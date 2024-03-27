https://ukraina.ru/20240327/1054153495.html

К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран

К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран - 27.03.2024 Украина.ру

К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран

Сбор средств на закупку боеприпасов для украинской армии в рамках инициативы президента Чехии поддержали 20 стран. Если ранее речь шла о поставке 800 тысяч снарядов, теперь количество "не ограничено", передаёт СТК, ссылаясь на заявление кабмина Чехии

2024-03-27T19:54

2024-03-27T19:54

2024-03-27T19:54

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Уточняется, что снаряды ВСУ получат " в течение недель или месяцев". В Чехии также полагают, что такая закупка повлияет на ситуацию на фронте. Какие именно страны поддержали закупку оружия для Украины в статье не указано. В этот же день правительство Чехии расширило санкционный список на два физических и одно юридическое лицо. В него вошёл, в том числе, украинский оппозиционер Виктор Медведчук. Ранее в МИД Чехии заявили о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны.

https://ukraina.ru/20240320/1053988027.html

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новости, чехия, украина, вооруженные силы украины, ес, виктор медведчук, санкции, военная помощь, военная техника