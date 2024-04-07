Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление - 07.04.2024 Украина.ру
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Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление
Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление - 07.04.2024 Украина.ру
Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* пожаловался на отсутствие 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые были собраны странами Евросоюза в рамках чешской инициативы. О том, что он "не ощущает" их присутствие на фронте он сказал в эфире немецкой общественной телерадиокомпании ARD
2024-04-07T13:18
2024-04-07T13:18
новости
кирилл буданов
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По словам Буданова*, сегодня украинская армия нуждается в дополнительных объемах артиллерийских систем и боеприпасов. Всё это начальник ГУР сказал в рамках обсуждения широкомасштабного российского наступления, которое, по его мнению, стартует в Донбассе. Буданов* полагает, что активное продвижение ВС России начнётся к концу весны – началу лета этого года. "Они немного продвинутся в сторону Часова Яра. Будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск", – цитирует его телеканал. Вместе с тем, глава украинского ведомства считает, что ВСУ могут также пойти в наступление в 2024 году, но делиться подробностями Буданов* не стал, потому как ответственность за эти вопросы лежит на Генштабе украинской армии. Примечательно, что российская армия уже давно и интенсивно продвигается на Авдеевском направлении. Только этой весной был освобождён ряд населённых пунктов. Накануне сообщалось, что ВС РФ установили полный контроль над посёлком Водяное, откуда украинские военные неоднократно обстреливали Донецк. Напомним, к чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран. МИД Чехии также заявляли о намерении снабдить армию Украины 1,5 млн снарядов, вместо обещанных ранее 800 тысяч, но сроки поставок боеприпасов неизвестны. Позже сообщалось, что в рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ, но и те, очевидно, до фронта не дошли.*Признан в России экстремистом и террористом.
https://ukraina.ru/20240405/1054317405.html
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новости, кирилл буданов, вооруженные силы украины, украина, донбасс, россия, сво, наступление, всу, вс рф, днр, донецк
Новости, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс, Россия, СВО, наступление, ВСУ, ВС РФ, ДНР, Донецк

Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление

13:18 07.04.2024
 
© YouTubeКирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© YouTube
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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* пожаловался на отсутствие 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые были собраны странами Евросоюза в рамках чешской инициативы. О том, что он "не ощущает" их присутствие на фронте он сказал в эфире немецкой общественной телерадиокомпании ARD
По словам Буданова*, сегодня украинская армия нуждается в дополнительных объемах артиллерийских систем и боеприпасов.
Всё это начальник ГУР сказал в рамках обсуждения широкомасштабного российского наступления, которое, по его мнению, стартует в Донбассе. Буданов* полагает, что активное продвижение ВС России начнётся к концу весны – началу лета этого года.
"Они немного продвинутся в сторону Часова Яра. Будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск", – цитирует его телеканал.
Вместе с тем, глава украинского ведомства считает, что ВСУ могут также пойти в наступление в 2024 году, но делиться подробностями Буданов* не стал, потому как ответственность за эти вопросы лежит на Генштабе украинской армии.
Примечательно, что российская армия уже давно и интенсивно продвигается на Авдеевском направлении. Только этой весной был освобождён ряд населённых пунктов. Накануне сообщалось, что ВС РФ установили полный контроль над посёлком Водяное, откуда украинские военные неоднократно обстреливали Донецк.
Напомним, к чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран. МИД Чехии также заявляли о намерении снабдить армию Украины 1,5 млн снарядов, вместо обещанных ранее 800 тысяч, но сроки поставок боеприпасов неизвестны. Позже сообщалось, что в рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ, но и те, очевидно, до фронта не дошли.
*Признан в России экстремистом и террористом.
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 04:20
"За нас население": полковник Мощанский сообщил, где именно может начаться большое наступление армии РФНа Запорожье ВС РФ смогут эффективно использовать свою авиацию. Даже если Украине дадут 20 истребителей F-16, они не будут использоваться для поддержки войск. Ими будут бить по кораблям, потому что это медийное дело. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
 
НовостиКирилл БудановВооруженные силы УкраиныУкраинаДонбассРоссияСВОнаступлениеВСУВС РФДНРДонецк
 
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Заголовок открываемого материала
13:31Западная Украина за минувшую неделю: Многоэтажки вместо ЛАЗа и чешские поезда на железных дорогах региона
13:18Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление
13:00Десятилетие ДНР, неприкосновенные для мобилизации, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 апреля
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