https://ukraina.ru/20240326/1054131420.html
В МИД Чехии заявили о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны
В МИД Чехии заявили о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны - 26.03.2024 Украина.ру
В МИД Чехии заявили о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны
В рамках чешской инициативы по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов, Украина может получить 1,5 миллиона боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передаёт Bloomberg
2024-03-26T19:33
2024-03-26T19:33
2024-03-26T19:33
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По его словам, украинская армия расходует запасы снарядов в ожидании очередной поставки, которая наступит "скоро". "Липавский заявил, что возглавляемая Чехией инициатива, которая предусматривает закупку около 800 000 снарядов из источников за пределами Европейского Союза, приносит плоды, даже если до доставки крайне необходимых поставок могут пройти недели", – говорится в публикации.Инициатива президента Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ, по словам министра, не будет достаточной для поддержки Украины, и финансирование первых поставок нужно до того, как отправят грузы. "Мы можем сделать гораздо больше, чем изначально объявленное количество", - отметил министр и назвал цифру в 1,5 миллиона снарядов как потенциальный объём. Вместе с тем, Липавский не ответил, когда ВСУ получат такую военную помощь. Прежде сообщалось, что Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета.
https://ukraina.ru/20240320/1054005809.html
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новости, чехия, украина, вооруженные силы украины, мид, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Чехия, Украина, Вооруженные силы Украины, МИД, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО
В МИД Чехии заявили о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны
В рамках чешской инициативы по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов, Украина может получить 1,5 миллиона боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передаёт Bloomberg
По его словам, украинская армия расходует запасы снарядов в ожидании очередной поставки, которая наступит "скоро".
"Липавский заявил, что возглавляемая Чехией инициатива, которая предусматривает закупку около 800 000 снарядов из источников за пределами Европейского Союза, приносит плоды, даже если до доставки крайне необходимых поставок могут пройти недели", – говорится
в публикации.
Инициатива президента Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ, по словам министра, не будет достаточной для поддержки Украины, и финансирование первых поставок нужно до того, как отправят грузы.
"Мы можем сделать гораздо больше, чем изначально объявленное количество", - отметил министр и назвал цифру в 1,5 миллиона снарядов как потенциальный объём.
Вместе с тем, Липавский не ответил, когда ВСУ получат такую военную помощь.
Прежде сообщалось, что Киев получит
боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета.