https://ukraina.ru/20240408/1054369540.html

"Мир в обмен на землю" и хитрый план Трампа

"Мир в обмен на землю" и хитрый план Трампа - 08.04.2024 Украина.ру

"Мир в обмен на землю" и хитрый план Трампа

На прошедшей неделе целый ряд авторитетных западных изданий опубликовал статьи, посвящённые возможностям урегулирования конфликта на Украине по использовавшейся с 1967 года на Ближнем Востоке схеме "мир в обмен на землю". Суть её в обмене территории Украины на прекращение войны

2024-04-08T12:07

2024-04-08T12:07

2024-04-08T13:13

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La Repubblica (информацию которой перепечатали такие заметные издания как Bild и Berliner Zeitung) указала, что Брюссель предлагает план, который "заключается в том, чтобы оставить Кремлю занятые Россией территории: Крым и ещё четыре региона, взятые ею под контроль за последние два года, а затем укрепить границы, дав возможность оставшейся части Украины вступить в НАТО".Этот план должен компенсировать проблемы, которые наверняка возникнут у Украины в случае победы на выборах в США Дональда Трампа. По мнению европейских "союзников Украины", приход к власти Трампа будет означать "капитуляцию Украины".Нынешние действия европейских членов НАТО исходят из того, что "Украине необходимо сохранить за собой как можно больше территории в период до начала следующего года. А для достижения этой цели армию Зеленского нужно обеспечить оружием, боеприпасами и, вероятно, даже людьми" (т. е. инициатива Макрона о направлении войск армий – членов НАТО рассматривается совершенно серьёзно).Между тем Трамп предлагает примерно то же самое. Он уже неоднократно заявлял, что при его президентстве война бы не началась, а, будучи избранным, он её немедленно прекратит. Теперь The Washington Post опубликовала инсайдерскую информацию относительно "секретного долгосрочного плана Дональда Трампа по прекращению войны на Украине"."Предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и приграничного региона Донбасса России". При этом кандидат в президенты исходит из необходимости "устранения угроз интересам США со стороны Китая и поиска способов обратить вспять растущую зависимость России от Китая в плане военной, промышленной и экономической помощи".Авторы статьи указывают, что "во многом план Трампа соответствует его подходу на посту президента. Его предпочтение ярким саммитам, а не политическим деталям, уверенность в собственных переговорных навыках и нетерпение к традиционным дипломатическим протоколам — всё это было отличительными чертами того, как он подходил к иностранным делам в свой первый срок".Естественно, газета уделяет много внимания мнению противников такого плана (сенатора Линдси Грэма, например) и обвиняет экс-президента в "низкопоколонстве перед Путиным": "Трамп постоянно хвалил Путина, выражал восхищение его диктаторским правлением и изо всех сил старался не критиковать его".На самом деле единственное различие планов Брюсселя и Трампа в том, что первый предполагает вступление Украины в НАТО, в то время как окружение Трампа выступает против расширения альянса.The Washington Post приводит мнения и рациональных критиков Трампа.Например, аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман считает, что "никакие рычаги воздействия, которыми располагают Соединённые Штаты, не смогут заставить Украину уступить территорию или пойти на такого рода уступки. Это ситуация, когда, если вы готовы протянуть руку помощи, другая сторона очень быстро захочет получить остальную часть руки".Кофман путает круглое и солёное – рычаги у США, разумеется, есть. Примерно такие, которые были использованы в 2015 году для прекращения путча Коломойского. О чём шла тогда речь, неизвестно, но, скорее всего, совладельцу "Привата" просто пригрозили отобрать активы на Западе. У Зеленского таких активов нет, но преувеличивать его самостоятельность всё равно не стоит. И уж совершенно точно не следует торговаться с Киевом – действительно "захочет получить остальную часть руки" (тут Кофман, скорее всего, имеет в виду Россию, но на самом деле в большей степени бояться нужно претензий украинского руководства, которое и так уже слишком сильно влияет на Запад).Старший научный сотрудник Брукингского института Фиона Хилл указывает, что Трамп и его окружение "думают об этом как о территориальном споре, а не о будущем всей европейской безопасности и мирового порядка в целом".Действительно, нынешний конфликт не сводится к территориальному спору между Украиной и Россией (его, собственно, и не было – Украина сама потеряла территории, которые позже самоопределились в пользу России), а связан с вопросами обеспечения безопасности России. Однако, думается, в данном случае, критика Хилл не вполне справедлива. Смысл предлагаемых планов заключается именно в том, чтобы понизить уровень конфликта до территориального с тем, чтобы избежать предоставления каких-либо гарантий безопасности. Существенным элементом этой безопасности является внеблоковый статус Украины, но и это не обязательно – ведь военные базы НАТО могут быть размещены и на территории страны, не являющейся членом НАТО… Направление на Украину войск стран – членов НАТО, независимо от формата миссии приведёт к созданию иностранных военных баз на формально суверенной территории Украины. Получение этими базами статуса постоянных и размещение на их территории ударных средств, способных достигать территории России – вопрос времени.Следует также отметить, что торг по схеме "земля в обмен на мир" в случае с Израилем результаты давал неустойчивые. Во всяком случае конфликт продолжается, и конца края ему не видно. Всегда находились горячие головы, которые полагали, что арабам нужна не земля, а чтобы не было евреев. Собственно, позиция Запада именно так на настоящий момент и выглядит – вопрос не в конфигурации российско-украинской границы, а в том, чтобы Россия не смела проводить самостоятельную политику. Проблема же возможного китайско-русского союза решается по простейшей схеме: нет России – нет субъекта союза.В то же время сама по себе заморозка конфликта в нынешней ситуации не выглядит невозможной. Если обратиться к отечественной истории, то стоит вспомнить, что русско-турецкие войны XVIII века, в количестве четырёх штук, заканчивались, по сути, заморозкой конфликта. Только по итогам последней из них – "потёмкинской", Россия в 1791 году вышла на естественную границу по Дунаю, включив в состав империи большую часть современной Украины. Однако к прекращению конфликта с Блистательной Портой даже это не привело – в XIX веке последовало ещё четыре войны и ещё одна – в XX веке. Причём цель российской политике на южном направлении – контроль над черноморскими проливами, Балканами и Палестиной, – достигнута так и не была.

https://ukraina.ru/20240329/1054191741.html

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