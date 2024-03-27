К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран - 27.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240327/1054153495.html
К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран
К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран - 27.03.2024 Украина.ру
К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран
Сбор средств на закупку боеприпасов для украинской армии в рамках инициативы президента Чехии поддержали 20 стран. Если ранее речь шла о поставке 800 тысяч снарядов, теперь количество "не ограничено", передаёт СТК, ссылаясь на заявление кабмина Чехии
2024-03-27T19:54
2024-03-27T19:54
новости
чехия
украина
вооруженные силы украины
ес
виктор медведчук
санкции
военная помощь
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1c/1045766393_0:537:1068:1137_1920x0_80_0_0_c5c988ba86f22ec84d57169b5802af53.jpg.webp
Уточняется, что снаряды ВСУ получат " в течение недель или месяцев". В Чехии также полагают, что такая закупка повлияет на ситуацию на фронте. Какие именно страны поддержали закупку оружия для Украины в статье не указано. В этот же день правительство Чехии расширило санкционный список на два физических и одно юридическое лицо. В него вошёл, в том числе, украинский оппозиционер Виктор Медведчук. Ранее в МИД Чехии заявили о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны.
https://ukraina.ru/20240320/1053988027.html
чехия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1c/1045766393_0:437:1068:1237_1920x0_80_0_0_2e0aa0675dab6a1726e3d66036c78329.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, чехия, украина, вооруженные силы украины, ес, виктор медведчук, санкции, военная помощь, военная техника
Новости, Чехия, Украина, Вооруженные силы Украины, ЕС, Виктор Медведчук, санкции, военная помощь, военная техника

К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран

19:54 27.03.2024
 
© X / Petr PavelЗузана Чапутова и Пётр Павел в Бородянке
Зузана Чапутова и Пётр Павел в Бородянке - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© X / Petr Pavel
Читать в
Сбор средств на закупку боеприпасов для украинской армии в рамках инициативы президента Чехии поддержали 20 стран. Если ранее речь шла о поставке 800 тысяч снарядов, теперь количество "не ограничено", передаёт СТК, ссылаясь на заявление кабмина Чехии
"Кабинет министров одобрил дальнейший вклад Чешской Республики в инициативу по закупке боеприпасов в поддержку Украины (...) у стран, не входящих в ЕС. (...)В инициативе участвуют 20 стран", – говорится в публикации.
Уточняется, что снаряды ВСУ получат " в течение недель или месяцев". В Чехии также полагают, что такая закупка повлияет на ситуацию на фронте.
Какие именно страны поддержали закупку оружия для Украины в статье не указано.
В этот же день правительство Чехии расширило санкционный список на два физических и одно юридическое лицо. В него вошёл, в том числе, украинский оппозиционер Виктор Медведчук.
Ранее в МИД Чехии заявили о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны.
Вадим Трухачев интервью
20 марта, 06:08
Вадим Трухачев: России придется больно ударить по опасной Чехии, чтобы выбить ВСУ хотя бы из ХарьковаБольшинство европейцев не против того, чтобы помогать Украине деньгами и оружием. Но они против того, чтобы такая поддержка сильно сказывалась на их уровне жизни. Лично воевать они тоже не готовы
 
НовостиЧехияУкраинаВооруженные силы УкраиныЕСВиктор Медведчуксанкциивоенная помощьвоенная техника
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:54К чешской инициативе по покупке боеприпасов для ВСУ присоединились 20 стран
19:52Сербия ─ это кукла вуду, которую Запад дергает, чтобы русским было больно
19:29Готовность НАТО принять участие в боевых действиях на Украине оценили в Латвии
19:07В Раде передумали бронировать от службы в ВСУ богатых украинцев
18:45Зеленский походил мимо траншей ВСУ в Сумской области, но доклад о строительстве фортификаций прослушал
18:28СБУ заочно предъявила обвинение замглавы российского Минтранса
18:03ВСУ атаковали административное здание в Белгороде
18:01"Кто Угодно Другой". Новые тенденции в битве Трампа и Байдена
18:00Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта
17:42"Да наденьте на него куртку". Почему при миллионах осуждающих террористов есть единицы сочувствующих им
17:20Александр Казаков: Россия к июню готовит сюрприз "крысе" в Киеве
16:57Швейцария отказалась подписывать договор о запрещении ядерного оружия
16:41В МИД РФ рассказали о грязнейшей работе, которую Запад поручил Украине после теракта в "Крокусе"
16:36В Раде предложили освободить от мобилизации полицейских и чиновников
16:34Загадочные смерти: НАТО скрывает гибель своих генералов на Украине
16:19В Ростове задержали участников экстремистской ячейки
16:02Только в одном регионе Украины объявили в розыск 40 тысяч уклонистов
16:01Кто готов воевать за Украину и на что пойдёт Запад после того, как Россия разгромит ВСУ - Ищенко
16:00Крымский поход французов и бесславный конец империи Наполеона III
15:27Трагедия в "Крокусе". Был ли заказчик у Герострата?
Лента новостейМолния