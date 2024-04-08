https://ukraina.ru/20240408/1054349469.html

Бьёт на 50 километров: эксперт рассказал, как дроны-камикадзе "Куб-БЛА" уничтожают склады и колонны ВСУ

Бьёт на 50 километров: эксперт рассказал, как дроны-камикадзе "Куб-БЛА" уничтожают склады и колонны ВСУ - 08.04.2024 Украина.ру

Бьёт на 50 километров: эксперт рассказал, как дроны-камикадзе "Куб-БЛА" уничтожают склады и колонны ВСУ

Модернизированный беспилотник "КУБ-БЛА" более быстро и качественно обнаруживает склады и колонны ВСУ. Он может быстро обнаруживать стартовые и огневые позиции артиллерии и РСЗО противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-04-08T05:20

2024-04-08T05:20

2024-04-08T05:20

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Ранее в концерне "Калашников" сообщили, что дроны-камикадзе "Куб-БЛА" после модернизации способны наносить удары на дальность свыше 50 км.Высокоточный беспилотник "Куб" предназначен для уничтожения как ранее обнаруженных, так и вновь разведанных целей. Теперь он способен уничтожать не только бригады ВСУ на линии соприкосновения, но и стратегические резервы противника, рассказал эксперт.Модернизированный беспилотник более быстро и качественно обнаруживает склады и колонны ВСУ. И самое главное, что он может быстро обнаруживать стартовые и огневые позиции артиллерии и РСЗО противника, добавил военный.У барражирующего боеприпаса "Ланцет" есть ограничения по дальности полета. Он не может достать до всех позиций артиллерии. А "Куб" может работать по дистанциям, которые ранее оставались безопасными для противника, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.

https://ukraina.ru/20240406/1054340819.html

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