В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
Странам, объединившимся вокруг инициативы президента Чехии Петра Павла, удалось выделить средства на покупку 300 тысяч снарядов для украинской армии, но этого недостаточно. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал союзников "вложиться" больше, передаёт "Европейская правда"
По его словам, Чехии нужно больше денег для поставки Украине боеприпасов. Изначально, чешская инициатива предусматривала сбор средств на закупку 800 тысяч снарядов для Киева.
"Мы хотим, чтобы Украина была способна защитить себя от российской агрессии. От этой инициативы зависит поставки снарядов Украине, поэтому я призываю фактически всех пообещать вложиться", – сказал глава чешского министерства.
На встрече глав МИД стран НАТО, Липавский отказался назвать точное количество снарядов, которые уже куплены для ВСУ. Вместе с тем, он подтвердил, что 300 тысяч из них уже профинансированы, пишет "Униан".
Ранее сообщалось, что к чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран. МИД Чехии также заявляли о намерении снабдить армию Украины 1,5 млн снарядов, вместо обещанных ранее 800 тысяч, но сроки поставок боеприпасов неизвестны.
30 марта, 17:57Снарядов больше, чем денег. Министр обороны Эстонии отчитался о реализации чешской инициативы Ряд стран уже выделил средства на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках так называемой чешской инициативы, но денег все еще недостаточно. Об этом 30 марта сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает телеканал ERR.