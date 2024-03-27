К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран
© X / Petr PavelЗузана Чапутова и Пётр Павел в Бородянке
© X / Petr Pavel
Сбор средств на закупку боеприпасов для украинской армии в рамках инициативы президента Чехии поддержали 20 стран. Если ранее речь шла о поставке 800 тысяч снарядов, теперь количество "не ограничено", передаёт СТК, ссылаясь на заявление кабмина Чехии
"Кабинет министров одобрил дальнейший вклад Чешской Республики в инициативу по закупке боеприпасов в поддержку Украины (...) у стран, не входящих в ЕС. (...)В инициативе участвуют 20 стран", – говорится в публикации.
Уточняется, что снаряды ВСУ получат " в течение недель или месяцев". В Чехии также полагают, что такая закупка повлияет на ситуацию на фронте.
Какие именно страны поддержали закупку оружия для Украины в статье не указано.
В этот же день правительство Чехии расширило санкционный список на два физических и одно юридическое лицо. В него вошёл, в том числе, украинский оппозиционер Виктор Медведчук.
Ранее в МИД Чехии заявили о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны.
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