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Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах

Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах - 04.04.2024 Украина.ру

Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах

Мы сейчас должны подготовиться к тому, чтобы выполнить поставленную президентом задачу о создании зоны безопасности возле "старых" российских регионов. У нас есть там резервы. Не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. Они уже готовы в тылу для выполнения задач

2024-04-04T06:52

2024-04-04T06:52

2024-04-04T06:52

интервью

россия

всу

сво

робот

авиация

артиллерия

сумская область

авиабомбы

беспилотники

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Пока же мы продолжим с минимальными потерями уничтожать резервы ВСУ, считает эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман НасоновОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее украинские источники разместили в интернете фото и видео материалы о том, как ВС РФ при штурме Бердычей за Авдеевкой впервые применили в бою роботизированную систему, оснащенную АГС-17 (автоматический станковый гранатомет).- Роман Олегович, расскажите, пожалуйста, подробнее, как устроена эта система и в чем заключается основная идея ее применения.- Под Бердычами с российской стороны действительно было опытное конструкторское боевое применения вновь созданной автоматизированной платформы на базе АГС-17, способной вести прицельный огонь на дистанции до километра.Эффект от ее применения значительный. Она может стрелять очередями. Емкость ее перезаряжаемого механизма составляет 29 гранат. Радиус сплошного поражения каждой гранаты (когда там ничего не может выжить) составляет 7-8 метров. Во время испытаний один такой залп мог уничтожить пехотный батальон на марше.Сложность заключилась в том, что враг имел возможность стрелять по боевому расчету этой системы. Но теперь управление ею осуществляется дистанционно. Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Это позволяет решить главную задачу – сберечь жизни наших бойцов.Она работает по заранее разведанным целям, а также по вновь выявленным и поставленным огневым задачам.Всего в комплекс заложено 87 гранат. Он может одномоментно сделать хороший залп, сманеврировать, выйти на новый огневой рубеж и так по нескольку раз. Применение его возможно в любых условиях местности (за исключением гор и снегов). Скорость его передвижения составляет 10-12 километров в час.Да, дальность стрельбы у него не такая большая. Те же снайперские винтовки могут нанести ему повреждения. Но во время этого опытного применения под Бердычами все наши модули вернулись назад живы и здоровы.- То есть вы подтверждаете, что их не подбили?- Нет, их не подбили. Им нанесли осколочные поражения. Но это же железо. "Мозги" у них грамотно спрятаны. Врагу повредить их не удалось.- Уточните еще, пожалуйста, на каком именно безопасном расстоянии находится их оператор?- На расстоянии 5 километров. Он действует так же, как оператор БПЛА. Он видит картину на поле боя и управляет им дистанционно. Это великолепный робот. Только не воздушный, а наземный. Наши ребята молодцы.- Когда их могут запустить в массовое производство?- Это не так сложно.Сами АГС-17 у нас есть. Каждый мотострелковый батальон имеет взвод АГСников. Платформы тоже выпускают достаточно быстро. Осталось только ввести в штат обученных специалистов, готовых ими управлять. Если мы это сделаем, к осени мы можем увидеть их массовое применение на поле боя.- И если я вас правильно понял, эти роботы годятся и для уничтожения противника на марше, и для штурма укрепленной городской застройки?- Именно так.В городском бою этот комплекс хорош именно потому, что он может стрелять по навесной траектории через высотные здания или какие-то укрытия. Например, в Чечне у меня в подчинении были специалисты, которые с расстояния 450 метров попадали гранатой в окно. После такого попадания там боевиков уже не оставалось.- Вопрос по другим средствам дистанционного поражения. В концерне "Калашников" сообщили, что дроны-камикадзе "КУБ-БЛА" после модернизации способны наносить удары на дальность свыше 50 км. Какие цели в глубоком тылу противника они могут уничтожать? Технику, личный состав или объекты инфраструктуры?- "КУБ" предназначен для уничтожения как ранее обнаруженных, так и вновь разведанных целей. Он теперь может работать не только по бригадам ВСУ на линии соприкосновения, но и против их стратегических резервов. Он более быстро и качественно обнаруживает склады и двигающиеся колонны. И самое главное, что он может быстро и качественно обнаруживает стартовые и огневые позиции артиллерии и РСЗО врага.Раньше вражеские средства дистанционного поражения имели большую дальность огня, чем наши. Но с помощью дронов-камикадзе мы точно нивелируем это преимущество. Долетим – обнаружим – уничтожим.- Если "КУБ" может бороться с артиллерией, то, получается, что это хорошее дополнение к "Ланцету"?- Конечно. У "Ланцета" есть ограничения по дальности полета. Он не может достать до всех позиций артиллерии. А "КУБ" может работать по дистанциям, которые ранее были безопасными для ВСУ.- Когда ждать его массового производства, как это происходит как с теми же "Геранями" (мы не задумываемся о том, сколько их)?