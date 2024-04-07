Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* пожаловался на отсутствие 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые были собраны странами Евросоюза в рамках чешской инициативы. О том, что он "не ощущает" их присутствие на фронте он сказал в эфире немецкой общественной телерадиокомпании ARD
По словам Буданова*, сегодня украинская армия нуждается в дополнительных объемах артиллерийских систем и боеприпасов.
Всё это начальник ГУР сказал в рамках обсуждения широкомасштабного российского наступления, которое, по его мнению, стартует в Донбассе. Буданов* полагает, что активное продвижение ВС России начнётся к концу весны – началу лета этого года.
"Они немного продвинутся в сторону Часова Яра. Будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск", – цитирует его телеканал.
Вместе с тем, глава украинского ведомства считает, что ВСУ могут также пойти в наступление в 2024 году, но делиться подробностями Буданов* не стал, потому как ответственность за эти вопросы лежит на Генштабе украинской армии.
Примечательно, что российская армия уже давно и интенсивно продвигается на Авдеевском направлении. Только этой весной был освобождён ряд населённых пунктов. Накануне сообщалось, что ВС РФ установили полный контроль над посёлком Водяное, откуда украинские военные неоднократно обстреливали Донецк.
Напомним, к чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран. МИД Чехии также заявляли о намерении снабдить армию Украины 1,5 млн снарядов, вместо обещанных ранее 800 тысяч, но сроки поставок боеприпасов неизвестны. Позже сообщалось, что в рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ, но и те, очевидно, до фронта не дошли.
*Признан в России экстремистом и террористом.
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