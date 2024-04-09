https://ukraina.ru/20240409/1054381010.html

Ростислав Ищенко: Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в Грозном

Ростислав Ищенко: Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в Грозном - 09.04.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в Грозном

После 2022 года в Москве стала преобладать концепция сильной России, в рамках которой постсоветские государства или должны войти в состав РФ, или уйти под российский протекторат

2024-04-09T06:00

2024-04-09T06:00

2024-04-09T06:00

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И отношение к мигрантам со стороны будет другое у государства. По крайней мере, к мигрантам из тех стран, которые Россия точно не видит в качестве своей части, и где в ближайшее время не появится пророссийского правительства, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее МВД РФ внесло в правительство проект закона, который ужесточает государственный контроль в сфере миграции. В частности, документ устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, а также создание цифрового профиля иностранца.- Ростислав Владимирович, если этот закон все же будет принят, насколько это изменит ситуацию в нашей миграционной политике?- Дело не только в 90 днях. Если мы просто сократим срок временного пребывания иностранца, больших выгод мы от этого не получим. Его когда-то уже сокращали. Иностранцы приезжали на 90 дней, потом на 10 минут выходили за пределы российской границы, а потом у них опять начинался отсчет в 90 дней.Потом была принята норма, что между двумя посещениями РФ должно пройти не менее трех месяцев. То есть находиться в стране 90 дней можно было только в течение полугода. А сейчас речь идет о 90 днях в год. Можно сделать 90 дней и в пятилетку. Но если эта норма будет нарушаться (когда вы даете взятку, чтобы должностное лицо закрыло глаза на то, что вы вышли и вошли), смысла в этом не будет.Так вот проект закона предлагает не только эту норму. Закон предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с миграцией. И более жесткий контроль, и поголовную дактилоскопию на границе, и универсализацию выдачи документов. Я не могу сказать, что это полноценное решение проблемы, но в любом случае – это шаг в правильном направлении.Дело в том, что весь этот комплекс мер привлекает сразу несколько ведомств. Поэтому пребывание мигранта в России за счет дачи взятки одному должностному лицу уже будет сложнее. Таким образом, удар наносится не только по миграционному потоку, но и по российской коррупции в этом вопросе.Я не думаю, что это последнее решение в части ужесточения миграционной политики. Если по этому поводу еще полгода назад стали активно выступать эксперты и политики, стало понятно, что теоретически решение принято, а теперь идет его проработка. А пока эти предложенные меры нельзя считать полноценными, потому что есть нерешенные вопросы в части двусторонних связей Москвы со среднеазиатскими республиками, которые придется подводить под российское законодательство.Более того, для смены миграционной политики нам потребуется не только ужесточение миграционного законодательства, а пересмотр подхода к использованию трудовых ресурсов в России. Это стало возможным за счет того, что после СВО большая часть лоббистов бесконтрольной миграции выехало из страны. А вместе с ними уехала часть бизнеса, заинтересованного в бесконтрольной миграции. И теперь начинаются лоббироваться другие экономические перспективы."Давайте мы вместо мигранта с метлой поставим на улице робота с метлой. Один раз построить стоит дороже, чем один раз родить. Зато потом в обслуживании дешевле и проблем с ним меньше". То есть из-за автоматизации промышленности высвободятся рабочие руки, которые пойдут трудиться в сферы, где раньше были заняты мигранты. Меняются потребности общества, меняется отношение власти.- Вероятно, должна поменяться и сама концепция отношения России к постсоветским странам.- Она уже меняется.До 2014 и до 2022 года в Москве преобладала концепция сохранения независимости этих государств при создании там дружественных нам режимов. Но казус 2022 года на Украине показал, что это невозможно. Потому что самое близкое нам по духу и по крови государство два года воюет. Да, с западными деньгами и с западным оружием. Но на фронт-то оно посылает собственных граждан. И массовых протестов против войны там тоже нет. И массово в плен они не сдаются.А все другие государства от России еще дальше. Там живут другие народы. Причем некоторые нации действительно сформировались еще тогда, когда России еще не было. России еще не было, а Самарканд уже был. И армянскому государство намного больше лет, чем христианству. Причем, если раньше были попытки сделать из бывшего СССР подобие Евросоюза, то выяснилось, что если в Евросоюзе не все хорошо, то у нас это будет еще хуже по объективным причинам.Короче говоря, концепция поменялась. Теперь в Москве преобладает концепция сильной России. А все, что вокруг нее – или в состав РФ, или под российский протекторат. И отношение к мигрантам со стороны государства будет другое. По крайней мере, к мигрантам из тех стран, которые Россия точно не видит в качестве своей части, и где в ближайшее время не появится пророссийского правительства.