- Мы изъяли очень много микрочипов из стиральных машин (смеется). Поэтому как только Минобороны даст команду, мы изготовим очень много "КУБов". Это же не отверточное, а промышленное производство. Процесс займет максимум полтора месяца.Но мы тут сталкиваемся с той же проблемой, что и с роботами. Надо тщательно готовить в тылу специалистов, которые умели бы ими управлять. Потому что у него немного другая система управления и другие частоты. Это более серьезный вид оружия. Надо серьезно готовиться к его применению. Если мы это сделаем, в ходе летнего наступления мы увидим множество пораженных "М-777".- В Минобороны сообщили, что мы запустили в массовое производство ФАБ-3000. Но эксперты предполагают, что мы нескоро увидим его массовое применение, поскольку к нему не хватает планирующих модулей и самолетов-носителей. Так ли это?- Наш УМПК тем и отличается от американских планирующих бомб, что он универсальный. Он подходит для 250, 500 и 1500 килограммовых авиабомб. И его можно настраивать в зависимости от поставленной задачи (какой подвал и на какую дальность надо поразить) непосредственно перед подвесом. А у США бомба уже создана. Ее нельзя перестроить. Это говорит о том, что русский войн более смекалистый.Самих ФАБ-500 у нас на складах очень много еще с советских времен. Их запасы огромные. Поэтому мы применяем их чаще. А модуль планирования для них работает на дальность в 70 километров. Это важно, потому что наша авиация не входит в зону поражения украинской ПВО. Мы проводим удачное и точное бомбометание.А ФАБ-3000 даже не всегда нужно применять. Это должен быть заранее разведанный серьезный объект, который очень хорошо скрыт.- Вы не ответили насчет самолетов-носителей, способных в случае необходимости поднять тяжелые бомбы.- ФАБ-500 может без труда поднять почти любой из наших самолетов. Бывало, что за сутки мы осуществляли атаки одновременно 20-ю самолетами. А вот ФАБ-1500, ФАБ-3000 и ФАБ-9000 могут поднять только "стратеги".Но ФАБ-300 нанесет ВСУ огромный психологический ущерб. Все живое, находящееся в радиусе 5 километров, перестанет быть солдатом. У него может быть только два положения рук. Либо он поднимет их вверх, либо он вызывает "Волгу".Это оружие, от которого не спастись.- Вы напомнили про "Слона". Военкор Сладков про него писал, что в Чечне он прилетел во "Дворец Дудаева", но не взорвался. Получается, он нам в СВО вообще не нужен?- "Слон" нужен при поражении закрытых командных пунктов, качественно сделанных еще в советское время. Чтобы там потом никого откапывать не пришлось. Взяли и забыли.- Ожидаете ли вы на фронте в ближайшее время если не большого наступления, то проведения конкретных операций, как это было с Авдеевкой? (выделенные средства-цель-сроки).- Мы сейчас должны подготовиться к тому, чтобы выполнить поставленную президентом задачу о создании зоны безопасности возле "старых" российских регионов. У нас есть там резервы. Не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. Они уже готовы в тылу для выполнения задач. Пока же мы продолжим с минимальными потерями уничтожать резервы ВСУ.Мы сейчас фактически находимся в ситуации 1943 года, когда противник еще может огрызаться, но на серьезное сопротивление у него нет сил, средств и политической воли.К тому же, на Украине сейчас зреет политический кризис, связанный с условной легитимностью действующего президента. Эти проблемы тоже могут создать предпосылки для того, чтобы солдаты противника чаще сдавались в плен.- Вы сказали про санитарную зону. Есть мнение, что противник специально пытается заманить нас в леса Сумской области, чтобы украинские ДРГ поджигали там наши танки. Учитываем ли мы эти риски?- Мы эти леса тоже хорошо знаем, потому что они есть и на нашей территории.Вы правы в том смысле, что в случае создания санитарной зоны у войск Росгвардии прибавится работы. Им придется ловить вражеские ДРГ в нашем тылу и ликвидировать это бандподполье.Но раз уж мы вспоминали Чечню, то я бы хотел привести пример дудаевского подполья. Как только мы лишим боевиков финансирования и кормовой базы, справляться с ними будет гораздо легче. А для этого нужно принести на новые территории российскую карту "Мир" и российские методы решения социально-экономических вопросов.- Сейчас Запад прорабатывает сценарий, когда средства ПВО, находящиеся на территории стран НАТО, будут сбивать ракеты, которые мы запускаем по российской территории. Если в случае с F-16 понятно, что мы готовы накрыть их аэродромы, то как мы поступим в этой ситуации?- Во-первых, любой военнослужащий, который стреляет в нашу сторону, будет признан участником конфликта.Во-вторых, Россия вынесет западным странам предупреждения по линии МИД."Ребята. Не играйте вы с огнем. Недавно было 210 лет с того момента, как мы вошли в Париж. Берлин тоже вспомните. Почитайте учебник истории".У Шольца с памятью как-то получше. Все-таки он принял решение не давать Украине "Таурусы". У Макрона с памятью похуже. Но для улучшения памяти есть хорошие лекарства (не будем их сейчас рекламировать).Все цели СВО будут выполнены. А если какая-то моська будет лаять на слона, то мы это переживем.

https://ukraina.ru/20230418/1045433763.html

https://ukraina.ru/20240403/1054268461.html

https://ukraina.ru/20240330/1054200431.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сво, робот, авиация, артиллерия, сумская область, авиабомбы, беспилотники, гранатомет