественных нам режимов. Но казус 2022 года на Украине показал, что это невозможно. Потому что самое близкое нам по духу и по крови государство два года воюет. Да, с западными деньгами и с западным оружием. Но на фронт-то оно посылает собственных граждан. И массовых протестов против войны там тоже нет. И массово в плен они не сдаются.
А все другие государства от России еще дальше. Там живут другие народы. Причем некоторые нации действительно сформировались еще тогда, когда России еще не было. России еще не было, а Самарканд уже был. И армянскому государство намного больше лет, чем христианству. Причем, если раньше были попытки сделать из бывшего СССР подобие Евросоюза, то выяснилось, что если в Евросоюзе не все хорошо, то у нас это будет еще хуже по объективным причинам.
Короче говоря, концепция поменялась. Теперь в Москве преобладает концепция сильной России. А все, что вокруг нее – или в состав РФ, или под российский протекторат. И отношение к мигрантам со стороны государства будет другое. По крайней мере, к мигрантам из тех стран, которые Россия точно не видит в качестве своей части, и где в ближайшее время не появится пророссийского правительства.
- Про большой поток мигрантов мы поговорили. А можно ли сделать так, чтобы единичные случаи приезда в Россию высококлассных специалистов из Европы стали массовыми?
- Это зависит не столько от нас, сколько от них.
Серьезная "утечка мозгов" из России происходила в 1990е годы. И не только потому, что в России в это время было очень плохо жить. Многие специальности в России просто-напросто были невостребованными. Тем же ученых не могли обеспечить оборудованием для лабораторий. Они уехали на Запад просто потому, чтобы не потерять квалификацию.
С другой стороны, из России никогда не бежало столько людей, как из Таджикистана, где чуть ли не каждый четвертый – мигрант, потому что для значительной части населения там работы нет вообще.
Из России на Запад был достаточно полноводный ручей "утечки мозгов", но не бурный поток. И я не ожидаю, что с Запада к нам хлынет бурный поток специалистов.
Стран, которые могут обеспечить прием таких мигрантов, достаточно много. Для тех же американцев есть Канада, где значительно спокойнее, чем в Штатах. Англоязычные мигранты также могут уехать в Австралию и в Новую Зеландию. Эти страны еще не дошли до такой степени самоубийственных реформ, как в Европе и в Америке. У них есть еще возможность затормозить.
Да, кто-то уедет в Россию. Чем востребованнее будут у нас специалисты, тем больше будут уезжать.
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Давайте вспомним из истории, при каких условиях в Россию приезжали западные специалисты. При Петре и при Екатерине они приезжали тогда, когда у нас они могли заработать больше, чем у себя дома. Во всех остальных случаях люди могут покинуть свою территорию, когда у них становится совсем плохо. И они будут уезжать туда, где будут жить понятные для них люди. Да, они говорят на другом языке, но одинаково одеваются и живут в одинаковых домах.
Фермеры будут искать свободные земли, которые можно получить по бросовой цене или вообще бесплатно, а потом заручиться поддержкой государства и заниматься своим трудом. Квалифицированные рабочие и инженеры будут искать предприятия. Ученые будут искать ВУЗы, где им будут платить за научные достижения, а не за расовое разнообразие. В целом потоков из Европы будет много. Другое дело, что европейцы не так ограничены в выборе нового места работы, в отличие от советских людей, которые предпочитали уезжать в "свободный мир" - в Америку и в Западную Европу.
Например, традиционная итальянская или испанская католическая семья, которой надоела эта толерантность, предпочтет уехать в Латинскую Америку, а не в православную Россию.
- Хотела уточнить два момента. Во-первых, насколько России объективно нужны эти высококвалифицированные кадры из Европы? Во-вторых, если мы сейчас ужесточим миграционное законодательство, не получится ли так, что даже самый пророссийский немец сюда захочет на 90 дней приехать?
- Со времен Очакова и покорения Крыма в России действует пословица: жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.
- Крамольные вещи говорите, Ростислав Владимирович.
- К сожалению, даже на государственном уровне в некоторых случаях действуют по принципу: "Закон мы потом поменяем, а сейчас надо срочно решить, как его обойти". В той же миграционной сфере законодательство менялось с завидной регулярностью, а ситуация не менялась в принципе. Очевидно, что-то надо было исправлять в консерватории. Поэтому если России кровь из носу потребуется обеспечить приезд западных друзей, она это сделает.
Напомню, что у того же Депардье не возникло проблем с обретением российского паспорта и недвижимости в Грозном. Если бы понадобилось, то и в Питере подарили бы. Это коррелируется с петровскими временами, когда ему нужен был человек, и он все для него делал.
У нас уже есть законы, которые позволяют привлекать иностранцев в сельское хозяйство. И Дальневосточный гектар распространили на людей, которые приезжают в России по программе возвращения соотечественников. Простым президентским указом это можно распространить на любых иностранцев.
Но я не думаю, что нам предстоят серьезные адаптационные мероприятия. Я не верю, что рабочие с заводов Ауди всей бандой поедут на АвтоВАЗ. С ними будет та же ситуация, что и с русскими рабочими в 1990е. Кто-то уйдет в запой, кто-то будет ремонтировать велосипеды в своей частной мастерской, кто-то переквалифицируется в библиотекари, кто-то уедет. То есть в любом случае они рассосутся в разных направлениях. Большого потока в Россию не будет.
Да нам и не нужен массовый поток. Если квалифицированный кадр – товар штучный, то и работать с ним надо штучно. Это задача для отдельного предприятия, а не для всего государства. Например, если у него есть какой-то сложный станок, а в России они не могут найти два-три таких специалистов, то они должны написать письмо в правительство: "Нам нужны высококвалифицированные кадры. Мы нашли на Западе конкретных людей. Сделайте все, чтобы они у нас работали". К тому же, это не означает, что человек останется в России навсегда. Он может временно поработать и уехать.
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Это все надо разбирать в каждом конкретном случае. Не должно государство приглашать всех собственников и директоров, чтобы спросить: "Как вы думаете, какие специалисты нам понадобятся? Певцы, танцоры или футболисты?" Государство создает общие правила игры. А если произойдет какой-то перекос, то после сигнала снизу государство начнет реагировать.