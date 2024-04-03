В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ - 03.04.2024 Украина.ру
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В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ - 03.04.2024 Украина.ру
В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
Странам, объединившимся вокруг инициативы президента Чехии Петра Павла, удалось выделить средства на покупку 300 тысяч снарядов для украинской армии, но этого недостаточно. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал союзников "вложиться" больше, передаёт "Европейская правда"
2024-04-03T19:04
2024-04-03T19:04
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По его словам, Чехии нужно больше денег для поставки Украине боеприпасов. Изначально, чешская инициатива предусматривала сбор средств на закупку 800 тысяч снарядов для Киева. На встрече глав МИД стран НАТО, Липавский отказался назвать точное количество снарядов, которые уже куплены для ВСУ. Вместе с тем, он подтвердил, что 300 тысяч из них уже профинансированы, пишет "Униан". Ранее сообщалось, что к чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран. МИД Чехии&nbsp;также заявляли&nbsp;о намерении снабдить армию Украины 1,5 млн снарядов, вместо обещанных ранее 800 тысяч, но сроки поставок боеприпасов неизвестны.
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Новости, Вооруженные силы Украины, МИД, Чехия, Украина, Киев, НАТО, СВО, военная помощь, военная техника, боеприпасы, ВСУ

В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ

19:04 03.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Странам, объединившимся вокруг инициативы президента Чехии Петра Павла, удалось выделить средства на покупку 300 тысяч снарядов для украинской армии, но этого недостаточно. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал союзников "вложиться" больше, передаёт "Европейская правда"
По его словам, Чехии нужно больше денег для поставки Украине боеприпасов. Изначально, чешская инициатива предусматривала сбор средств на закупку 800 тысяч снарядов для Киева.
"Мы хотим, чтобы Украина была способна защитить себя от российской агрессии. От этой инициативы зависит поставки снарядов Украине, поэтому я призываю фактически всех пообещать вложиться", – сказал глава чешского министерства.
На встрече глав МИД стран НАТО, Липавский отказался назвать точное количество снарядов, которые уже куплены для ВСУ. Вместе с тем, он подтвердил, что 300 тысяч из них уже профинансированы, пишет "Униан".
Ранее сообщалось, что к чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран. МИД Чехии также заявляли о намерении снабдить армию Украины 1,5 млн снарядов, вместо обещанных ранее 800 тысяч, но сроки поставок боеприпасов неизвестны.
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
30 марта, 17:57
Снарядов больше, чем денег. Министр обороны Эстонии отчитался о реализации чешской инициативы Ряд стран уже выделил средства на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках так называемой чешской инициативы, но денег все еще недостаточно. Об этом 30 марта сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает телеканал ERR.
 
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