Бьёт на 50 километров: эксперт рассказал, как дроны-камикадзе "Куб-БЛА" уничтожают склады и колонны ВСУ
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВысокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА"
Модернизированный беспилотник "КУБ-БЛА" более быстро и качественно обнаруживает склады и колонны ВСУ. Он может быстро обнаруживать стартовые и огневые позиции артиллерии и РСЗО противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Ранее в концерне "Калашников" сообщили, что дроны-камикадзе "Куб-БЛА" после модернизации способны наносить удары на дальность свыше 50 км.
Высокоточный беспилотник "Куб" предназначен для уничтожения как ранее обнаруженных, так и вновь разведанных целей. Теперь он способен уничтожать не только бригады ВСУ на линии соприкосновения, но и стратегические резервы противника, рассказал эксперт.
Модернизированный беспилотник более быстро и качественно обнаруживает склады и колонны ВСУ. И самое главное, что он может быстро обнаруживать стартовые и огневые позиции артиллерии и РСЗО противника, добавил военный.
"Раньше вражеские средства дистанционного поражения имели большую дальность огня, чем наши. Но с помощью дронов-камикадзе мы точно нивелируем это преимущество. Долетим – обнаружим – уничтожим", - подчеркнул Насонов.
У барражирующего боеприпаса "Ланцет" есть ограничения по дальности полета. Он не может достать до всех позиций артиллерии. А "Куб" может работать по дистанциям, которые ранее оставались безопасными для противника, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.
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