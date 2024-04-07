"Сложности минимальны": историк рассказал, как изменить антироссийские нарративы в таджикских учебниках - 07.04.2024 Украина.ру
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"Сложности минимальны": историк рассказал, как изменить антироссийские нарративы в таджикских учебниках
"Сложности минимальны": историк рассказал, как изменить антироссийские нарративы в таджикских учебниках - 07.04.2024 Украина.ру
"Сложности минимальны": историк рассказал, как изменить антироссийские нарративы в таджикских учебниках
Россия может изменить нарративы в курсе по истории Таджикистана, если самостоятельно разработает соответствующий курс. Об этом рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру
2024-04-07T04:25
2024-04-07T04:25
новости
россия
таджикистан
александр дюков
джордж сорос
запад
язык
школа
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В своём телеграм-канале историк проанализировал программу курса "История таджикского народа", который преподаётся в российско-таджикских школах. В программе говорится о некой "российской оккупации и колониальном периоде".По мнению эксперта, что Запад достаточно долго работал над формированием подобного нарратива именно в Таджикистане. В частности, над эти работал венгерский финансист Джордж Сорос.Дюков предполагает, что создалась специальная рабочая группа, которая разрабатывали таджикские учебники с четкими антироссийскими нарративами.Российско-таджикские школы функционируют на средства из российского бюджета, а преподавание осуществляется по стандартам российских Федеральных государственных образовательных стандартов. Исключение действует на предметы История таджикского народа и таджикский язык.Историк поясняет, что, поскольку национальный компонент формируется таджикской стороной, то он проник и в образование русскоязычных школ в Таджикистане."Абсолютно понятно, что в российских школах в Таджикистане национальный компонент должен точно так же, как и вся остальная программа, формироваться в России. То есть нельзя, чтобы история таджиков формировалась в Таджикистане", - заявил Дюков.Историк предупредил, что, если эти предметы будут разрабатывать не в России, то этим займется Запад, и тогда смысл существования российско-таджикских школ ставится под вопрос.Он сделал акцент на том, что Россия строит и финансирует эти школы, поэтому программы обучения в них должны соответствовать российским стандартам, в том числе, национальный компонент.Для этого придется искать людей в России, которые смогут написать соответствующий курс."Но эти сложности и необходимость самим написать курс истории таджикского народа, по сравнению с тем ущербом, которым нам наносит воспроизведение антироссийских нарративов господина Сороса, минимальны", - резюмировал эксперт.1 сентября 2022 года в Таджикистане открыли 5 школ с русским языком обучения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил президента РФ Владимира Путина за это. Школы открыли в городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.Полностью интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву читайте на нашем сайте
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, таджикистан, александр дюков, джордж сорос, запад, язык, школа
Новости, Россия, Таджикистан, Александр Дюков, Джордж Сорос, Запад, язык, Школа

"Сложности минимальны": историк рассказал, как изменить антироссийские нарративы в таджикских учебниках

04:25 07.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Россия может изменить нарративы в курсе по истории Таджикистана, если самостоятельно разработает соответствующий курс. Об этом рассказал российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков в интервью изданию Украина.ру
В своём телеграм-канале историк проанализировал программу курса "История таджикского народа", который преподаётся в российско-таджикских школах. В программе говорится о некой "российской оккупации и колониальном периоде".
По мнению эксперта, что Запад достаточно долго работал над формированием подобного нарратива именно в Таджикистане. В частности, над эти работал венгерский финансист Джордж Сорос.
Дюков предполагает, что создалась специальная рабочая группа, которая разрабатывали таджикские учебники с четкими антироссийскими нарративами.
Российско-таджикские школы функционируют на средства из российского бюджета, а преподавание осуществляется по стандартам российских Федеральных государственных образовательных стандартов. Исключение действует на предметы История таджикского народа и таджикский язык.
Историк поясняет, что, поскольку национальный компонент формируется таджикской стороной, то он проник и в образование русскоязычных школ в Таджикистане.
"Абсолютно понятно, что в российских школах в Таджикистане национальный компонент должен точно так же, как и вся остальная программа, формироваться в России. То есть нельзя, чтобы история таджиков формировалась в Таджикистане", - заявил Дюков.
Историк предупредил, что, если эти предметы будут разрабатывать не в России, то этим займется Запад, и тогда смысл существования российско-таджикских школ ставится под вопрос.
Он сделал акцент на том, что Россия строит и финансирует эти школы, поэтому программы обучения в них должны соответствовать российским стандартам, в том числе, национальный компонент.
Для этого придется искать людей в России, которые смогут написать соответствующий курс.
"Но эти сложности и необходимость самим написать курс истории таджикского народа, по сравнению с тем ущербом, которым нам наносит воспроизведение антироссийских нарративов господина Сороса, минимальны", - резюмировал эксперт.
1 сентября 2022 года в Таджикистане открыли 5 школ с русским языком обучения. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил президента РФ Владимира Путина за это. Школы открыли в городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде.
Полностью интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву читайте на нашем сайте
Пресс-конференция «Фактор Холокоста в современной украинской политике» Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
27 марта, 14:02
Нашествие, оккупация и борьба: историк показал, чему учат в российских школах в ТаджикистанеВ российско-таджикских школах, которые финансирует РФ, детям рассказывают о "российской оккупации". На это обратил внимание член комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков в своём телеграм-канале
 
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