- Про большой поток мигрантов мы поговорили. А можно ли сделать так, чтобы единичные случаи приезда в Россию высококлассных специалистов из Европы стали массовыми?- Это зависит не столько от нас, сколько от них.Серьезная "утечка мозгов" из России происходила в 1990е годы. И не только потому, что в России в это время было очень плохо жить. Многие специальности в России просто-напросто были невостребованными. Тем же ученых не могли обеспечить оборудованием для лабораторий. Они уехали на Запад просто потому, чтобы не потерять квалификацию.С другой стороны, из России никогда не бежало столько людей, как из Таджикистана, где чуть ли не каждый четвертый – мигрант, потому что для значительной части населения там работы нет вообще.Из России на Запад был достаточно полноводный ручей "утечки мозгов", но не бурный поток. И я не ожидаю, что с Запада к нам хлынет бурный поток специалистов.Стран, которые могут обеспечить прием таких мигрантов, достаточно много. Для тех же американцев есть Канада, где значительно спокойнее, чем в Штатах. Англоязычные мигранты также могут уехать в Австралию и в Новую Зеландию. Эти страны еще не дошли до такой степени самоубийственных реформ, как в Европе и в Америке. У них есть еще возможность затормозить.Да, кто-то уедет в Россию. Чем востребованнее будут у нас специалисты, тем больше будут уезжать.Давайте вспомним из истории, при каких условиях в Россию приезжали западные специалисты. При Петре и при Екатерине они приезжали тогда, когда у нас они могли заработать больше, чем у себя дома. Во всех остальных случаях люди могут покинуть свою территорию, когда у них становится совсем плохо. И они будут уезжать туда, где будут жить понятные для них люди. Да, они говорят на другом языке, но одинаково одеваются и живут в одинаковых домах.Фермеры будут искать свободные земли, которые можно получить по бросовой цене или вообще бесплатно, а потом заручиться поддержкой государства и заниматься своим трудом. Квалифицированные рабочие и инженеры будут искать предприятия. Ученые будут искать ВУЗы, где им будут платить за научные достижения, а не за расовое разнообразие. В целом потоков из Европы будет много. Другое дело, что европейцы не так ограничены в выборе нового места работы, в отличие от советских людей, которые предпочитали уезжать в "свободный мир" - в Америку и в Западную Европу.Например, традиционная итальянская или испанская католическая семья, которой надоела эта толерантность, предпочтет уехать в Латинскую Америку, а не в православную Россию.- Хотела уточнить два момента. Во-первых, насколько России объективно нужны эти высококвалифицированные кадры из Европы? Во-вторых, если мы сейчас ужесточим миграционное законодательство, не получится ли так, что даже самый пророссийский немец сюда захочет на 90 дней приехать?- Со времен Очакова и покорения Крыма в России действует пословица: жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.- Крамольные вещи говорите, Ростислав Владимирович.- К сожалению, даже на государственном уровне в некоторых случаях действуют по принципу: "Закон мы потом поменяем, а сейчас надо срочно решить, как его обойти". В той же миграционной сфере законодательство менялось с завидной регулярностью, а ситуация не менялась в принципе. Очевидно, что-то надо было исправлять в консерватории. Поэтому если России кровь из носу потребуется обеспечить приезд западных друзей, она это сделает.Напомню, что у того же Депардье не возникло проблем с обретением российского паспорта и недвижимости в Грозном. Если бы понадобилось, то и в Питере подарили бы. Это коррелируется с петровскими временами, когда ему нужен был человек, и он все для него делал.У нас уже есть законы, которые позволяют привлекать иностранцев в сельское хозяйство. И Дальневосточный гектар распространили на людей, которые приезжают в России по программе возвращения соотечественников. Простым президентским указом это можно распространить на любых иностранцев.Но я не думаю, что нам предстоят серьезные адаптационные мероприятия. Я не верю, что рабочие с заводов Ауди всей бандой поедут на АвтоВАЗ. С ними будет та же ситуация, что и с русскими рабочими в 1990е. Кто-то уйдет в запой, кто-то будет ремонтировать велосипеды в своей частной мастерской, кто-то переквалифицируется в библиотекари, кто-то уедет. То есть в любом случае они рассосутся в разных направлениях. Большого потока в Россию не будет.Да нам и не нужен массовый поток. Если квалифицированный кадр – товар штучный, то и работать с ним надо штучно. Это задача для отдельного предприятия, а не для всего государства. Например, если у него есть какой-то сложный станок, а в России они не могут найти два-три таких специалистов, то они должны написать письмо в правительство: "Нам нужны высококвалифицированные кадры. Мы нашли на Западе конкретных людей. Сделайте все, чтобы они у нас работали". К тому же, это не означает, что человек останется в России навсегда. Он может временно поработать и уехать.Это все надо разбирать в каждом конкретном случае. Не должно государство приглашать всех собственников и директоров, чтобы спросить: "Как вы думаете, какие специалисты нам понадобятся? Певцы, танцоры или футболисты?" Государство создает общие правила игры. А если произойдет какой-то перекос, то после сигнала снизу государство начнет реагировать.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240408/1054375974.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

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